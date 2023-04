Mobilfunk: Prepaid-Jahrespakete im Tarif-Vergleich

Prepaid-Jahrespakete im Vergleich

Bild: doomu - fotolia.com, Bearbeitung: teltarif.de Prepaid-Tarife im Mobil­funk galten viele Jahre lang als das Nonplus­ultra der Flexi­bilität. Dieser Vorteil ist aber seit einiger Zeit dahin, denn inzwi­schen bieten auch sehr viele Mobil­funk-Discounter mit Vertrags­tarifen eine monat­liche Kündi­gung an - und darüber hinaus noch güns­tigere Preise als die Prepaid-Discounter.

Im Prepaid-Bereich ist nun ein neues Abrech­nungs­modell entstanden, das sich einer wach­senden Beliebt­heit erfreut: Das Prepaid-Jahres­paket. In diesem Ratgeber stellen wir nicht nur Prepaid-Jahres­pakete bekannter Provider vor, sondern erläu­tern auch, für wen derar­tige Tarife über­haupt sinn­voll sind. Manche Tarife werden auch als Mehr­monats-Paket für drei oder sechs Monate ange­boten.

Wer braucht ein Prepaid-Jahres­paket (nicht)?

Wer braucht so einen Prepaid-Tarif, bei dem man auf einen Schlag für ein ganzes Jahr einen Betrag zwischen einmalig 50 und 100 Euro bezahlt? Für ein Notfall-Handy, das über­wie­gend in der Schub­lade liegt und tatsäch­lich nur zur Erreich­bar­keit dient und mit dem nur im Notfall abge­hend tele­foniert oder kurz etwas im Internet nach­geschaut wird, sind Prepaid-Jahres­pakete mit monat­lichen Kosten von vier bis neun Euro schon wieder zu teuer. Hierfür sind die Basis-Tarife der Prepaid-Discounter oder Handy-Vertrags­tarife ohne Grund­gebühr als Prepaid-Alter­native besser geeignet.

Ande­rer­seits bieten Prepaid-Jahres­pakete oft auch zu wenig Inklu­siv­leis­tung für einen Smart­phone-Tarif der täglich und vor allem viel unter­wegs genutzt wird. Prepaid-Jahres­pakete haben aber teil­weise ein Merkmal, das in der Mobil­funk-Tarif­welt einmalig ist und nach dem Kunden immer wieder fragen. Prepaid-Jahrespakete im Vergleich

Die Gret­chen­frage: Inklu­siv­leis­tung über­tragbar oder nicht?

Mobil­funk-Tarife, bei denen das Daten­volumen über mehrere Monate genutzt werden kann, sind in Deutsch­land mit wenigen Ausnahmen nicht üblich. In der Regel verfällt das Inklusiv-Daten­volumen nach einem Monat oder nach vier Wochen, wenn es nicht genutzt wurde. Immer wieder erhält teltarif.de daher Anfragen von Lesern, die nach Tarifen fragen, bei denen das Daten­volumen und die Inklusiv-Minuten bzw. Inklusiv-SMS am Ende des Daten­volu­mens nicht verfallen, sondern in den Folge­monat oder sogar mehrere Folge­monate über­tragen werden können.

Und genau das bieten mehrere der weiter unten vorge­stellten Prepaid-Jahres­pakete - aber nicht alle. Einsatz-Szena­rien für ein Jahres­paket gibt es viele: Der Tarif soll nicht das ganze Jahr über regel­mäßig genutzt werden, sondern zum Beispiel nur wenige Wochen im Jahr, beispiels­weise im Urlaub. In der Urlaubs­zeit muss der Tarif dann aber mehr bieten als nur die übli­chen 3-4 GB pro Abrech­nungs­zeit­raum. Ist der Urlaub vorbei, liegt das Prepaid-Jahres­paket dann wieder unge­nutzt in der Schub­lade.

Oder ein Student nimmt für drei Monate an einem Auslands­semester oder einer Exkur­sion in einem EU-Land teil. Die komplette Inklu­siv­leis­tung des Jahres­pakets kann dann in den drei Monaten flexibel im EU-Roaming verbraucht werden, ein 24-Monats-Vertrag wäre für so einen Einsatz viel zu teuer.

Zusam­men­fas­send lässt sich also sagen: Prepaid-Jahres­pakete sind ideal für Anwender mit einem stark asym­metri­schen Verbrauch: Neben Tagen, Wochen oder Monaten mit einem relativ hohen Verbrauch gibt es Zeit­räume, bei denen das Prepaid-Jahres­paket unge­nutzt herum­liegt.

Nicht alle Prepaid-Jahres­pakete dauer­haft erhält­lich

Die ersten Prepaid-Jahres­pakete wurden von Provi­dern wie Tchibo mobil oder Aldi Talk im Umfeld großer Feste auf den Markt gebracht, insbe­son­dere vor Weih­nachten oder Ostern. Die Provider haben sich wohl gedacht, dass sich die Prepaid-Jahres­pakete gut als Weih­nachts­geschenk oder im Oster-Körb­chen eignen. Noch immer sind einige der unten genannten Prepaid-Jahres­pakete daher nicht dauer­haft, sondern nur saisonal erhält­lich. Über die konkrete Verfüg­bar­keit geben unsere aktu­ellen Meldungen auf teltarif.de Auskunft, die Sie ganz unten auf dieser Seite finden.

Da die Provider inzwi­schen gemerkt haben, wie beliebt Prepaid-Jahres­pakete geworden sind, offe­rieren einige ihre Jahres­pakete nun dauer­haft. Der Neben­effekt für den Provider ist nämlich, dass man durch die einma­lige Bezah­lung vom Kunden gleich den Preis für ein ganzes Jahr kassiert. Regu­läre Prepaid-Kunden hingegen können ihren Prepaid-Tarif alle vier Wochen wech­seln oder kündigen und sind dann mögli­cher­weise schneller wieder weg.

Im nach­fol­genden Tarif­ver­gleich sehen Sie auch, welche Optionen es gibt, ein Prepaid-Jahres­paket nach Ablauf des Jahres oder der mögli­cher­weise monat­lich begrenzten Leis­tung gegen Aufpreis weiter­zuver­wenden.

Die Jahres­pakete im Telekom-Netz in der Über­sicht