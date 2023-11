Prepaid-Karte mit Video- und Selfie-Ident aktivieren

Es gibt verschie­dene Möglich­keiten, eine Prepaid-SIM-Karte zu akti­vieren und frei­zuschalten. Die gängigsten Verfahren sind per Post­ident, im Shop oder mit Video-Ident bzw. Selfie-Ident. In diesem Artikel finden sie Infor­mationen zur Frei­schal­tung mit Video-Ident.

Logo: IDnow, Grafik: amiganer-fotolia.com, Foto/Montage: teltarif.de Konnte man in vergan­genen Zeiten einfach eine SIM-Karte kaufen, ins Handy einlegen und loste­lefo­nieren, kostet es mitt­lerweile einige Zeit, bis es losgehen kann, denn seit 1. Juli 2017 gilt in Deutsch­land eine Regis­trie­rungs­pflicht. Das bedeutet, dass sich der poten­zielle Nutzer mit seinem Perso­nalaus­weis oder Reise­pass beim Anbieter der SIM-Karten iden­tifi­zieren muss. Als Begrün­dung gilt hier wie so oft die Bekämp­fung von Krimi­nalität oder Terro­rismus.

Logo: IDnow, Grafik: amiganer-fotolia.com, Foto/Montage: teltarif.de Nach dem Kauf und - bei Online­bestel­lung - dem Erhalt wenige Tage später, kann man sich sogleich an die Legi­timie­rung machen. Das Video-Ident-Verfahren kann man ganz leicht von zu Hause vor dem Laptop, dem Desktop-PC oder per Smart­phone erle­digen. Voraus­setzungen dafür ist eine Webcam, die beispiels­weise bei Laptops meis­tens mit an Bord ist, und bei Smart­phones ohnehin zur grund­legenden Stan­dard­ausstat­tung gehört.

Der Anbieter teilt dem Käufer eine URL mit, die aufzu­rufen ist. Nach Verbin­dung mit einem Mitar­beiter prüft dieser per Webcam den Ausweis, der auch so gekippt werden muss, dass die Sicher­heits­merk­male zu sehen sind. Manchmal wird auch über die Webcam ein Foto des Käufers aufge­nommen, um dieses mit dem Foto auf dem Ausweis-Doku­ment abzu­glei­chen. Während des Vorgangs wird nach der PUK und der Rufnummer gefragt. Wurde alles zufrie­denstel­lend geprüft, wird die Karte frei­geschaltet und kann von nun an benutzt werden.

Selfie-Ident von der Telekom

Die Deut­sche Telekom bietet mit "Selfie-Ident via Nect Ident" ein ähnli­ches Verfahren an. Voraus­set­zung dafür ist ein Smart­phone oder Tablet mit iOS bzw. iPadOS oder Android-Betriebs­system sowie die App "Nect Wallet" der Nect GmbH. Mit dieser wird das Ausweis-Doku­ment gescannt und auto­mati­siert mit Unter­stüt­zung durch künst­liche Intel­ligenz (KI) ohne Warte­zeit über­prüft. Als Abgleich dient ein Selfie, das im Zuge der Regis­trie­rung eben­falls per App gemacht wird. Das ganze Proze­dere soll nur zwei Minuten dauern, was bei einem ersten Test auch bestä­tigt werden konnte.

Weitere Möglich­keiten

Es gibt verschie­dene Möglich­keiten, eine Prepaid-SIM-Karte zu akti­vieren und frei­zuschalten. Neben dem Video-Ident-Verfahren stehen auch die Akti­vierung per Post­ident, im Shop oder mit dem elek­tro­nischen Perso­nalaus­weis zur Verfü­gung.

teltarif.de Talk: Unerwartete Probleme bei Prepaidkarten Download RSS Leider unterstützt Ihr Browser das Podcastformat nicht. Bitte aktualisieren Sie auf eine neuere Version.

