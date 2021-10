Discounter-Prepaid vs. Netzbetreiber: LTE-Tarife bis 10 Euro

Prepaid-Tarife sind nach wie vor inter­es­sant: Sie bieten Kosten­kon­trolle und eine geringe Lauf­zeit, sodass sich Nutzer nicht lange binden müssen. Prak­tisch ist, dass es auf diese Weise eben keine Mindest­lauf­zeit gibt. Vorteil­haft ist auch, dass einmal einge­zahltes Guthaben nicht verfällt. Nutzer haben das Recht darauf, sich Rest­gut­haben auszahlen zu lassen.

Dank Roaming-Möglich­keit können die meisten Prepaid-Karten auch im Ausland genutzt und die alte Handy­nummer kann mitge­nommen werden. Den passenden Prepaid-Tarif zu finden, erscheint ange­sichts der Tatsache, dass Discounter wie Aldi, Kauf­land und Netto eigene Ange­bote an der Kasse vermarkten, gar nicht mal so einfach. Wir haben ausge­wählte Discounter-Prepaid-Tarife und Prepaid-Tarife der Netz­be­treiber in einer Über­sicht zusam­men­ge­stellt. Krite­rien: Die Tarife müssen LTE-fähig sein und maximal zehn Euro für einen Zeit­raum von vier Wochen kosten.

LTE-Prepaid-Tarife im Telekom- und Voda­fone-Netz

Die Inklu­siv­leis­tungen für eine durch­schnitt­liche Gebühr von rund zehn Euro können recht unter­schied­lich sein. Neben dem verfüg­baren Daten­vo­lumen ist auch die Verbin­dungs­ge­schwin­dig­keit entschei­dend, denn die ist trotz LTE nicht immer unbe­dingt bei allen Anbie­tern gleich. Auch wenn im Fokus der derzei­tigen Smart­phone-Nutzung das Internet steht, ist es gut zu wissen, ob im Rahmen des Tarifs zusätz­liche Kosten für Tele­fonie und SMS anfallen - und wenn ja, wie hoch diese sind oder ob es vor der kosten­pflich­tigen Nutzung noch Inklu­siv­e­in­heiten gibt.

Beim Blick auf die Liste wird klar: Die meisten Anbieter haben ein Start­gut­haben. Das ist in der Regel so hoch wie die regu­läre Grund­ge­bühr. Damit müssen Nutzer prin­zi­piell die ersten 28 Tage keine Grund­ge­bühr zahlen, sprich: das Prepaid-Guthaben aufladen. Da in der Regel aber eine Einrich­tungs­ge­bühr für den Tarif anfällt, müssen Kunden trotzdem eine anfäng­liche Gebühr zahlen. Die Prepaid-Tarife Magen­ta­Mobil Prepaid M von der Telekom, kombi M von Edeka smart und Smart S von Kauf­land mobil nutzen alle das Netz der Telekom. Hier zahlen Kunden eine Grund­ge­bühr von 9,95 Euro bezie­hungs­weise 7,99 Euro (Kauf­land mobil). Die Einrich­tungs­ge­bühr ist in allen drei Tarifen gleich hoch, das Start­gut­haben mit zehn Euro ebenso. Einrich­tungs­ge­bühr und Start­gut­haben glei­chen sich somit aus.

Inklu­siv­e­in­heiten gibt es bei der Telekom und Edeka smart, eine Flat­rate gibt es bei Kauf­land mobil. Das verfüg­bare Daten­vo­lumen beträgt 2 GB bei der Telekom und jeweils 3 GB bei Edeka smart und Kauf­land mobil. Bis zu 300 MBit/s im Down­stream und bis zu 50 MBit/s im Upstream werden bei der Telekom und Edeka smart geboten. Deut­lich nied­riger sind die Über­tra­gungs­raten bei Kauf­land mobil.