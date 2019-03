Discounter-Prepaid vs. Netzbetreiber: LTE-Tarife bis 10 Euro

LTE-Prepaid-Tarife im Telefónica-Netz

Im Voda­fone-Netz haben wir den Tarif Callya Smart­phone Special von Voda­fone selbst ange­geben. Hier zahlen Kunden eine Grund­ge­bühr von 9,99 Euro für einen Zeit­raum von 28 Tagen. Einrich­tungs­ge­bühr und Start­gut­haben verfallen. Im Vergleich zu den Anbie­tern bei denen beides anfällt, kommt das aller­dings auf dasselbe raus, weil eine einma­lige Zahlung zum Start immer anfällt - egal ob es sich dabei um die Grund­ge­bühr direkt handelt oder ob sich Einrich­tungs­ge­bühr und Start­gut­haben ausglei­chen. Im Voda­fone-Tarif stehen Kunden im Vergleich zu den Tarifen im Telekom-Netz die doppelten Frei­mi­nuten in alle deut­sche Netze sowie zusätz­liche 200 SMS in alle deut­sche Netze zur Verfü­gung. Tele­fonie und SMS ins Voda­fone-Netz sind grund­sätz­lich enthalten. Nach dem Verbrauch der Inklu­siv­e­in­heiten in andere Netze kostet der SMS-Versand 9 Cent und für Tele­fonie außer­halb des Voda­fone-Netzes fallen 9 Cent pro Minute an. Der Down­stream ist im Vergleich zu den anderen Anbie­tern in der Liste mit 500 MBit/s am höchsten, genau wie der Upstream mit 100 MBit/s. Das Inklusiv-Volumen fällt mit 2 GB eben­falls größer aus. Nach dem Verbrauch ist die Dros­se­lung der Über­tra­gungs­ge­schwin­dig­keit gleich mit der des Magenta-Mobil-Tarifs.

Die weiteren Tarife in der Über­sichts­ta­belle nutzen alle das Netz von Telefónica. Der teuerste Tarif ist My Prepaid S von o2 selbst. Man darf sich aller­dings nicht davon blenden lassen, dass dieser Tarif im Schnitt zwei Euro mehr in der Grund­ge­bühr kostet als die Tarife der anderen Anbieter, die eben­falls das o2-Netz benutzen. Der Vorteil wird im Detail sichtbar: Mit einer maxi­malen Down­stream-Geschwin­dig­keit von 225 MBit/s und 50 MBit/s im Upload sind die Über­tra­gungs­raten bei o2 direkt deut­lich höher. So sind zum Beispiel im Tarif Flat S des Anbie­ters discoTEL die Geschwin­dig­keiten mit 21,6 MBit/s im Down­stream und 11,2 MBit/s im Upstream deut­lich redu­zierter. So verhält es sich auch bei den Anbie­tern Kauf­land, NettoKOM und ALDI talk, bei denen der Upstream sogar noch nied­riger ist. Inter­es­sant ist aber, dass die Dros­se­lung bei den drei letzt­ge­nannten Anbie­tern nach Verbrauch des Inklusiv-Volu­mens von 1,5 GB geringer ausfällt.

Ein entschei­dender Vorteil gegen­über den Tarifen im Telekom- und Voda­fone-Netz ist bei den ausge­wählten Telefónica-Anbie­tern die inte­grierte Tele­fonie- und SMS-Flat­rate in alle deut­sche Netze. Hier fallen entspre­chend keine weiteren Kosten für den Versand von Kurz­mit­tei­lungen und für Sprach­an­rufe an. Es lohnt sich also im Detail zu prüfen, was die einzelnen Prepaid-Tarife leisten. Wer sich für einen solchen Tarif entscheidet und in erster Linie Wert auf Tele­fonie legt, der braucht nicht unbe­dingt die schnellste Inter­net­ver­bin­dung mit dem höchsten Daten­vo­lumen. Andersrum ist es das gleiche: Wer hingegen nur das Daten­vo­lumen in Augen­schein nimmt und auf eine unbe­schränkte Tele­fonie und den Versand von SMS verzichten kann, sollte sich auf einen Prepaid-Tarif mit höherer Über­tra­gungs­ge­schwin­dig­keit fokus­sieren.

Wichtig zu wissen: Bei den Prepaid-Tarifen im Netz der Telekom und von Voda­fone funk­tio­niert VoLTE und Wifi-Calling nicht - im Gegen­satz zu den Prepaid-Tarifen, die das Telefónica-Netz verwenden.

Weitere Prepaid-Discounter finden Sie in unserem Tarif­ver­gleich.