Im September hat die Deut­sche Telekom ihre Prepaid­tarife aufge­wertet. Kunden bekommen seitdem mehr Daten­volumen als bisher. Jetzt zog Voda­fone nach. Ab sofort bietet der Düssel­dorfer Konzern eben­falls neue voraus­bezahlte Preis­modelle an. Beim Blich auf die Tarif­tabellen beider Netz­betreiber zeigt sich: Güns­tiger sind die CallYa-Ange­bote. Entweder die Kunden bekommen mehr fürs Geld als bei der Telekom oder der Tarif ist güns­tiger als beim Magenta-Mitbe­werber.

o2 hatte schon im Früh­jahr neue Prepaid-Tarife einge­führt und dabei - wie auch im Post­paid-Segment - die Grund­gebühren erhöht. Im Nach­hinein betrachtet hat die Telefónica-Kern­marke damit ein Eigentor geschossen, denn - unge­achtet der jewei­ligen Inklu­siv­leis­tungen - sind die o2-Prepaid-Ange­bote nun fast durch die Bank teurer als bei den Mitbe­wer­bern. Dafür gibt es ein Feature, das die Konkur­renz nicht kennt.

Echte Prepaid-Tarife bei Voda­fone und o2

Während die Deut­sche Telekom schon seit Jahren keinen grund­gebühr­freien Prepaid-Tarif mehr aktiv vermarktet, gibt es bei Voda­fone und o2 nach wie vor 9-Cent-Tarife, bei denen die Kunden nur dann etwas bezahlen, wenn sie auch wirk­lich abge­hend tele­fonieren, simsen oder den mobilen Internet-Zugang nutzen.

Prepaid-Tarife von Telekom, Vodafone und o2 im Vergleich

Foto: Image licensed by Ingram Image, Logos: Anbieter, Montage: teltarif.de Für Einsteiger und preis­sen­sible Kunden bieten Telekom und Voda­fone Tarife für knapp 5 Euro Grund­gebühr in vier Wochen an. Bei o2 fehlt diese Preis­stufe im aktu­ellen Prepaid-Tarif­port­folio. Bei Telekom und Voda­fone bekommen die Kunden in jedem Abrech­nungs­zeit­raum 1 GB Daten­volumen und eine Flat­rate für netz­interne Tele­fonate und SMS.

Im MagentaMobil Prepaid S von der Telekom sind für 4,95 Euro in jedem Abrech­nungs­zeit­raum außerdem 50 Gesprächs­minuten in andere Netze inklu­sive. Im CallYa Start von Voda­fone sind für jeweils 4,99 Euro 100 Einheiten enthalten, die für Anrufe und SMS genutzt werden können - auch ins und im EU-Ausland.

6 GB für knapp 10 Euro

Auch bei den 10-Euro-Tarifen hat Voda­fone mit der CallYa Allnet-Flat S die Nase vorn. Hier bekommen die Kunden für jeweils 9,99 Euro 6 GB, bei der Telekom im MagentaMobil Prepaid M für 9,95 Euro nur 4 GB. Voda­fone bietet zudem in jedem Abrech­nungs­zeit­raum 200 Einheiten für Tele­fonate und SMS ins Ausland an.

Bei o2 kostet der Prepaid S ab dem zweiten Abrech­nungs­zeit­raum 12,99 Euro. Dafür sind neben der Alle-Netze-Flat­rate - wie bei Voda­fone - 6 GB High­speed-Daten­volumen inklu­sive. Vorteil bei o2: Anstelle einer "harten" Daten­drossel surfen die Kunden nach dem Verbrauch der Inklu­siv­leis­tung immer noch mit 384 kBit/s.

Auf Seite 2 lesen Sie, auf welche Prepaid-Preis­stufe die Telekom derzeit verzichtet und was Kunden für echte Prepaid-Flat­rates inves­tieren müssen. 1 2 3