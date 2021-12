5G ohne Aufpreis: In diesen Prepaid-Tarifen enthalten

Prepaid-Tarife mit 5G ohne Aufpreis

Wie berichtet bietet Voda­fone die 5G-Nutzung im Tarif CallYa Digital seit dem 8. Dezember ohne Aufpreis an. Der Zugang zum 5G-Mobil­funk­netz des Unter­neh­mens ist in der Grund­gebühr von 20 Euro (für 28 Tage) jetzt enthalten. Neu- und Bestands­kunden bekommen die 5G-Nutzung auto­matisch frei­geschaltet und für Bestands­kunden, die die Option "Surfen im 5G-Netz" gebucht hatten, entfällt ab dem nächsten Abrech­nungs­zeit­raum der hierfür bislang ange­fal­lene Aufpreis von 2,99 Euro in vier Wochen.

CallYa Digital bietet eine Allnet-Flat­rate für Tele­fonate und den SMS-Versand. Dazu kommen in jedem Abrech­nungs­zeit­raum 15 GB High­speed-Daten­volumen für den mobilen Internet-Zugang. Anders als bei vielen Discounter-Tarife steht auch jeweils die maximal netz­tech­nisch mögliche Daten­über­tra­gungs­geschwin­dig­keit für den mobilen Internet-Zugang zur Verfü­gung.

5G auch bei CallYa Black inklu­sive

Prepaid-Tarife mit 5G ohne Aufpreis

Doch CallYa Digital ist nicht der erste und einzige Prepaid-Tarif von Voda­fone, bei dem die 5G-Nutzung ohne Aufpreis enthalten ist. Der neue Mobil­funk-Netz­stan­dard kann auch im wenig bekannten und nie ernst­haft vermark­teten Tarif CallYa Black ohne zusätz­liche Kosten genutzt werden.

CallYa Black wird kaum aktiv vermarktet und richtet sich an Viel­nutzer, die - aus welchem Grund auch immer - keinen Lauf­zeit­ver­trag wünschen oder bekommen. Der Tarif kostet 79,99 Euro in vier Wochen und bietet eine Alle-Netze-Flat­rate für Anrufe und Kurz­mit­tei­lungen sowie in jedem Abrech­nungs­zeit­raum 50 GB High­speed-Daten­volumen. Eben­falls inklu­sive sind in jedem Abrech­nungs­zeit­raum 500 Einheiten für Tele­fonate und den SMS-Versand von Deutsch­land ins EU-Ausland.

Telekom: Zwei 100-Euro-Tarife mit 5G

Neben Voda­fone bietet auch die Deut­sche Telekom Prepaid-Tarife an, bei denen der 5G-Zugang ohne zusätz­liche Kosten enthalten ist. Beide Preis­modelle schlagen mit einer Grund­gebühr von 99,95 zu Buche. Der Unter­schied liegt im Abrech­nungs­zeit­raum und in den Inklu­siv­leis­tungen. MagentaMobil Prepaid Max kostet 99,95 Euro in vier Wochen und bietet eine echte Flat­rate für Tele­fonate, den SMS-Versand und die mobile Internet-Nutzung. Der Tarif ist noch teurer als der CallYa Black von Voda­fone, kommt dafür aber ohne Perfor­mance-Drossel des Internet-Zugangs nach Verbrauch einer bestimmten Daten­menge aus.

Die Telekom hat außerdem einen MagentaMobil-Prepaid-5G-Jahres­tarif im Angebot. Dieser kostet eben­falls 99,95 Euro, ist aber zwölf Monate lang gültig. Rech­nerisch zahlen Inter­essenten demnach 8,33 Euro pro Monat oder 7,69 Euro in vier Wochen für das Preis­modell. Kunden bekommen eine Telefon- und SMS-Flat­rate inner­halb des Telekom-Mobil­funk­netzes sowie monat­lich 2 GB unge­dros­seltes Daten­volumen für den mobilen Internet-Zugang.

Die 5G-Prepaid-Tarife der Netz­betreiber

o2 noch ohne 5G für Prepaid­kunden

Anders als Voda­fone und die Deut­sche Telekom hat o2 derzeit noch keine Prepaid-Tarife im Angebot, mit denen neben GSM und LTE auch das 5G-Netz genutzt werden kann. Auch im Post­paid-Bereich ist die 5G-Frei­schal­tung bei der Telefónica-Marke noch nicht selbst­ver­ständ­lich. War der neue Netz­stan­dard zuerst nur in Tarifen ab 39,99 Euro monat­licher Grund­gebühr verfügbar, so wurde diese Grenze im Sommer auf 29,99 Euro herab­gesetzt.

