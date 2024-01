5G bei Norma Connect

Screenshot: teltarif.de, Quelle: Norma (PDF) In den kommenden Tagen bekommen Kunden weiterer Prepaid-Discounter im Mobil­funk­netz der Deut­schen Telekom Zugriff auf den 5G-Netz­stan­dard. Wie die Kunden­betreuung von Penny Mobil und ja!mobil auf Anfrage bestä­tigte, wird der 5G-Zugang in den höher­wer­tigen Tarifen dieser beiden Marken frei­geschaltet. Kunden, die die Easy- und Basic-Preis­modelle nutzen, können hingegen auch in Zukunft nur das GSM- und LTE-Netz nutzen.

Der 5G-Zugriff wird den Angaben zufolge in den Tarifen Smart, Smart Plus und Smart Max möglich sein. Unklar ist derzeit noch, ob die Preis­modelle inhalt­lich verän­dert werden - etwa hinsicht­lich der monat­lichen Grund­gebühr oder der Inklu­siv­leis­tungen. Die Kunden­betreuung erklärte nämlich auch, dass der Zugriff auf das 5G-Netz für Bestands­kunden erst durch einen Tarif­wechsel möglich wird.

Penny Mobil und ja!mobil werden tech­nisch von cong­star betreut. Die Discount-Toch­ter­gesell­schaft der Deut­schen Telekom hatte bereits am Freitag bekannt­gegeben, ihren Prepaid­kunden ab 23. Januar den Zugang zum 5G-Netz zu ermög­lichen. Aus diesem Anlass hat das Unter­nehmen neue Prepaid-Tarif­pakete einge­führt. Auch bei Penny Mobil und ja!mobil fällt der Start­schuss für das 5G-Angebot am 23. Januar.

5G auch für Norma Connect

5G bei Norma Connect

Screenshot: teltarif.de, Quelle: Norma (PDF) Spätes­tens ab 29. Januar werden auch die Kunden von Norma Connect neben GSM und LTE auf das 5G-Netz der Deut­schen Telekom zugreifen können. Das hat Norma in seinem aktu­ellen Online-Prospekt mitge­teilt. Dabei werden auch neue Tarife gestartet, von denen einer bereits veröf­fent­licht wurde.

Derzeit kostet der Smart-S-Tarif 7,99 Euro in vier Wochen. Er bietet neben einer Flat­rate für Tele­fonate und SMS in alle Netze 5 GB High­speed-Daten­volumen in jedem Abrech­nungs­zeit­raum. Künftig nennt sich das Preis­modell Smart S 5G und schlägt mit 8,99 Euro in vier Wochen zu Buche. Dafür steigt die Inklu­siv­leis­tung für den mobilen Internet-Zugang auf 6 GB je Abrech­nungs­zeit­raum. Im Rahmen einer bis 10. März befris­teten Aktion sind die Star­ter­sets von Norma Connect für 2,95 Euro anstelle der sonst übli­chen 9,95 Euro erhält­lich.

Für alle drei genannten Discounter gilt, dass sich die maxi­male Surf­geschwin­dig­keit durch die 5G-Frei­schal­tung nicht erhöht. Kunden surfen mit bis zu 25 MBit/s im Down­stream.

Für Vertrags­kunden von cong­star ist die 5G-Option weiterhin kosten­pflichtig, im Rahmen einer Aktion aber güns­tiger zu bekommen.