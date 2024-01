Telekom-Netz: Das sind die neuen Discount-Tarife mit 5G

Im vergan­genen Jahr öffnete die Deut­sche Telekom ihr 5G-Netz für erste Discount-Tarife. Ab sofort ist der neue Netz­stan­dard für weitere Kunden verfügbar. cong­star hatte bereits Ende vergan­gener Woche ange­kün­digt, ab heute den 5G-Zugang neben Vertrags­kunden auch für Nutzer von Prepaid­karten anzu­bieten. Gleich­zeitig star­tete das 5G-Angebot bei Penny Mobil, ja!mobil und Norma Connect.

Bei allen drei Discount­marken wurden für das 5G-Angebot auch neue Tarife einge­führt. Das heißt, Bestands­kunden profi­tieren von der Frei­schal­tung des neuen Netz­stan­dards nur dann, wenn sie in eines der neuen Preis­modelle wech­seln. Zudem wird 5G nicht in allen Preis­modellen frei­geschaltet. Bei cong­star fehlt das Angebot "Prepaid wie ich will". Bei Penny Mobil, ja!mobil und Norma Connect fehlen die Sechs-Monats-Pakete, bei Penny Mobil und ja!mobil auch die Basic- und Easy-Tarife.

Neue Prepaidtarife mit 5G

Foto: Image licensed by Ingram Image, Logos: Anbieter, Montage: teltarif.de An der maxi­malen Daten­über­tra­gungs­geschwin­dig­keit von 25 MBit/s im Down­stream ändert sich bei cong­star durch die 5G-Frei­schal­tung nichts. Bei den drei anderen Marken stehen nun bis zu 50 MBit/s zur Verfü­gung. Kunden profi­tieren vor allem für den Fall, dass das LTE-Netz am jewei­ligen Aufent­haltsort über­lastet ist. Über 5G steht dann zusätz­liche Kapa­zität zur Verfü­gung, um die bis zu 25 bzw. 50 MBit/s zu ermög­lichen. Wie im Telekom-Netz für Privat­kunden gene­rell üblich können auch die Kunden der Prepaid-Discounter 5G als LTE-Erwei­terung, nicht aber das eigen­stän­dige 5G-Netz nutzen.

cong­star: Einstieg teurer - weniger maxi­males Daten­volumen

Bei cong­star kostet der Tarif Prepaid Allnet S jetzt 7 Euro statt bisher 5 Euro in vier Wochen. Dafür stehen neben der Allnet-Flat­rate für Anrufe und SMS jetzt 3 GB statt bisher 1 GB High­speed-Daten­volumen in jeden Abrech­nungs­zeit­raum zur Verfü­gung. Der Tarif ist gleich­zeitig auch das güns­tigste der neuen Discount-Ange­bote mit 5G-Zugang im Telekom-Netz. Bei Penny Mobil, ja!mobil und Norma Connect müssen die Kunden mindes­tens 8,99 Euro in vier Wochen inves­tieren, um das 5G-Netz nutzen zu können.

Über die anderen neuen Prepaid-Preis­modelle von cong­star haben wir bereits berichtet. Bemer­kens­wert ist, dass der Tarif Prepaid Allnet XL mit 16 Euro in vier Wochen zwar güns­tiger geworden ist, aber auch weniger High­speed-Daten­volumen als das XL-Preis­modell aus der bishe­rigen Prepaid-Allnet-Flat-Tarif­familie von cong­star bietet. 12 GB in vier Wochen bekommen die Kunden jetzt. Die neuen Prepaid-Kombipakete von congstar

Quelle: congstar.de, Screenshot: teltarif.de

Penny, Rewe und Norma kopieren Aldi-Talk-Tarife

Die 5G-Tarife von Penny Mobil, ja!mobil und Norma Connect sind iden­tisch. Sie glei­chen zudem den Ange­boten des Konkur­renten Aldi Talk, der seine 5G-Ange­bote bereits im Sommer 2023 einge­führt hat. Bei Aldi Talk wurde die maxi­male Daten­über­tra­gungs­geschwin­dig­keit mit Einfüh­rung der 5G-Kombi-Pakete auf 50 MBit/s ange­hoben. Das ist auch bei den Tarifen von Penny, Rewe und Norma der Fall - vermut­lich um den Mitbe­werber Paroli zu bieten, denn Prepaid­kunden von cong­star profi­tieren von der Verdop­pelung der maxi­malen Daten­über­tra­gungs­geschwin­dig­keit nicht.

Prepaid Smart von Penny Mobil und ja!mobil bzw. der Smart-S-Tarif von Norma Connect kosten jetzt 8,99 Euro in vier Wochen. Die Kunden haben neben unbe­grenzten Tele­fonaten und SMS in alle deut­schen Netze in jedem Abrech­nungs­zeit­raum 6 GB unge­dros­seltes Daten­volumen für den mobilen Internet-Zugang zur Verfü­gung.

Die neuen 5G-Tarife von Penny Mobil (identisch auch bei ja!mobil und Norma Connect erhältlich)

Quelle: pennymobil.de, Screenshot: teltarif.de Prepaid Smart Plus bzw. Smart M kosten 14,99 Euro in vier Wochen. Im Preis enthalten sind die Alle-Netze-Flat­rate und 12 GB High­speed-Surf­volumen in jedem Abrech­nungs­zeit­raum. Kunden, die sich für Prepaid Smart Max bzw. Smart L entscheiden, zahlen 19,99 Euro in vier Wochen. Dafür beträgt das Daten-Kontin­gent in jedem Abrech­nungs­zeit­raum jeweils 20 GB. Dazu kommt auch hier die Allnet-Flat­rate für Sprache und Text.

Für Vertrags­kunden hat cong­star schon 2023 eine 5G-Option einge­führt. In einem weiteren Beitrag haben wir 5G von cong­star einem Test unter­zogen.