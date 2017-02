Extravolumen bis Ende Februar

Drillisch spendiert Neukunden der Marke PremiumSIM in den Tarifen LTE 2000 und LTE 3000 jeweils 1 GB Extra-Datenvolumen. Damit stehen 3 GB bzw. 4 GB mit bis zu 50 MBit/s zur Verfügung. Zudem sind Flatrate für Telefonie und SMS in alle deutschen Fest- und Handynetze sowie ein EU-Roaming-Paket enthalten. Auch in der EU kann zu Flatrate-Kondition telefoniert werden.

Die Preise steigen durch die Aktion nicht und liegen bei monatlich 9,99 Euro bzw. 12,99 Euro, die Mindestvertragslaufzeit liegt bei einem Monat. Allerdings müssen Kunden die Datenautomatik akzeptieren. Mehr dazu und den weiteren Tarifdetails abseits des 1-GB-Extravolumens lesen Sie in der nachfolgenden Meldung.