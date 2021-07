vzbv: Mobile Daten in Deutschland viel zu teuer

Sind die Datentarife in Deutschland zu teuer? Die Antwort lautet: Jein. Es hängt vom eigenen Tarif und der Nutzung ab.

Bild: teltarif.de Regel­mäßig poppt die Diskus­sion auf, dass Mobil­funk in Deutsch­land so fürch­ter­lich teuer sei. Jetzt hat der Verbrau­cher­zen­trale Bundes­ver­band (vzbv) das Thema für sich entdeckt:

Was kostet 1 GB Volumen?

Dabei wurden die Kosten für 1 GB mobiles Daten­volumen in mehreren euro­päi­schen Ländern vergli­chen. Das Ergebnis verwun­dert keinen: Im Vergleich zu anderen euro­päi­schen Ländern ist mobiles Internet in Deutsch­land über­durch­schnitt­lich teuer, stellt der vzbv fest. Auch ist lange bekannt, dass das mobil genutzte Daten­volumen in Deutsch­land konti­nuier­lich ansteigt.

Bild: teltarif.de Der vzbv hat die Preis­struk­turen für mobiles Daten­volumen in Deutsch­land mit anderen euro­päi­schen Ländern vergli­chen. Sein Ergebnis: Die Preise für Mobil­funk­leis­tungen in Deutsch­land und Europa sinken. Doch mit Blick auf die Nach­bar­länder seien die Ange­bote für mobiles Daten­volumen ohne Zusatz­leis­tungen in Deutsch­land "über­durch­schnitt­lich teuer".

Unter­wegs E-Mails beant­worten, mit dem Smart­phone navi­gieren oder online einkaufen – mobiles Internet ist aus dem Alltag der Verbrau­cher nicht mehr wegzu­denken. In Regionen mit unzu­rei­chender statio­närer Breit­band­ver­sor­gung sei mitunter Home­office nur mit mobilem Daten­volumen möglich.

80 Prozent nutzen das mobile Internet

Im Jahr 2020 nutzten 80 Prozent der über 14-Jährigen in Deutsch­land das mobile Internet. Verbrau­cher­freund­liche, euro­paweit wett­bewerbs­fähige Preise für mobiles Internet dienten daher der Daseins­vor­sorge, findet der Verband. Wer wollte da wider­spre­chen? Im Vergleich des Verbraucherzentrale Bundesverband sehen die Preise in Deutschland gegenüber seinen Nachbarn nicht gut aus.

Grafik: vzbv Doch im Jahr 2019 zahlten deut­sche Verbrau­cher im Schnitt etwa drei Mal so viel wie Endkunden in den beson­ders güns­tigen euro­päi­schen Ländern. Dies zeige sich anhand der durch­schnitt­lichen Kosten für ein Giga­byte mobiles Daten­volumen bei reinen Daten­tarifen, die in den euro­päi­schen Ländern stark vari­ieren. Zum Beispiel zahlten nach Berech­nungen des Verbandes im Jahr 2019 Verbrau­cher in Polen 83 Cent für ein Giga­byte mobiles Daten­volumen, während in Deutsch­land der Preis dafür bei 3,35 Euro gelegen habe.

Obwohl die Preise für Mobil­funk­leis­tungen in Deutsch­land und Europa sinken, stehe Deutsch­land im Vergleich zu den unter­suchten Ländern konti­nuier­lich auf Platz eins oder zwei der teuersten Länder für mobiles Internet.

Eine Einschät­zung (von Henning Gajek)

Das Thema ist ein Dauer­brenner. Regel­mäßig wird vorge­rechnet, wie teuer es in Deutsch­land und wie günstig es anderswo sei. Doch das greift zu kurz und stimmt oft auch gar nicht. Wenn ein Kunde von vorn­herein weiß, dass er mehr Daten brau­chen wird, kann er ein größeres Daten­paket kaufen und dann passt es besser und wird güns­tiger.

Selbst für den schmalen Geld­beutel gibt es längst güns­tigere Tarife. Nehmen wir fraenk im Netz der Telekom: Hier gibt es 4 GB Daten für monat­liche 10 Euro. Nebenan im Netz von Voda­fone präsen­tiert uns der freche Waschbär SIMon die doppelte Daten­menge für einen noch gerin­geren Preis von 8,99 Euro. Und im Netz von o2 hat Aldi Talk beispiels­weise 3 GB für 7,99 Euro oder o2 den Free Boost M Tarif mit 20 GB für 30 Euro, was in beiden Fällen deut­lich unter den genannten 3,35 Euro pro GB liegt.

Richtig teuer wird es in der Tat, wenn man kein oder ein zu kleines Daten­paket bucht und dann mitten im Monat Volumen nach­laden muss. Da können 500 MB Zusatz­gut­haben lockere 7,50 Euro kosten, was einem rech­neri­schen GB-Preis von 15 Euro (!) entspräche.

Richtig teuer wird es bei Stein­zeit-Tarifen aus der Anfangs­zeit der Daten­welt, die vom Netz­betreiber oder Provider nie geän­dert, sondern tapfer weiter berechnet werden.

Unschön ist es auch, dass eigent­lich monat­lich abzu­rech­nende Prepaid-Verträge oder Pakete auf einmal auf 4 Wochen verkürzt wurden, was rech­nerisch einer Preis­erhö­hung von etwa 10 Prozent gleich­kommt. Unbe­greif­lich bleibt, warum die Wett­bewerbs­behörden oder Abmahn­ver­eine hier nicht einschreiten. In Italien wurde das gleiche Wechsel-Spiel versucht und direkt vom zustän­digen Minis­terium gegen Andro­hung schmerz­licher Bußgelder wieder einkas­siert. Dort müssen bei der Nummern­por­tie­rung sogar Prepaid-Rest­gut­haben an den neuen Anbieter mitge­geben werden.

