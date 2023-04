Starlink: Tarif und Schüssel sind jetzt günstiger

Starlink für zu Hause jetzt günstiger

Bild: Starlink Das Satel­liten-Internet von Star­link stellt eine inter­essante Breit­band-Alter­native dar, war aber noch nie etwas für echte Spar­füchse: So günstig wie ein DSL- oder Kabel-TV-Anschluss konnte Star­link aufgrund der hohen Kosten für den Satel­liten-Betrieb noch nie sein.

Immerhin senkt nun Star­link erneut die Preise für Deutsch­land und einige andere euro­päi­sche Länder. Und offenbar profi­tieren davon auch Bestands­kunden.

Schüssel zum Kauf oder zur Miete

Starlink für zu Hause jetzt günstiger

Bild: Starlink Wer aktuell in Deutsch­land Star­link buchen möchte, zahlt laut den Angaben auf der Webseite jetzt 65 Euro monat­lich. Zuletzt hatte der Tarif 80 Euro pro Monat gekostet. Damit entwi­ckelt sich Star­link von den Kosten her bereits zu einer inter­essanten Alter­native für Gigabit-Anschlüsse per Glas­faser, die preis­lich in einer ähnli­chen Höhe liegen.

Auch die bishe­rige Einstiegs­hürde senkt Star­link. Auf der Home­page ist zu lesen, dass die Schüssel für den Empfang aktuell 300 Euro statt bislang 450 Euro kostet. Diese Hard­ware-Preis­sen­kung wird aller­dings als "Limited Time Offer" beti­telt, also als Angebot nur für eine begrenzte Zeit. Im Internet berichten Bestands­kunden darüber, dass sie eben­falls über die Preis­sen­kung infor­miert wurden.

Der Kauf der Hard­ware lohnt ohnehin nur, wenn man Star­link über einen längeren Zeit­raum benutzen möchte. Wer das Satel­liten-Internet aber beispiels­weise nur für ein kürzeres Projekt benö­tigt, kann die Schüssel auch mieten. Hierfür verlangt Star­link 15 Euro Hard­ware-Miete zusätz­lich im Monat. Außerdem fällt bei der Miete eine einma­lige Akti­vie­rungs­gebühr von 50 Euro an. Man kann sich also ausrechnen, dass ab einer Nutzungs­dauer von unge­fähr 16 Monaten sich der Kauf der Schüssel lohnt.

Weitere Tarife bei Star­link

Der oben beschrie­bene Basis­tarif nennt sich inzwi­schen "Resi­dental", ist also für die Nutzung an einer festen Adresse vorge­sehen. Wer mit der Schüssel von Star­link herum­reisen möchte, muss den Tarif "Roam" buchen, der 100 Euro pro Monat kostet sowie 300 Euro für die Schüssel. Für Reisen im welt­weiten Empfangs­bereich kostet der Roam-Tarif 230 Euro im Monat. Bei "Roam" handelt es sich übri­gens um den ehema­ligen Wohn­mobil-Tarif des Provi­ders.

Für Geschäfts­kunden gibt es die Tarife "Busi­ness", "IoT", "Avia­tion" und "Mari­time", wobei der Tarif "Mari­time" erst seit wenigen Tagen erhält­lich ist, und zwar mit Daten­paketen von 50 GB, 1 TB und 5 TB pro Monat. Wer sich als Schiffs­eigner aller­dings für den 5-TB-Tarif entscheidet, bezahlt dafür schlappe 5600 Euro Grund­gebühr im Monat sowie 2800 Euro einmalig für die Hard­ware.

Ein älterer Konkur­rent von Star­link: Bei KA-Sat handelt es sich um einen vom Unter­nehmen Eutelsat betrie­benen Breit­band-Satel­liten, der schnelles Internet für Haus­halte ermög­licht, die ansonsten vom Internet abge­schnitten wären.