iPhone SE bei mobilcom-debitel: Schnäppchen oder nicht?

Seit einigen Monaten veranstaltet mobilcom-debitel am Wochenende immer wieder als "Preiskracher" betitelte Aktionen, bei denen Smartphones oder Tablets in limitierter Stückzahl für einen begrenzten Zeitraum vermeintlich weit unter Wert angeboten werden. Dafür ist es im Gegenzug um die Crash-Tarife-Aktionen stiller geworden, diese pausieren momentan offenbar.

In den Ankündigungen der Preiskracher-Aktionen erwähnt mobilcom-debitel meist publikumswirksam einen sagenhaften Rabatt, mit dem die Geräte abverkauft werden. Dabei hat der Anbieter allerdings etwas gemogelt: Denn als Vergleichspreis nennt mobilcom-debitel nicht den aktuellen Marktpreis, sondern die unverbindliche Preisempfehlung für das Gerät. Es handelt sich also mitnichten um Preisersparnisse von mehreren hundert Euro - denn die teltarif.de-Redaktion vergleicht den Preis der Preiskracher-Aktion stets mit dem, den bekannte Online-Händler aktuell für das Gerät in derselben Ausstattung aufrufen.

iPhone SE mit 32 GB für 285 Euro

Im Rahmen der Preiskracher-Aktion zu Ostern bietet mobilcom-debitel ab Ostersonntag erneut das iPhone SE an, dieses Mal in der 32-GB-Variante. Der vermehrte Abverkauf des iPhone SE auch bei anderen Händlern und Providern deutet darauf hin, dass in diesem Jahr noch eine Neuauflage des beliebten 4-Zoll-Smartphones mit technischen Verbesserungen erscheinen könnte. Das iPhone SE ist deswegen bei Apple-Fans so beliebt, weil es aufgrund seiner handlichen Größe bequem in die Hosentasche passt. Bei Providern ist es mit Vertrag zudem recht günstig erhältlich - verglichen mit den momentanen Apple-Flaggschiffen.

mobilcom-debitel möchte ab Ostersonntag für das iPhone SE mit 32 GB ohne Vertrag 285 Euro haben. Die Aktion ist wie immer zeitlich und in der Menge beschränkt. mobilcom-debitel verkauft es in den Farben Gold, Spacegrau, Silber und Rosegold. Mit der Eingabe des Begriffs "KRACHER" im Bestellprozess kann der Kunde die Versandkosten in Höhe von 4,95 Euro sparen. Zudem kann er sich das Gerät via "Deliver to Store" in seine Wunschfiliale schicken lassen und dort abholen.

In einem kurzen Vergleich haben wir ermittelt, dass das iPhone SE in der 32-GB-Variante momentan bei vielen bekannten Händlern für 285 Euro verkauft wird. Hierbei werden allerdings zusätzlich Versandkosten fällig. Die tatsächliche Preisersparnis für Kunden, die das Gerät bei der Preiskracher-Aktion erstehen, liegt also lediglich bei den Versandkosten.

Bei diversen Online-Shops und -Marktplätzen haben wir das Smartphone auch für Preise ab rund 260 Euro gelistet gesehen, allerdings war es dort nicht immer sofort lieferbar oder nicht in jeder Farbe erhältlich, und zum Teil saßen die Verkäufer im Ausland. Hierbei ist also Vorsicht geboten. Mitunter ist es empfehlenswerter, ein Smartphone bei einem Shop zu bestellen, den man als seriös kennt und dafür wenige Euro mehr zu bezahlen, als bei einem Händler zu bestellen, von dem man noch nie gehört hat.

