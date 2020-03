Telekom kündigt Geschäftskunden Preiserhöhung an

Dass Tele­kommu­nika­tion in diesen Tagen wichtig ist, haben wir schon mehr­fach berichtet. Welche psycho­logi­schen Folgen schlechtes Timing haben kann, zeigt die Telekom in einigen aktu­ellen Fällen, die jetzt bekannt wurden.

Schreiben mit Preis­erhö­hung

Kleine Unternehmen und Selbständige wissen in diesen Tagen nicht, wie es weiter gehen soll. Sie könnten Post der Telekom mit einer Preiserhöhung bekommen haben. Da flat­terte einigen Geschäfts­kunden ausge­rechnet in dieser schwie­rigen Zeit ein Brief auf den Tisch, der eine Preis­erhö­hung für den gebuchten Telekom-Anschluss im Tarif „DeutschlandLAN IP“ ankün­digt.

Der Brief ist in aller­feinstem Marke­ting-Sprech formu­liert, was vielen Klein­unter­nehmern und Selbst­stän­digen in diesen wirt­schaft­lich schwie­rigen Zeiten einen zusätz­lichen Schlag verpassen dürfte:

„Sie gehören zu unseren treuen Geschäfts­part­nern. Dafür bedanken wir uns ganz herz­lich. Ihre Treue zeigt uns, dass Sie sich bei uns wohl­fühlen. Daher hoffen wir, dass Sie unsere Entschei­dung nach­voll­ziehen können.

"Seit Jahren leistet die Telekom Enormes für beste Netz­qualität: Wir erwei­tern und moder­nisieren das Netz konstant…“, um dann zum Kern des Problems zu kommen:

"Der Monat­liche Grund­preis für Ihren DeutschlandLAN IP Voice/Data S Premium erhöht sich ab dem 01.06.2020 von 49,95 Euro (brutto 59,45 Euro) auf 51,95 Euro (61,83 Euro brutto). Die Vertrags­kondi­tionen Ihres Busi­ness Call Advanced- bzw. BusinessBundle Advanced Vertrages werden entspre­chend auf den neuen Preis ange­wendet.“

teltarif.de hat nach­gefragt

teltarif.de hat bei der Telekom nach­gefragt: „Im Hinter­grund läuft ein Prozess, der schon im letzten Jahr ange­stoßen wurde: Bereits im letzten Jahr haben wir eine Preis­erhö­hung für das Produkt DeutschlandLAN für Neukunden einge­führt. Sukzes­sive wurden und werden auch die Bestands­kunden jeweils zum Ende der Vertrags­lauf­zeit umge­stellt. Es handelt sich also um ein stan­dard­mäßiges Ankün­digungs­schreiben welches momentan an alle DeutschlandLAN Kunden versendet wird. Die Preis­erhö­hung wird erst zum 1.6. umge­setzt. Daher werden die Kunden früh­zeitig über Preis­erhö­hungen infor­miert. Das Versenden der Schreiben [war] bereits lang­fristig geplant und system­seitig auto­matisch. Für den unpas­senden Zeit­punkt dieses Schrei­bens bitten wir unsere Kunden um Entschul­digung.“

Auf Deutsch: Es war uns nicht möglich, aufgrund der aktu­ellen Lage diesen auto­mati­schen Prozess anzu­halten. Der psycho­logi­sche Schaden dürfte bei einigen Geschäfts­kunden, die derzeit nicht wissen, wovon sie Miete, Strom und Telefon über­haupt bezahlen sollen, beträcht­lich sein.

Eine Einschät­zung

Preis­erhö­hungen sind im klas­sischen Tele­kommu­nika­tions­sektor für viel Kunden eigent­lich ein ziem­liches Fremd­wort. Denn: Wo sie ausge­spro­chen werden, könnten unzu­frie­dene Kunden sofort ihr außer­ordent­liches Kündi­gungs­recht wahr­nehmen und ziehen zum nächsten Anbieter. Etwas anders sieht es bei Kabel-TV-Anschlüssen aus. Da gibt es oft keine Alter­native, der Kunde ist gefangen und schluckt Preis­erhö­hungen zähne­knir­schend.

Bei Geschäfts­kunden kommt hinzu, dass diese noch berück­sich­tigen müssen, dass ein Anschluss für das Unter­nehmen lebens­wichtig ist. Da wech­selt man nur aus einem wirk­lich wich­tigen Grund den Anbieter, denn jede Minute Ausfall kann richtig Geld kosten. Nun sind die Zeiten im Moment komplett andere.

Schade ist, dass die Telekom nach Bekannt­werden des Problems nicht sofort umge­hend diese Preis­erhö­hung gestoppt hat und das ihren Kunden dann auch so mitteilt. Corona hin oder her: Würde die Telekom bei ihren Bestands­kunden auf diese Preis­erhö­hung verzichten, wäre das in der Summe auch Geld, aber so ganz nebenbei eine gute Werbe­maßnahme, weiter dort Kunde zu bleiben. Auch ist für den unein­geweihten Beob­achter schwer zu verstehen, warum diese Preis­erhö­hungen nur in ganz bestimmten Tarifen notwendig sind und in anderen nicht.

