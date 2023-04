Österreich: Georg erhöht Preise um bis zu 33 Prozent

Der öster­rei­chi­sche Mobil­funk­dis­counter "Georg" hat in diesen Tagen seine Kunden über eine "nicht ausschließ­lich begüns­tigende Ände­rung der Vertrags­bedin­gungen" infor­miert, wie das auf für deut­sche Ohren kurios klin­gendem öster­rei­chi­schem Juris­ten­deutsch heißt.

Tele­fonate und Daten­über­tra­gungen werden teurer

Die Preisanpassungen bei georg.at im Detail

Screenshot: Henning Gajek / teltarif.de So erhöhen sich beispiels­weise im "Vertrags­ver­hältnis basic" ab dem 26.07.2023 die "varia­blen Verbin­dungs­ent­gelte" von 3,9 Cent auf 4,9 Cent pro Minute, werden also um einen Cent teuer.

Das betrifft Anrufe in alle Fest- und Mobil­netze öster­reich­weit, das Abhören der Georg-Sprach­mailbox, den Anruf zur Georg-Helpline (Kurz­wahl 610), zu privaten Netzen oder Dial-ups, stand­ortu­nab­hän­gigen Nummern, konver­genten Diensten (Vorwahlen 05, 0718, 0720 oder 0780). Der Preis für den Versand einer SMS inner­halb Öster­reichs steigt eben­falls von 3,9 auf 4,9 Cent, inter­natio­nale SMS kosten jetzt 20 statt bisher 15 Cent. Die Daten­über­tra­gung wird statt mit 0,9 Cent künftig mit 1,2 Cent pro MB berechnet, sofern kein Daten­paket explizit zuge­bucht wurde.

EU-Roaming auch in EWR-Ländern, nicht in der Schweiz

Georg macht darauf aufmerksam, dass die Preise gemäß EU-Verord­nung "Roam like at home" nicht nur in den EU-Mitglieds­staaten, sondern auch in Island, Norwegen oder Liech­ten­stein gelten. Die Schweiz wird nicht erwähnt.

Flexibel kündbar bis zum Termin der Preis­erhö­hung

Georg.at-Kunden, die mit den neuen Tarifen nicht zufrieden sind, können "bis zum In-Kraft-Treten" der Ände­rungen am 26. Juli kostenlos kündigen. Es fallen dann auch keine Rest­ent­gelte für eine evtl. noch bestehende Rest­lauf­zeit des Vertrages an. Die Kündi­gung wird "mit Einlangen" (auf hoch­deutsch "Eintreffen") der Kündi­gung wirksam. Der Kunde kann sogar ein Wunsch­datum (spätes­tens hier bis am 26. Juli) angeben.

Wer ist Georg?

Im Vergleich zu Deutschland sind viele Tarife in Österreich nach wie vor traumhaft günstig.

Webseite georg.at / Screenshot: Henning Gajek / teltarif.de Georg.at ist ein Discounter, der im Netz der Mobilkom A1 (Telecom Austria) funkt, die mit Voda­fone "befreundet" ist. Die SIM-Karte ist auch für auslän­dische Kunden inter­essant. In Deutsch­land beispiels­weise bevor­zugt sie zunächst Voda­fone, bucht sich aber auch bei o2 oder der Telekom (nach einer gewissen Warte­zeit) ein.

Auch andere Anbieter werden teurer

Wie die öster­rei­chi­sche Tages­zei­tung Der Stan­dard berichtet, haben die Netz­betreiber Drei und A1 bereits in vielen Tarifen Preis­erhö­hungen ange­kün­digt, die teil­weise bis zu 11,5 Prozent betragen können. Die Preis­erhö­hung bei Georg liegt aufgrund der kleinen Cent-Beträge rech­nerisch bei 25 bis 33 Prozent.

Index­klau­seln erlauben Preis­anpas­sungen

Das beson­dere daran: Verbrau­cher haben bei diesen Preis­erhö­hungen, die auf Wert­anpas­sungs- oder Index­klau­seln basieren, laut einem EuGH-Urteil kein Sonder­kün­digungs­recht. In Öster­reich wurden inzwi­schen viele Tarife mit solchen Klau­seln versehen.

Der deut­sche Anbieter Voda­fone hat kürz­lich seine DSL-Preise erhöht.