GMX und web.de erhöhen Preise - auch für Bestandskunden

Per E-Mail wurden GMX-Bestands­kunden in den Pro- oder Top-Mail-Tarifen ange­schrieben. GMX ist es dabei wichtig, "dass Sie von unseren Produkten begeis­tert sind und sich jeder­zeit sicher und gut aufge­hoben fühlen."

"Um den enorm hohen Ansprü­chen und Stan­dards weiterhin gerecht zu werden", nimmt das Unter­nehmen eine Preis­anpas­sung vor.

Warum diese Anpas­sung?

GMX.de (und web.de) erhöhen die Preise - auch für Bestandskunden

Bild: teltarif.de GMX argu­men­tiert, dass die "Sicher­heits­anfor­derungen zum Schutz Ihrer Daten und Ihres E-Mail-Post­fachs in den letzten Jahren deut­lich gestiegen" seien. Man habe verstärkt in die Moder­nisie­rung der Infra­struktur inves­tiert und wolle den "erst­klas­sigen Premium-Kunden­ser­vice" ausbauen und erwei­tern, was die Bereit­stel­lungs­kosten und den Aufwand für Tech­nik­leis­tungen in die Höhe treibe. Man könne diese Ausgaben nur bedingt ausglei­chen und müsse einen Teil davon an die Kunden weiter­geben.

Für Bestands­kunden tritt die Preis­anpas­sung zum 1. August 2023 in Kraft und wird mit der danach folgenden nächsten Rech­nung für den ange­gebenen Vertrag wirksam.

Die neuen GMX-Preise

Kunden im GMX-Pro-Tarif zahlten bisher 2,99 Euro monat­lich, künftig werden es 3,99 Euro sein (plus 33 Prozent). Für Kunden im Deluxe-Tarif "GMX Topmail" werden jetzt 6,49 Euro statt bisher 4,99 Euro (also 30 Prozent mehr) berechnet. Die Preise beinhalten jeweils die Mehr­wert­steuer. Immerhin: Das ist die erste Preis­erhö­hung für Premium-Nutzer nach 20 Jahren.

Außer­ordent­liches Kündi­gungs­recht

Betrof­fene Bestands­kunden haben bis zum 1. August 2023 das Recht, den Vertrag ohne Einhal­tung einer Kündi­gungs­frist mit Wirkung zum zu kündigen. GMX erwartet eine Nach­richt "in Text­form per E-Mail" an "vertrags­kun­den­ser­vice (at) info.gmx.net."

GMX war 1997 in einem Keller in München als kosten­loser E-Mail-Dienst gestartet. Inzwi­schen gehört das Unter­nehmen zum United-Internet-Konzern (bekann­teste Marke ist 1&1).

GMX-Tarife: Was sind die Unter­schiede?

Wer GMX-Pro- oder -Top-Mail kündigt, landet auto­matisch im kosten­losen GMX-Account, der sich über Werbung (Banner, Werbe-E-Mails im Online-Post­fach) finan­ziert. Auch die kosten­lose Vari­ante erlaubt den Abruf per IMAP oder POP3-Proto­koll (was einmalig im Online-Portal unter E-Mail-Einstel­lungen frei­geschaltet werden muss).

Der kosten­lose Account bietet ansonsten 1 GB E-Mail-Spei­cher und E-Mail-Anhänge mit maximal 20 MB Größe. Ferner sind 2 GB Cloud-Spei­cher, zwei E-Mail-Adressen, eine nicht abmel­dbare, regel­mäßige Werbe-E-Mail namens "GMX Magazin" als fester Leistungs­bestandteil enthalten. Mit "Web.cent" sollen Cash­back-Punkte sammelbar sein.

Der Pro-Mail-Tarif (3,99 Euro/Monat) enthält 5 GB E-Mail-Spei­cher, wobei Anhänge bis zu 50 MB groß sein dürfen, ferner 7 GB Cloud-Spei­cher, 10 verschie­dene E-Mail-Adressen und das hier abbe­stell­bare "GMX Magazin". Bei Pro könnte man "Doppelt WEB.Cent Cash­back" sammeln und soll Rabatte bei Koope­rations­partnern bekommen.

Im Top-Mail-Tarif zahlt man 6,49 Euro/Monat und bekommt 10 GB E-Mail-Spei­cher, hier dürfen die E-Mail-Anhänge bis zu 100 MB groß sein. Weiter sind 12 GB Cloud-Spei­cher, 50 E-Mail- Adressen und das (abbe­stell­bare) "GMX- Magazin" sowie eben­falls "Doppelt WEB.Cent Cash­back"-Punkte und Rabatte bei Koope­rations­partnern möglich.

Bei allen Premium-Tarifen ist auch eine Fax-Mailbox enthalten, die unter der Vorwahl 032 (inter­national +49 32) zu errei­chen ist. Ein Anruf zu 032 ist in einigen Tarifen "flat" enthalten, bei vielen Anbie­tern kostet diese Verbin­dung aber extra. Ankom­mende Faxe werden dann als PDF-Anhang ins gmx.de-Post­fach zuge­stellt. Sprache zeichnet GMX seit einiger Zeit nicht mehr auf.

Neue Preise auch bei web.de

Auch beim Schwes­ter­unter­nehmen web.de wurden die Preise erhöht. Hier gibt es drei Pakete zur Auswahl. Die "MailPlus"-Option kostet jetzt 3,99 Euro im Monat. Sie bietet Platz für 500.000 E-Mails, weiter 7 GB Online-Spei­cher und E-Mail-Anhänge bis 100 MB. Fremd­wer­bung und Werbe­banner werden ausge­blendet.

Bei der "Club"-Option sind jetzt 6,49 Euro zu bezahlen, der einzige Unter­schied zur "MailPlus"-Vari­ante sind hier 12 GB Online-Spei­cher. Die "Club 100" Option kostet 7,99 Euro und hat dann satte 102 GB Online-Spei­cher, was für etwa 20.400 Fotos reichen soll, betont web.de.

Alle Premium-Optionen analog zu GMX enthalten ist eine Fax-Mailbox (Vorwahl eben­falls 032). Die Funk­tion Sprach-Spei­cher wurde vor einiger Zeit einge­stellt.

Im August des vergan­genen Jahres war das Gerücht aufge­taucht, dass United-Internet seine E-Mail-Dienste web.de und gmx.de verkaufen wollte. Davon hat man aller­dings nichts mehr gehört.