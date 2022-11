"Singles Day": Handys bei MediaMarkt/Saturn im Preischeck

Der Trend, am 11. November den Tag der Allein­ste­henden alias „Singles Day“ zu feiern, ist von China auf hiesige Gefilde über­geschwappt. So laden auch hier­zulande einige Online-Shops zum vermeint­lich preis­güns­tigeren Einkaufen ein - nicht nur Singles, versteht sich.

Wir haben bei Saturn und im MediaMarkt nach beson­ders attrak­tiven Smart­phone-Ange­boten gesucht und dabei das Xiaomi 12, das realme GT 2 Pro sowie das Moto­rola 30 Edge Ultra gefunden. Drei inter­essante Geräte mit einem starken Preis­nach­lass, bei denen es sich um echte Schnäpp­chen handeln könnte.

Wie wir alle wissen, schlagen Online-Shops vor einer groß ange­kün­digten Rabatt­aktion gerne mal einige Euros drauf, um die Ermä­ßigung hinterher attrak­tiver wirken zu lassen. Darum haben wir uns bei idealo nach güns­tigen Alter­nativ­ange­boten von anderen Online-Anbie­tern umge­sehen, Markt­plätze dabei jedoch außen vor gelassen.

Die genannten Preise sind unver­bind­lich und beziehen sich ausdrück­lich nur auf den Arti­kel­zeit­punkt, weil sich Markt­preise von Smart­phones sehr schnell ändern können. MediaMarkt und Saturn verschi­cken die hier erwähnten Smart­phones versand­kos­ten­frei.

Moto­rola Edge 30 Ultra, 256 GB, Inter­stellar Black, Dual-SIM

Motorola Edge 30 Ultra

Bild: Motorola

Legen wir los mit Moto­rolas Flagg­schiff, dem Edge 30 Ultra. Dieses bietet ein nahezu rand­loses 6,67 Zoll-pOLED-Display mit einer Bild­wie­der­hol­rate von 144 Hz. Außerdem hat es einen 4610-mAh-Akku in petto, der sich kabel­gebunden mit 125 W und kabellos mit 50 W aufladen lässt.

Unter der Haube des Andro­iden werkelt ein schneller Snap­dragon 8+ Gen 1 mit Unter­stüt­zung von 12 GB RAM. Fotos und Videos können Sie auf einem 256 GB fassenden Flash-Spei­cher ablegen.

Als High­light gilt die Drei­fach-Kamera, die mit einem 200-MP-Sensor, einem 50-MP-Ultra­weit­win­kel­sensor sowie einem 12-MP-Tele­objektiv ausge­stattet ist. Eine Punch-Hole-Kamera auf der Front stemmt Aufnahmen mit bis zu 60 MP. Das Moto­rola Edge 30 Ultra läuft mit Android 12.

Saturn und MediaMarkt listen das Smart­phone zum Arti­kel­zeit­punkt für 783,19 Euro. Die UVP beträgt 899,99 Euro. Etwas güns­tiger bekommt man das Gerät bei Amazon. Prime-Kunden zahlen dort nur 766,34 Euro für das Modell in Inter­stellar Black.

Xiaomi 12, 256 GB, Gray oder Black, Dual-SIM

Xiaomi 12

Bild: Xiaomi Das Xiaomi 12 trumpft mit einem 6,28 Zoll großen AMOLED-DotDisplay mit FHD+-Auflö­sung und einer Bild­wie­der­hol­fre­quenz von 120 Hz auf und ist stolzer Besitzer eines 8 GB großen Arbeits­spei­chers. Der interne Spei­cher beläuft sich auf 256 GB.

Den Takt gibt ein Snap­dragon 8 Gen 1 an. Für Energie sorgt ein 4500-mAh-Akku mit einer kabel­gebun­denen 67-W-Schnell­auf­ladung und kabel­losem Laden bis zu 50 W.

Fotos und Videos nehmen Sie über eine Selfiecam mit 32 MP oder eine Triple-Kamera mit einem 50-MP-Sensor, einem 13-MP-Ultra­weit­win­kel­sensor sowie einem 5-MP-Tele-Makro­sensor auf. Das Xiaomi 12 läuft werks­seitig mit Miui 13, das auf Android 12 basiert.

Media Markt und Saturn bieten das Device zum Arti­kel­zeit­punkt in Grau oder Schwarz für 600,75 Euro an. Die UVP liegt ansonsten bei 899,90 Euro. Klingt verlo­ckend, geht aber noch güns­tiger: Bei Elec­tronis kostet das Xiaomi 12 in dieser Ausstat­tung nämlich nur 531,01 Euro inklu­sive Versand.

realme GT 2 Pro, 256 GB, Paper White, Dual-SIM

realme GT 2 Pro

Bild: Realme Last, not least befassen wir uns mit dem realme GT 2 Pro, das mit einem 6,7 Zoll großen AMOLED-2K-Super-Reality-Display mit einer Auflö­sung von 3216 x 1440 Pixel daher­kommt. Den Antrieb über­nimmt ein Snap­dragon 8 Gen 1, dem 12 GB RAM und ein 256 GB großer Flash-Spei­cher zur Seite stehen.

Eine Kame­raein­heit, die aus einem 50-MP-Sensor mit f/1.9-Blende, einem 50-MP-Ultra­weit­win­kel­sensor sowie einer Mikro­skop­kamera mit 40-facher Vergrö­ßerung besteht, dient der Foto- und Video­auf­nahme. Für Selfies gibt es eine 32-MP-Knipse auf der Front.

Der üppige 5000-mAh-Akku des Smart­phones lädt kabel­gebunden mit bis zu 65 W; eine Möglich­keit, die Kraft­zelle kabellos aufzu­laden, fehlt leider. Auf dem Smart­phone läuft werks­seitig Android 12 mit realmeUI 3.0.

Saturn und MediaMarkt haben das realme GT 2 Pro zum Single Day im Farbton Paper White für 577,61 Euro im Angebot, was einem 27-prozen­tigen Preis­nach­lass zur unver­bind­lichen Preis­emp­feh­lung von 799,99 Euro entspricht. In diesem Fall schlägt Media-Saturn alle anderen Anbieter, die wir bei idealo gefunden haben. Danach käme der Elek­tronik-Händler Berlet mit 625 Euro inklu­sive Versand.

Fazit: Zweimal teurer, einmal güns­tiger

Für Singles und Nicht­singles lohnt sich wie immer der Preis­ver­gleich. Sowohl für das Xiaomi 12 als auch für das Moto­rola Edge 30 Ultra konnten wir über idealo güns­tigere Anbieter als MediaMarkt und Saturn finden. Nur beim realme GT 2 Pro zahlt sich das Zugreifen beim Single-Day-Angebot aus.

