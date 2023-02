iPhones im Preischeck: "Apple Week" bei MediaMarkt/Saturn

Im Rahmen seiner Apple Week bieten MediaMarkt & Saturn unter anderem das iPhone 14 Plus, iPhone 12, iPhone 11 & iPhone SE (2022) vergüns­tigt an. Wir haben die Preise der vermeint­lichen Schnäpp­chen mit denen von anderen Anbie­tern vergli­chen.

MediaMarkt und Saturn laden bis einschließ­lich 28. Februar zur Apple Week ein und bieten neben aktu­ellen Versionen auch einige iPhone-Modelle aus den Vorjahren vergüns­tigt an. Lohnen sich die vermeint­lichen Schnäpp­chen, oder gibt es die Geräte woan­ders güns­tiger, und ergibt die Anschaf­fung eines älteren Smart­phones über­haupt Sinn?

Wir machen die Probe aufs Exempel und bemühen idealo und billiger.de für einen Preis­ver­gleich. Die hier genannten Beträge sind unver­bind­lich und beziehen sich selbst­ver­ständ­lich nur auf den Arti­kel­zeit­punkt.

Markt­plätze lassen wir in unserem Preis­check außen vor. Ferner beschränken wir uns der Über­sicht­lich­keit halber auf jeweils eine Gehäu­sefarbe und Spei­cher­aus­stat­tung pro Modell.

iPhone SE (2022) mit 64 GB und 5G

iPhone SE 2022

Wer auf Retro steht, könnte mit dem iPhone SE aus dem Jahr 2022 glück­lich werden, das MediaMarkt und Saturn während der Apple Week versand­kos­ten­frei für 505,00 Euro im Farbton Mitter­nacht anbieten. Die Optik des Smart­phones ist vom altbe­währten Home-Button und dementspre­chend breiten Rändern über und unter dem Home­screen geprägt. Den runden Drücker hat Apple bei anderen iPhone-Modellen längst abge­schafft, beim SE 2022 bleibt der Hersteller dem Design der voran­gegan­genen SE-Gene­rationen jedoch treu. Das LCD-Display fällt mit 4,7 Zoll recht klein aus; die Auflö­sung geht mit 1334 x 750 Pixeln ange­sichts dieser geringen Größe aber in Ordnung.

Im iPhone SE 2022 werkelt jener A15 Bionic Chip, der auch im iPhone 14 zum Einsatz kommt. Dem Prozessor stehen 4 GB RAM zur Seite. Die mini­malis­tische Haupt­kamera des Handys kommt mit einem 12-MP-Sensor mit LED-Blitz aus.

Clever­tronic schlägt den angeb­lichen Deal von MediaMarkt/Saturn mit seinem Angebot von 484,99 Euro inklu­sive Versand, gefolgt von SparSmart24 mit versand­kos­ten­freien 489 Euro. Für einen ähnli­chen Obolus bieten selbst ältere iPhone-Modelle, wie beispiels­weise das iPhone 11, eine teil­weise bessere Ausstat­tung.

iPhone 11 mit 64 GB

iPhone 11

Es bietet einen A13 Bionic Chip, ein 6,1 Zoll großes IPS-True-Tone-Display mit einer Auflö­sung von 1792 x 828 Pixel, 4 GB RAM und eine eSIM-Unter­stüt­zung. Als Haupt­kamera kommen zwei 12-MP-Sensoren mit Ultra­weit­winkel und Weit­winkel zum Einsatz.

Benö­tigen Sie ein Handy, das den gängigsten Alltags­auf­gaben wie Texten, Tele­fonieren oder ab und zu mal Video­schauen gewachsen ist, wird Ihnen das iPhone 11 trotz seines Alters noch gute Dienste erweisen, 5G-fähig ist es aller­dings nicht.

Das iPhone 11 gibt es bei CarbonPhone, Berlet und Euro­nics güns­tiger als bei der Apple Week, nämlich für jeweils 479 Euro inklu­sive Versand­kosten. Wer es schneller und schlanker mag, sollte einen Blick auf das iPhone 12 werfen.

iPhone 12 5G mit 128 GB & Dual-SIM (eSIM-Unter­stüt­zung)

iPhone 12

Im Gegen­satz zum iPhone 11 kommen hier bereits ein 6,1-Zoll-OLED-Panel mit 2532 x 1170 Pixel sowie ein A14 Bionic Chip zum Einsatz. Der Arbeits­spei­cher beläuft sich zwar weiterhin auf 4 GB, wech­selt aber vom LPDDR4X- auf den schnel­leren LPDDR5-Stan­dard. In puncto Haupt­kamera bleibt es bei 2-mal 12-MP, jedoch mit verbes­serten Sensoren. Das iPhone 12 dürfte also im Alltag noch mehr Spaß machen als das iPhone 11, zumal Gehäuse und Display­ränder deut­lich schlanker ausfallen. Es ist aller­dings auch deut­lich teurer.

Auch hier setzt CarbonPhone den Maßstab in Sachen günstig und bietet das Smart­phone in dieser Ausstat­tung bereits für 688 Euro inklu­sive Versand an.

iPhone 14 Plus mit 256 GB & Dual-SIM (eSIM-Support)

iPhone 14 Plus

Das 5G-fähige Gerät kommt mit einem 6,7 Zoll großen OLED-Display mit einer Auflö­sung von 2778 x 1284 Pixel, 6 GB RAM und einem A15 Bionic Chip. Auch hier setzt Apple bei der Dual-Kamera, im Gegen­satz zur teureren Pro-Vari­ante, in der eine Drei­fach­kamera mit einem 48-MP-Haupt­sensor verbaut ist, noch auf ein 12-MP-Weit­winkel- und ein 12-MP-Ultra­weit­winkel-Objektiv.

Der Anbieter Asgoo­dasnew bietet nicht nur Gebraucht-, sondern auch Neuge­räte an. Neu kostet das iPhone 14 Plus in obiger Ausstat­tung dort nur 1009 Euro inklu­sive Versand; mit einem zeit­lich begrenzten Gutschein-Code wird es sogar noch einmal 20 Euro güns­tiger. Nächster Händler in der Riege ist Euro­nics mit 1028,99 Euro.

Fazit: Bei der Apple Week fanden wir keine echten Deals

Wenn­gleich die Preis­unter­schiede zwischen der unver­bind­lichen Preis­emp­feh­lung und den Apple-Week-Ange­boten auf den ersten Blick verlo­ckend erscheinen, entpuppten sich die vermeint­lichen Deals in unserem Preis­check in allen Fällen als wenig attraktiv.

Auch lohnt für Spar­füchse ein Blick über den Teller­rand auf iPhone-Modelle aus älteren Produkt­reihen. Diese über­zeugen mitunter durch ein besseres Preis-Leis­tungs-Verhältnis als brand­neue oder vintage-betonte Vari­anten.

