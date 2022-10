Amazon-Aktion: Smartwatches und Tablets im Preischeck

Im Rahmen seiner Prime Days bietet Amazon vom 11. bis 12. Oktober ausge­wählte Artikel aus allen Kate­gorien ausschließ­lich für Prime-Kunden güns­tiger an, darunter auch Smart­wat­ches und Tablets. Wir haben uns Ange­bote der Galaxy Watch 4, Apple Watch 7 sowie des Galaxy Tab S8+ und Galaxy Tab S6 Lite heraus­gepickt und mit den Preisen anderer Händler vergli­chen.

Beim Preis­check gehen wir grund­sätz­lich nicht auf Ange­bote von Online-Markt­plätzen ein. Zu berück­sich­tigen ist auch, dass sich Preis­angaben sehr schnell ändern können und es sich deshalb ausschließ­lich um Beträge handelt, die zum Arti­kel­zeit­punkt aktuell waren. Als Such­maschine nutzten wir idealo.

Samsung Galaxy Watch 4

Galaxy Watch 4

Bild: Samsung

Los geht es mit der Samsungs Galaxy Watch 4, die im August letzten Jahres auf den Markt kam. Obwohl Samsung in diesem Jahr bereits die Watch-5-Serie vorge­stellt hat, handelt es sich bei der älteren Schwester immer noch um eine häufig gekaufte Smart­watch mit zeit­gemäßer Ausstat­tung. Es gibt die Watch sowohl mit einem 40 mm als auch mit einem 44 mm großen Gehäuse und mit Blue­tooth oder LTE. Für die güns­tigste schwarze Vari­ante des 40-mm-Modells mit Blue­tooth verlangt Amazon zum Arti­kel­zeit­punkt 124,97 Euro. Dieser Preis entpuppte sich beim Vergleich über idealo als echtes Schnäpp­chen. Der güns­tigste Online-Anbieter, der dieselbe Vari­ante listet, ist Gomibo.de mit 139,95 Euro versand­kos­ten­frei.

Mit LTE und einem 44-mm-Gehäuse gibt es die Watch 4 in der grünen Vari­ante bei Amazon für schlappe 169,97 Euro. Auch hier können Sie kräftig sparen, da das nächst güns­tige Angebot bei Kauf­land bei 191,00 Euro plus 4,90 Euro Versand­kosten liegt.

Apple Watch 7

Die Apple Watch 7 bietet Amazon sowohl in der GPS- als auch in der Cellular-Vari­ante mit einem 41-mm- oder 45-mm-Alumi­nium-Gehäuse in diversen Farben an. Die Cellular-Vari­ante ermög­licht die zusätz­liche Nutzung einer LTE-fähigen SIM-Karte, sodass für Tele­fonate kein gekop­peltes Smart­phone vonnöten ist. Apple Watch 7

Bild: Apple Im Rahmen der Prime Days ist das rote Smart­watch-Modell mit GPS und einem 41-mm-Gehäuse mit 349,00 Euro das Güns­tigste im Bunde. Der nächste Anbieter wäre laut idealo-Suche der Online-Shop von Note­books­bil­liger, der das Gerät ohne Versand­kosten für 389 Euro, also wesent­lich teurer anbietet.

Bei Auswahl der Watch 7 mit einem 45-mm-Gehäuse und Cellular ist das grüne Modell mit nur 439,00 Euro beson­ders preis­wert. Auch hier schneidet Amazon im idealo-Vergleich also am besten ab. Der nächste Anbieter wäre Euro­nics mit 499 Euro versand­kos­ten­frei.

Samsung Galaxy Tab S8+

Während der Prime Days kostet das schwarze Galaxy Tab S8+ mit WiFi für Prime-Kunden 699 Euro. Hierfür bekommt man ein 12,4 Zoll großes Super-AMOLED-Display mit einer Bild­wie­der­hol­rate von 120 Hz und einer Auflö­sung von 2800 x 1752 Pixel. Ferner ist das Tablet mit einem 8-GB-Arbeits­spei­cher und einem 128-GB-Flash-Spei­cher ausge­rüstet, der sich via MicroSD-Karte erwei­tern lässt. Galaxy Tab S8+

Bild: Samsung Elec­tronis verkauft dasselbe Modell derzeit für 833,98 Euro, also deut­lich teurer.

Mit 5G, einem 8 GB großen Arbeits­spei­cher und einem 256 GB fassenden Flash-Spei­cher soll das Tablet bei Amazon 959,99 Euro kosten, wenn Sie das Modell mit einer pink-goldenen Rück­seite auswählen. Zwei weitere Farb­vari­anten wurden im Rahmen der Prime Days offenbar nicht redu­ziert. Selbiges Modell bietet Otto Office für derzeit 975,79 Euro an.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite

Für 259,00 Euro bekommen Prime-Kunden das WiFi-Modell des Samsungs Galaxy Tab S6 Lite in den Farben Blau oder Grau. Die Ausstat­tung der 2022 Edition beläuft sich auf ein 10,4-Zoll-TFT-Display, einen 7.040-mAh-Akku, 4 GB RAM und einen 64 GB großen internen Spei­cher. Das Galaxy Tab S6 Lite ist jetzt günstig zu haben

Bild: Amazon Bei anderen Online-Händ­lern wird es teurer. So bietet Playox das Tablet zum Arti­kel­zeit­punkt für 309,89 Euro inklu­sive Versand an. Mit LTE schlägt das Tab S6 Lite bei Amazon mit 345 Euro zu Buche. Expert ist in diesem Fall nicht viel teurer und verlangt laut idealo-Suche nur 2 Euro mehr.

Fazit: Amazon ist eindeu­tiger Preis­sieger

Im Preis­ver­gleich entpuppten sich Amazons Prime-Day-Ange­bote in diesem Fall durch­gehend als Schnäpp­chen. Hierbei sollten Sie jedoch beachten, dass die eine oder andere Farb- oder Ausstat­tungs­vari­ante bei anderen Online-Händ­lern auch mal güns­tiger sein kann als beim Prime Day.

Farben und Ausstat­tung der hier genannten Geräte wurden zufällig ausge­wählt und sind somit nur als Beispiel zu verstehen.

In einem weiteren Artikel haben wir die Preise einiger Samsung-Handys und iPhones bei Amazon Prime für Sie vergli­chen.