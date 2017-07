AVM FRITZ!Powerline 1260E kommt in den Handel

Wer auf den AVM FRITZ!Powerline 1260E gewartet hat, kann in Kürze zuschlagen. In zwei Wochen soll der Powerline-Adapter auf den Markt kommen.

FRITZ!Powerline 1260E kommt in Kürze in den Handel Vor fast einem Jahr hat der Berliner Router-Hersteller AVM mit dem FRITZ!Powerline 1260E auf der IFA in Berlin seinen neuen Powerline-Adapter der Gigabit-Klasse gezeigt. Dabei handelt es sich um den ersten AVM-Powerline-Adapter mit WLAN ac. Jetzt, fast ein Jahr später, hat der Hersteller am Rande der IFA Media Preview den Verkaufsstart angekündigt: In zwei Wochen ist es soweit - jedenfalls für das Einzelgerät. Das Set soll später auf den Markt kommen.

Für 119 Euro empfiehlt AVM den Verkauf des Gerätes. Ob sich die Händler daran halten und wie sehr der Preis möglicherweise fällt, ist erfahrungsgemäß auch von der Stückzahl der zur Verfügung stehenden Geräte abhängig.

Set mit 1220e kommt später

Das Gerät kombiniert Gigabit-Powerline und schnelles WLAN AC+N als Bestandteil eines Mesh-Heimnetz, das dem Nutzer eine ideale WLAN-Abdeckung in seiner Wohnung ermöglichen soll. FRITZ!Powerline 1260E unterstützt beide WLAN-Frequenzbänder, 2,4 und 5 GHz, und bietet mit Powerline einen zusätzlichen Kanal, etwa um das Datensignal über mehrere Stockwerke bis zum Router zu transportieren.

Damit die Daten vom Stromnetz in den Router kommen, benötigt der Kunde einen zweiten Powerline-Adapter. Wenn dieser noch nicht vorhanden ist, kann ein beliebiges kompatibles Gerät mit dem Router per Kabel verbunden werden. Alternativ kann der Kunde auch darauf warten, dass das Set auf den Markt kommt. Hier wird neben dem FRITZ!Powerline 1260E auch der FRITZ!Powerline 1220 eingepackt sein. Das Set kostet 169 Euro UVP, einen Termin für den Verkaufsstart gibt es aber noch nicht.

FRITZ!Powerline 1260E im Video

Alle Details zum FRITZ!Powerline 1260E haben wir bereits im vergangenen Jahr ausführlich berichtet. In der Meldung zum FRITZ!Powerline 1260E finden Sie auch ein Video unserer Redaktion.