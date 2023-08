Postbank: Apple Pay startet in den nächsten Wochen

Die Post­bank will ihren Kunden in Kürze die Nutzung von Apple Pay anbieten. Google Pay ist schon seit Juni verfügbar.

Die Post­bank bereitet den Start von Apple Pay vor. Das bestä­tigt das Kredit­ins­titiut in der Beschrei­bung zu seiner Smart­phone-Anwen­dung im AppStore von Apple. Die neue Post­bank-App für das iPhone wurde am Wochen­ende veröf­fent­licht und bringt auch einige Neue­rungen mit sich. Dazu gehören Über­wei­sungen ohne die manu­elle Eingabe von Daten, Echt­zeit-Über­wei­sungen und Pass­wort-Ände­rungen, die dann für alle mit dem jewei­ligen Account verbun­dene Geräte gelten.

Weiter heißt es im Chan­gelog als Ausblick: "Mit dem kommenden App Update in den nächsten Wochen freuen wir uns, Ihnen Apple Pay für Ihr mobiles Bezahlen mit dem iPhone und der Apple Watch anzu­bieten." Die Einfüh­rung des Bezahl­dienstes von Apple steht im Zusam­men­hang mit einer größeren IT-Umstel­lung, die die Post­bank schon im Vorfeld ange­kün­digt hatte. Schon seit Juni steht für Android-Nutzer mit Post­bank-Konto Google Pay zur Verfü­gung. Postbank startet Apple Pay

Logos: Postbank/Apple, Foto/Montage: teltarif.de Google Pay funk­tio­niert für Kunden des Unter­neh­mens, die neben einem Giro­konto auch eine Master­card, eine Post­bank Card Plus oder eine Post­bank Card Plus Virtuell besitzen. Darüber hinaus muss die App der Bank auf dem Smart­phone instal­liert sein und Kunden müssen ihre aktu­elle Mobil­funk­nummer im Bereich "Post­bank Banking & Brokerage" hinter­legen. Die glei­chen Voraus­set­zungen dürften auch für den Einsatz von Apple Pay gelten.

Anmel­dung über die Post­bank-App

Die Anmel­dung zum jewei­ligen mobilen Bezahl­dienst erfolgt über die Post­bank-App im Bereich "Services". Hier steht unter Android bereits Google Pay zur Verfü­gung. iPhone-Nutzer sollten nach dem nächsten App-Update einen Hinweis auf Apple Pay sehen. Die jewei­lige Kredit- oder Debit­karte kann mit Post­bank Sign zur jewei­ligen Wallet hinzu­gefügt werden. Nach dem Bestä­tigen der Nutzungs­bedin­gungen sollte die Kredit- oder Debit­karte verfügbar sein.

Apple Pay kann neben dem iPhone und der Apple Watch auch für In-App-Käufe am iPad oder Mac genutzt werden. Über den Safari-Browser sind auch Einkäufe möglich, sofern der jewei­lige Online-Shop die Bezahl­methode unter­stützt. Unklar ist, warum Post­bank-Kunden so lange auf die Nutzung mobiler Bezahl­sys­teme warten mussten. Apple Pay und Google Pay gehören bei vielen anderen Banken schon seit Jahren zum Leis­tungs­umfang.

