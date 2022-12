Post bestätigt: Prepaid-Direktaufladung wird abgeschafft

Prepaid­karten haben nicht nur den Vorteil, dass sie ohne lange Vertrags­bin­dung nutzbar sind. Meist gibt es auch zahl­reiche Möglich­keiten zur Gutha­ben­auf­ladung, und zwar auch außer­halb des Inter­nets und ohne die Verwen­dung elek­tro­nischer Zahlungs­dienst­leister. Deutsche Post: Keine Prepaid-Direktaufladung mehr

picture-alliance/ dpa Insbe­son­dere Super­märkte, Banken und die Deut­sche Post haben in den vergan­genen Jahren zahl­reiche Möglich­keiten ange­boten, Prepaid-Guthaben aufzu­laden. Bei Banken geht das beispiels­weise im Online-Banking oder auch am Geld­automat. Die Deut­sche Post schafft nun aller­dings eine beliebte Aufla­demög­lich­keit ab.

In dieser Woche schrieb uns ein teltarif.de-Leser:

Wir gehen davon aus, dass die ab dem 1.1.2023 verblei­bende Endkun­den­nach­frage nach Direkt­auf­ladung in den Part­ner­filialen der Deut­schen Post weit­gehend bis annä­hernd voll­ständig in das PIN-Prin­ting-Verfahren über­führt werden kann. Die Nach­frage nach der Direkt­auf­ladung ist zuletzt stetig gesunken. Hinter­grund für die Einstel­lung in den Filialen der Deut­schen Post ist, dass Vorlie­feranten ihre Verträge mit den Tele­fonie­anbie­tern zum 31.12.2022 gekün­digt haben. Wir haben diese Kündi­gung zur Kenntnis genommen und bieten unseren Kunden einen adäquaten Ersatz an (s. o.).

Ein Angebot, Aufla­degut­haben für Prepaid-Tele­fonie online oder an Auto­maten zu kaufen, gab und gibt es bei der Deut­schen Post nicht.