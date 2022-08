Post-Briefe versenden über Web.de und GMX - so gehts

Im Mail-Post­fach einen Text schreiben und diesen direkt als Papier-Brief versenden: Das geht ab sofort bei GMX und Web.de in Zusam­men­arbeit mit der Deut­schen Post. In der Anfangs­phase ist der Dienst kostenlos.

Online erfasste Briefe werden ausgedruckt und vom Briefträger zugestellt.

picture alliance/dpa Inhaber eines E-Mail-Kontos bei den 1&1-Diensten GMX und Web.de können künftig herkömm­liche Briefe auf Papier aus einem neuen Online-Office heraus versenden. Die Doku­mente lassen sich mit der Funk­tion "Als Brief versenden" an die Deut­sche Post über­mit­teln. Dort werden sie ausge­druckt, fran­kiert und auf dem Postweg als gedruckter Brief an die Empfänger-Adresse zuge­stellt, wie 1&1 und die Deut­sche Post am Montag mitteilten. Die Nutzer rufen dazu ledig­lich im Browser an PC oder Laptop nach dem Login ins Post­fach das Online-Office auf. Hier erfolgt eine kurze Einfüh­rung in die neue Funk­tion.

Basis für den Service ist ein E-Mail-Post­fach bei Web.de oder GMX mit akti­vierter Brief­ankün­digung. Damit werden die Nutzer kostenlos per Mail über einge­hende Brief­post infor­miert. Bei der Regis­trie­rung zur Brief­ankün­digung wird die Post­adresse eines Anwen­ders veri­fiziert. Beim digi­talen Brief­ver­sand dient dann diese veri­fizierte Post­adresse als Absender.

Parallel zur Einfüh­rung des neuen Dienstes stellt die Deut­sche Post ihren Service E-Post - wie berichtet - für Privat­kunden bis Ende November 2022 ein. Der Dienst war 2010 gestartet worden, damit Post-Kunden ihre Briefe gleich­zeitig analog und digital auf den Weg schi­cken können. Seit 2020 war aber nur noch der klas­sische Versand in Papier­form möglich.

Monat­lich drei analoge Briefe pro E-Mail-Konto kostenlos

picture alliance/dpa Die Deut­sche Post empfiehlt privaten Nutzern nun, die E-Mail-Anbieter GMX und Web.de sowie die eigene Post & DHL App als Alter­nativen für hybride Brief­dienst­leis­tungen zu nutzen. Für Geschäfts­kunden werde E-Post als Platt­form zur Digi­tali­sie­rung der Brief­kom­muni­kation "hingegen unver­ändert fort­geführt und weiter ausge­baut".

Die Deut­sche Post und 1&1 koope­rieren bereits seit gut zwei Jahren beim Brief­ver­sand. So kann die Post ihren Privat­kunden über die Dienste von Web.de und GMX vorab per E-Mail mitteilen, welche Sendungen im Brief­ver­kehr sie im Laufe des Tages zustellen wird. Dabei wird in einer E-Mail ein Foto des Brief­umschlags gesendet. Der Dienst ist kosten­frei und steht theo­retisch den 35 Millionen Nutzern der beiden 1&1-Dienste zur Verfü­gung. Die kosten­lose Brief­ankün­digung können Verbrau­cher unab­hängig davon auch in der Post & DHL App nutzen.

Zum Start des neuen Dienstes können Nutze­rinnen und Nutzer von Web.de und GMX während einer Test­phase bis Ende des Jahres monat­lich drei analoge Briefe pro E-Mail-Konto kostenlos versenden. Was ein digital erstellter Brief im Ausdruck und analogen Versand nach Ablauf der Test­phase kosten wird, steht noch nicht fest.

