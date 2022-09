Frequenzvergabe: BNetzA schlägt Frequenztausch vor

Wenn ein Gut knapp ist, soll es verstei­gert werden, damit es optimal genutzt wird. Verstei­gerungen verbrennen unnötig Geld, was später fehlt. Eine Ände­rung ist nicht in Sicht.

Seit Jahren kriti­sieren die etablierten Netz­betreiber irrsinnig hohe Lizenz­kosten, die anschlie­ßend beim Netz­ausbau fehlen. Nun steht wieder eine Frequenz­ver­stei­gerung an, welche die aktuell an drei Netz­betreiber verge­benen Frequenzen unter künftig vier Anbie­tern aufteilen würden. Das denk­bare Ergebnis: Eine Bieter­schlacht für noch teurere Frequenzen und am Ende kann keiner richtig versorgen oder ausbauen. Im schlimmsten Fall muss ein Anbieter sogar aufgeben und den Betrieb ganz einstellen.

Netz­betreiber: Auktion verschieben oder ganz lassen

Der Präsident der Bundesnetzagentur, Klaus Müller schlägt einen Frequenztausch vor. Von der Versteigerung will er nicht lassen.

Foto: Picture Alliance/dpa Der Vorschlag der drei etablierten Netz­betreiber: Die Auktion komplett verschieben oder noch besser in Zukunft ganz sein lassen. Mit strengen Auflagen zum Netz­ausbau könnte man hingegen leben. Das hört sich gut an, doch es gibt ein Problem: Es gibt einen vierten Netz­betreiber, der eben­falls "Flächen­fre­quenzen" braucht. Und die Politik möchte am liebsten noch Frequenzen für kommende weitere Neuein­steiger herbei­gezau­bert haben. Neuein­steiger, die es derzeit noch gar nicht gibt oder die noch nicht wissen, ob sie einsteigen sollen.

BNetzA veröf­fent­licht Posi­tions­papier

Lange hat die aufsichts­füh­rende Bundes­netz­agentur (BNetzA) nach­gedacht und ihr neuer Präsi­dent Klaus Müller hat heute ein Posi­tions­papier veröf­fent­licht. "Wir wollen den Spagat zwischen Wett­bewerb und Versor­gung schaffen. Mit dem Vorschlag eines Frequenz­tauschs wollen wir die Inter­essen der etablierten Mobil­funk­betreiber und der Markt­ein­steiger ausglei­chen. Die bestehende LTE-Versor­gung soll aufrecht­erhalten werden und zugleich wollen wir chan­cen­glei­chen Zugang zu Spek­trum gewähren. Die wich­tigste Regel dabei lautet: Es soll ein faires und trans­parentes Verfahren geben. Nun sind die Markt­teil­nehmer am Zug", erklärt Klaus Müller seine Ideen.

Um was geht es?

Ende des Jahres 2025 enden plan­mäßig die Zutei­lungen (Frequenz­geneh­migungen) für die Nutzungs­rechte wich­tiger Mobil­funk­fre­quenzen bei 800 MHz, 1800 MHz und 2600 MHz. Somit muss die Bundes­netz­agentur zügig entscheiden, wie diese Frequenzen künftig bereit­gestellt werden könn(t)en.

Das neue Posi­tions­papier der Bundes­netz­agentur beinhaltet erste Einschät­zungen, wie es weiter gehen könnte. Dabei bevor­zugt die Bundes­netz­agentur aufgrund der Frequenz­knapp­heit ein Verga­bever­fahren – konkret eine Verstei­gerung, weil sich die Knapp­heit dann in hohen Preisen "auswerten" lässt, was den Bundes­finanz­minister freuen dürfte.

Diskri­minie­rungs­freies Verfahren mit Vorschlag eines „Frequenz­tauschs“

Im Bereich 800 MHz schlägt die Bundes­netz­agentur einen „Frequenz­tausch“ vor, um den Inter­essen aller Markt­betei­ligten gerecht zu werden. Dabei würden die Nutzungs­rechte für 800 MHz statt am Ende des Jahres 2025 erst am Ende des Jahres 2033 auslaufen. Im Gegenzug würden die Nutzungs­rechte bei 900 MHz statt Ende des Jahres 2033 schon Ende 2025 auslaufen.

Neuver­gabe bei 900 MHz zuerst?

Anstelle der Frequenzen bei 800 MHz würden dann die 900-MHz-Frequenzen frisch vergeben. Durch einen solchen Frequenz­tausch wäre die bestehende LTE-Versor­gung auf der Grund­lage der 800-MHz-Frequenzen länger­fristig gesi­chert. Zugleich hätten aber auch Neuein­steiger eine Chance, Spek­trum im Bereich unter 1 GHz zu erhalten, hofft die Bundes­netz­agentur.

Impulse für Wett­bewerb und eine bessere Breit­band­ver­sor­gung?

Die Bundes­netz­agentur wolle Impulse setzen, um die Breit­band­ver­sor­gung weiter zu verbes­sern, erklärt sie. Ein "größerer Fokus" werde auf die Nutzer­per­spek­tive gerichtet. Im Posi­tions­papier stelle sie "eine Reihe bewährter und neuer Maßnahmen" vor. Über­dies stellt sie Über­legungen zum Wett­bewerb auf der Dienste-Ebene ("Service Provider") an und stellt verschie­dene Instru­mente zur Diskus­sion.

Um Stel­lung­nahmen wird gebeten

Wer Lust hat, kann bis zum 21. November 2022 Stel­lung nehmen (das können auch inter­essierte Einzel­per­sonen oder Inter­essen­ver­bände und nicht nur Netz­betreiber sein), das Diskus­sions-Papier ist im Netz herun­ter­ladbar.

Hinter­grund zum Verfahren

Die bestehenden Nutzungs­rechte bei 800 MHz, 1800 MHz und 2600 MHz sind bis Ende 2025 befristet. Nun soll der beste Weg für eine Bereit­stel­lung der Frequenzen zur Nutzung ab 2026 gefunden werden. Um allen Markt­betei­ligten früh­zeitig Inves­titions- und Planungs­sicher­heit darüber zu geben, hatte die Bundes­netz­agentur bereits im Sommer 2020 die Diskus­sion mit der Veröf­fent­lichung des Frequenz­kom­passes zur Kommen­tie­rung eröffnet.

Darauf folgte im Sommer 2021 eine öffent­liche Anhö­rung zu den Grund­sätzen und Szena­rien für die Bereit­stel­lung der Frequenzen 800 MHz, 1800 MHz und 2600 MHz. Anschlie­ßend wurden die Pläne der Bundes­netz­agentur im Rahmen von "Orien­tie­rungs­punkten" konkre­tisiert, welche im Januar 2022 veröf­fent­licht wurden. Auch die konnten von "inter­essierten Kreisen" kommen­tiert und Frequenzwün­sche durch die Unter­nehmen bekannt gegeben werden.

Die dabei einge­gan­genen Stel­lung­nahmen seien in das heute veröf­fent­lichte Posi­tions­papier einge­flossen, sagt die Netz­agentur.

Eine Einschät­zung (von Henning Gajek)

Der von der Netz­agentur ange­dachte Frequenz­tausch ist auf den ersten Blick origi­nell, löst aber das Grund­pro­blem in keinster Weise. Wenn zu wenige Frequenzen für zu viel Geld vermietet werden, leidet die Netz­qua­lität darunter, weil danach kein Geld für den Netz­ausbau mehr da ist. Das müssen die poli­tisch Verant­wort­lichen nach 30 Jahren digi­talen Mobil­funk endlich begreifen. Der Traum von möglichst vielen Anbie­tern, die auto­matisch für möglichst nied­rige Preise sorgen, sollte schleu­nigst beer­digt werden.

Jetzt haben wir vier Netz­betreiber und die Gele­gen­heit wäre denkbar günstig, die vier in einen Raum zu bringen, in dem sie in aller Ruhe sich gegen­sei­tige Frequenz-Nutzungs­rechte und Koope­ration zusi­chern könnten, damit alle Anbieter ein halb­wegs brauch­bares Netz hinbe­kommen. Als Druck­mittel hätte die Bundes­netz­agentur ja immer noch eine teure Verstei­gerung in der Hand.

Bei einer Verstei­gerung könnte es theo­retisch auch passieren, dass am Ende nur ein oder zwei Anbieter übrig bleiben und die anderen aufgeben. Was wäre dann gewonnen? Nichts. Das Ziel muss ein vernünf­tiges belast­bares und sicheres flächen­deckendes Netz sein. Der Staat braucht immer Geld, das er dann aufwändig über Förder­ver­fahren wieder ins Netz stecken müsste. Das könnte man sich ohne Verstei­gerungen sparen.

