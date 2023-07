Fahrzeug-Features mit Apple CarPlay steuern

Porsche inte­griert als erster Auto­her­steller die Steue­rung von Fahr­zeug-Funk­tionen in Apple CarPlay. Möglich wird das durch eine neue Version der My Porsche App.

Fahrzeugsteuerung mit Apple CarPlay

Foto: Porsche Apple hatte im vergan­genen Jahr eine Weiter­ent­wick­lung für CarPlay ange­kün­digt, die es ermög­lichen soll, auch zentrale Funk­tionen des jewei­ligen Fahr­zeugs zu steuern, ohne die CarPlay-Benut­zer­ober­fläche zu verlassen. Der ameri­kani­sche Konzern wollte noch in 2023 erste entspre­chende Koope­rationen mit Auto­mobil­her­stel­lern bekannt­geben.

Auf der dies­jäh­rigen Entwick­ler­kon­ferenz (WWDC) von Apple war diese unter dem Namen CarPlay 2.0 bekannte Erwei­terung kein Thema. Somit ist unklar, inwie­weit Apple die Pläne weiter­ver­folgt. Derweil hat Porsche als erster Auto­her­steller selbst die Initia­tive ergriffen und die Fahr­zeug-Steue­rung über Apple CarPlay ermög­licht.

Neue Features in der My Porsche App

Foto: Porsche Um die Neue­rungen zu ermög­lichen, wurde die My Porsche App weiter­ent­wickelt, die auch direkt auf dem Smart­phone zur Steue­rung verschie­dener Fahr­zeug-Features genutzt werden kann. Zu den Funk­tionen, die sich über die My Porsche App einstellen lassen, gehören Audio-Einstel­lungen wie Klang­pro­file, der Wechsel von Radio­sen­dern, die Anpas­sung von Einstel­lungen für die Klima­tisie­rung und die Ambi­ente­beleuch­tung.

Bei Elek­tro­fahr­zeugen kann in der App auch der Lade­zustand der Batterie ange­zeigt werden. Darüber hinaus ist es möglich, per App Ziel­adressen an das im Auto verbaute Navi­gati­ons­system zu senden und die Apps von Dritt­anbie­tern - etwa Apple Music - mit dem im Auto verbauten Enter­tain­ment-System zu verknüpfen. Nicht zuletzt haben Anwender die Möglich­keit, soge­nannte Quick Actions über Apple CarPlay zu nutzen. Dazu gehört den Angaben von Porsche zufolge das Fest­legen eines "Well­ness Modes". Einige Features sollen sich nicht nur über den Touch­screen im Auto, sondern auch sprach­gesteuert per Siri bedienen lassen.

Verbin­dung zwischen App und Fahr­zeug per QR-Code herstellen

Die Verbin­dung zwischen App und Fahr­zeug funk­tio­niert über das Einscannen eines QR-Codes. Der Auto­mobil­her­steller will mit regel­mäßigen App-Updates dafür sorgen, dass die Kunden sukzes­sive weitere Features nutzen können. Welche Funk­tionen als nächstes imple­men­tiert werden, hat Porsche noch nicht verraten.

Wie der Auto­mobil­her­steller weiter mitteilte, ist der volle Funk­tions­umfang der App zunächst für den neuen Porsche Cayenne verfügbar. Sukzes­sive sollen weitere Modell­reihen versorgt werden. Ob weitere Hersteller dem Beispiel von Porsche folgen, ist noch nicht bekannt. Denkbar wäre, dass es anläss­lich der IAA Mobi­lity im September entspre­chende Ankün­digungen gibt. teltarif.de wird live von der Messe in München berichten.

