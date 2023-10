Die Polizei rät: Nicht zu viel posten, wenn Sie verreisen

Wer verreist, sollte in sozialen Medien keine Details preis­geben. Einbre­chern könnten diese Infor­mationen in die Lang­finger spielen.

Die Polizei in MV warnt Haus­bewohner und Wohnungs­mieter anläss­lich einer Einbruch­serie davor, in sozialen Netz­werken zu viel über ihre Abwe­sen­heit zu verraten. Auch Krimi­nelle schauen ins Internet, um sich dort umfas­send über mögliche Opfer zu infor­mieren, sagte eine Poli­zei­spre­cherin am Donnerstag in Stral­sund. Damit könnten Einbre­cher und Diebe unkom­pli­ziert mitbe­kommen, dass manche Wohnungen und Häuser längere Zeit wegen Urlaubs unbe­wohnt sind und sich dies zunutze machen.

Keine verrä­teri­schen Nach­richten hinter­lassen

Wenn Sie verreisen, sollten Sie nicht zu viel in Social-Media-Plattformen darüber verraten. Einbrecher könnten das ausnutzen (Symbolbild)

Bild: dpa Anlass für die Warnung waren Einbrüche am Mitt­woch in Bergen auf Rügen und ein paar Tage zuvor in Stein­hagen und Negast (Vorpom­mern-Rügen). In Bergen wurden Wert­gegen­stände erbeutet, deren Wert auf rund 20.000 Euro geschätzt wurde. Der Haus­bewohner war im Urlaub, ein Nachbar fand am Mitt­woch ein offenes Fenster vor. Ähnlich war es in Stein­hagen. Insge­samt gab es seit Juli bereits 50 solcher Vorfälle im Land­kreis, hieß es.

In einigen Fällen hätten Bewohner sehr viele Details ihrer Reisen veröf­fent­licht. Auch an der Seen­platte häufen sich solche Haus­ein­brüche, wie zuletzt in Waren und Trol­len­hagen. Die Polizei rät, Nach­barn oder Freunde um regel­mäßige Inspek­tionen zu bitten, die Brief­kästen zu leeren und Abfall­tonnen wegräumen zu lassen. Auch Abwe­sen­heits­nach­richten auf dem Anruf­beant­worter seien zu verrä­terisch, wenn Krimi­nelle dies mitbe­kommen.

