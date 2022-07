"Kritische Komponenten": Ampel droht Huawei mit Rauswurf

Seit einiger Zeit schwelt eine Debatte um den chine­sischen Tech­nologie-Konzern Huawei und seinen klei­neren Wett­bewerber ZTE sowie andere Hersteller. Diese Diskus­sion könnte neu befeuert werden. Das berichtet die in Düssel­dorf erschei­nende Wirt­schafts­zei­tung Handels­blatt.

Demnach behalte sich die Bundes­regie­rung vor, den (vier) deut­schen Netz­betrei­bern zu verbieten, "kriti­sche Kompo­nenten" chine­sischer Hersteller einzu­setzen.

Wird Verwen­dung verbauter Bauteile unter­sagt?

Müssen die Netzbetreiber jetzt auf Wunsch der Politik alle Huawei-Komponenten rauswerfen?

Foto: Image licensed by Ingram Image, Logos: Anbieter, Montage: teltarif.de Sogar die Verwen­dung bereits verbauter Bauteile könnte unter­sagt werden, wie das für die Entschei­dung feder­füh­rend zustän­dige Bundes­innen­minis­terium dem Handels­blatt bestä­tigte. Und zwar dann, „wenn der weitere Einsatz die öffent­liche Ordnung oder Sicher­heit der Bundes­repu­blik Deutsch­land voraus­sicht­lich beein­träch­tigt, insbe­son­dere, wenn der Hersteller der kriti­schen Kompo­nente nicht vertrau­ens­würdig ist".

Spielt Huawei bei 5G eine entschei­dende Rolle?

Beim Aufbau des 5G-Netzes soll Huawei nach dem Willen der Netz­betreiber Deut­sche Telekom, Voda­fone und Telefónica eine entschei­dende Rolle spielen. Doch in der Ampel­koali­tion stoßen die Pläne auf Ableh­nungen.

„Es wäre welt­fremd und naiv, die geopo­liti­sche Bedeu­tung der Akti­vitäten Huaweis in Deutsch­land für den Einfluss Chinas nicht zu erkennen", sagte FDP-Frak­tions­vize Konstantin Kuhle dem Handels­blatt. Auch mit Blick auf die Cyber­sicher­heit bestünden "erheb­liche" Bedenken. „Vor diesem Hinter­grund ist es richtig, dass deut­sche Behörden die Risiken einer Nutzung von Huawei-Kompo­nenten erneut über­prüfen", betonte Kuhle.

Das sieht der Grünen-Frak­tions­vize Konstantin von Notz genauso. "Ange­sichts der Entwick­lungen in der Ukraine und der schlimmen euro­päi­schen Gasmi­sere sollte auch dem Letzten klar geworden sein, dass man sich Dikta­turen mit impe­ria­lis­tischer Grund­hal­tung tunlichst nicht wirt­schaft­lich auslie­fern sollte, um nicht erpressbar zu werden", erklärte von Notz dem Handels­blatt.

Huawei preis­wert und gut - aber poli­tisch heikel

Die Technik von Huawei gilt in Fach­kreisen als ausge­reift, fort­schritt­lich und zudem überaus preis­wert. Lange Zeit sah es so aus, dass Huawei als "Staat im Staate" agieren durfte und von poli­tischen Einflüssen weit­gehend verschont geblieben sein könnte. Doch spätes­tens seitdem die USA Google unter­sagten, die volle Android-Version an Huawei zu lizen­zieren ist das wohl vorbei.

Und der amtie­rende chine­sische Staats- und Partei-Chef möchte partout alles unter Kontrolle haben und muss erst noch lernen, dass das auf die Dauer nicht geht.

Fern­steue­rung aus Peking möglich?

Moderne Netze enthalten viel Soft­ware und können von "remote" gesteuert oder gewartet werden. Da wäre es für eine abso­lutis­tische Regie­rung natür­lich "reiz­voll", miss­lie­bige Konkur­renz-Staaten kurz oder lang­fristig zu "kontrol­lieren" oder bei Bedarf auch "blockieren" zu können. In vielen Mobil­funk-Kern­netzen ist die Technik von Huawei schon lange nicht mehr im Einsatz, wohl aber noch in den Basis­sta­tionen vor Ort.

"Euro­päi­sche" Hersteller wie Nokia oder Ericsson können sich freuen, denn der komplette Austausch von Kompo­nenten sichert lang­fristig Aufträge und Arbeits­plätze. Doch viele dort verbaute Kompo­nenten kommen auch aus China.

Es ist eine lang­fris­tige poli­tische Aufgabe, welt­weit Regie­rungs­formen zu schaffen, die gegen­seitig Rück­sicht nehmen und anders­den­kende Meinungen akzep­tieren und keine Kriege führen. Einfach wird das nicht.

