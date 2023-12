Ampel vs. Wissing: Streit um Huawei-Verbot im 5G-Netz

Das Handels­blatt berichtet wieder einmal über einen Streit in der Bundes­regie­rung über den Umgang mit IT-Kompo­nenten aus China in deut­schen Mobil­funk­netzen

Der Streit um Huawei und ZTE ist weniger technisch, sondern politisch motiviert.

Foto: Picture Alliance/dpa/AP In der Bundes­regie­rung sei ein Streit über den Umgang mit IT-Kompo­nenten aus China in den deut­schen Mobil­funk­netzen entbrannt, berichtet die Wirt­schafts­zei­tung "Handels­blatt", die schon länger einen extrem China-kriti­schen Kurs fährt.

Wissing gegen Rückbau

Foto: Picture Alliance/dpa/AP Demnach stemmte sich Digi­tal­minister Volker Wissing (FDP) zunächst gegen den von Innen­minis­terin Nancy Faeser (SPD) gefor­derten Rückbau von Bauteilen der Hersteller Huawei und ZTE. Wissing argu­men­tierte, ihm lägen zu Huawei keine sicher­heits­poli­tischen Einschät­zungen vor. Dieser Behaup­tung wider­spricht nun das Haus von Faeser.

Gibt es ein offi­zielles Eckpunk­tepa­pier?

Konkret gehe es um ein Eckpunk­tepa­pier des Innen­minis­teriums. Es soll Sicher­heits­risiken aufführen, die sich aus dem Einsatz von Bauteilen der chine­sischen Hersteller Huawei und ZTE in öffent­lichen 5G-Mobil­funk­netzen von Telekom, Voda­fone und Telefónica für die Bundes­repu­blik ergeben könnten. In dem Doku­ment schlägt das Innen­minis­terium ein weit­gehendes Verbot von kriti­schen Bauteilen der betref­fenden chine­sischen Hersteller vor.

Wurde das Papier offi­ziell über­sandt?

Faesers Minis­terium erklärte auf Anfrage des Handels­blatts, das Papier sei dem Digi­tal­minis­terium (BMDV) „über­sandt und in einer Bespre­chung der Staats­sekre­täre Mitte September mit Betei­ligung des Wissing-Ressorts ausführ­lich beraten worden“. Auch an dem 5G-Prüf­ver­fahren sei das BMDV „zu jeder Zeit auf Fach­ebene betei­ligt“ gewesen.

Wissing: Kenne das Papier nur vom Hören­sagen

Wissing erklärte dagegen dem Handels­blatt: „Ich kenne ein solches Papier nicht.“ Es werde nur immer öffent­lich aus Kreisen des Innen­minis­teriums darüber berichtet. „Hören­sagen reicht mir aber für eine Entschei­dung von solcher Trag­weite nicht. Das müssen wir inner­halb der Bundes­regie­rung mit der gebo­tenen Ernst­haf­tig­keit prüfen und abwägen. Das tun wir.“

Ampel­poli­tiker fordern von Digi­tal­minister Wissing Ende der Blocka­dehal­tung

Das Handels­blatt meldet nun "exklusiv", dass Bundes­digi­tal­minister Volker Wissing (FDP) in der Debatte um den chine­sischen IT-Konzern Huawei zuneh­mend unter Druck gerate.

Hinter­grund seien Vorbe­halte seines Minis­teriums gegen härtere Vorschriften für das 5G-Mobil­funk­netz, die etwa chine­sische Hersteller wie Huawei oder ZTE treffen würden. Der innen­poli­tische Spre­cher der SPD-Bundes­tags­frak­tion, Sebas­tian Hart­mann, sagte dem Handels­blatt: „Der Digi­tal­minister sollte nun eine klare Haltung einnehmen.“ Dass es in der Huawei-Frage nicht voran­gehe, könne er nicht nach­voll­ziehen. „Für Naivität ist die Zeit vorbei.“ Ein schnelles Handeln sei erfor­der­lich, um kriti­sche struk­turelle Abhän­gig­keiten abzu­bauen.

Der Grünen-Frak­tions­vize Konstantin von Notz erin­nerte daran, dass sich die Bundes­regie­rung ange­sichts stark gestie­gener Risiken vor Monaten auf eine China- und eine neue Natio­nale Sicher­heits­stra­tegie verstän­digt habe. „Ich habe keinerlei Verständnis dafür, dass diese Verein­barungen nun, wo es an die prak­tische Umset­zung geht, von einzelnen Minis­terien torpe­diert werden“, sagte er dem Handels­blatt. Minister Wissing müsse „seine Blockade endlich aufgeben“.

Der CDU-Sicher­heits­poli­tiker Rode­rich Kiese­wetter mahnte eben­falls, keine Zeit mehr zu verlieren. „Das Zögern der Bundes­regie­rung zeigt einmal mehr, dass die Regie­rung den Ernst der Lage und die Bedro­hung für Deutsch­land immer noch nicht verstanden hat und in stra­tegi­scher Blind­heit und retro­spek­tiver Romantik verharrt“, sagte der Bundes­tags­abge­ord­nete.

Was sind die Fakten?

Es ist bekannt, dass die etablierten Netz­betreiber (Telekom, Voda­fone, o2) in Deutsch­land in ihren Kern­netz­werken schon länger keine Technik von Huawei (oder ZTE) mehr einsetzen. Statt­dessen werden dort Kompo­nenten von Ericsson (Schweden, 4G) und Mavenir (USA, 5G) verwendet. Ein "Angreifer", der Zugriff auf das Kern­netz hätte, könnte in der Tat Daten abgreifen, Verbin­dungen "abhören" oder "Störungen" erzeugen.

Bei allen drei Netz­betrei­bern werden nach wie vor hoch­zuver­läs­sige und preis­werte Sende­ein­heiten von Huawei verwendet. 1&1 verwendet im "eigenen" Netz Open-RAN-Sende­technik aus Japan. Roamen die Kunden aber im Netz von aktuell o2 oder später Voda­fone, tele­fonieren sie genauso wie bisher über die hier und da verbaute Sende­technik von Huawei.

Bei diesen aktiven Sende­antennen wird von den poli­tisch moti­vierten Kriti­kern behauptet, dass es hier "unbe­kannte Zugänge" von außen gäbe, was die Netz­betreiber aber vehe­ment abstreiten. Als weiteres Szenario wäre denkbar, das künf­tige Soft­ware-Updates im Falle von poli­tischen Krisen ausbleiben könnten oder mutwillig fehler­hafte Updates die Sende­sta­tionen unbrauchbar machen könnten.

Konkrete Beweise gab es aber bislang nicht, und eigent­lich hätte die es längst geben müssen, wenn es wirk­lich so wäre.

Die Diskus­sion über Huawei und ZTE wurde vor einiger Zeit von den USA losge­treten, denen die preis­werte und zuver­läs­sige Technik aus China ein Dorn im Auge ist, weil sie angeb­lich kaum "abhörbar" sei und eine schmerz­hafte Konkur­renz zu US-Herstel­lern sei.

Eine Einschät­zung (von Henning Gajek)

Der Politik sei ein Schnell­kurs in aktu­eller Mobil­funk­technik drin­gendst ange­raten. Sie können nicht Tag und Nacht einen besseren Netz­ausbau fordern und zugleich die mutwil­lige Zerstö­rung von hervor­ragend funk­tio­nie­renden Netzen verlangen, bloß weil auf einer Baugruppe die Blüte von Huawei oder das Logo von ZTE prangt.

Das hoch­gelobte Netz von Odido (früher T-Mobile.NL) in den Nieder­landen sei holter­dipolter von Huawei auf andere Technik umge­rüstet worden und seitdem funk­tio­niere nichts mehr richtig, ist zu hören. Die ameri­kani­sche AT&T hat den Liefe­ranten Nokia hinaus­geworfen, weil er die gewünschte Open-RAN-Technik nicht liefern konnte. Telekom hatte mit Technik von Ericsson ihre "Freude", beispiels­weise im Fest­netz bei der Umstel­lung auf VoIP und NGN.

Könnten inter­natio­nale Liefe­ranten in Echt­zeit ausrei­chend passende Kompo­nenten liefern, die dann in Echt­zeit ausge­tauscht werden müssten? Das ist tech­nisch gar nicht möglich und der Austausch eines Senders alleine reicht dabei nicht, es müssten ganze Bezirke ("Cluster"), einem Stadt­teil oder Land­kreis vergleichbar, auf einen Schlag ausge­wech­selt werden. Das würde einen kurz­zei­tigen regio­nalen kompletten Netz­aus­fall bedeuten. Ist den Poli­tikern das über­haupt klar?

Es ist richtig und wichtig, alle Kompo­nenten egal, ob sie aus Kali­for­nien, Texas, Schweden, Finn­land, aus Taka-Tuka-Land oder Shenzen kommen, einer stän­digen Sicher­heits­prü­fung zu unter­ziehen. Es ist auch richtig, von jedem Liefe­ranten eine Offen­legung aller tech­nischen Details, der Soft­ware - am besten mit Quell­code - zu verlangen, um selbst die Chance zu haben, prüfen zu können, ob es hier Hinter­türen gibt oder geben könnte.

Und es ist die Aufgabe der Politik, hinzu­bekommen, dass die poli­tische Führung in China versteht, dass es Grenzen gibt, was Taiwan, Hong­kong oder die Uiguren oder die vermu­tete Unter­stüt­zung des völlig über­flüs­sigen Krieges in der Ukraine anbe­trifft.

Und es stände den Poli­tikern gut zu Gesicht, ihre Diskus­sion ruhig und sach­lich hinter verschlos­senen Türen zu führen, sich von Leuten, die sich damit auskennen, beraten zu lassen und danach sinn­volle Ergeb­nisse zu präsen­tieren, die von allen getragen werden. Diese ewige Strei­terei sind die Bürger ziem­lich leid.

