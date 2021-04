Minister: Mehr Geld für 5G-Innovationen

Digitalminister Andreas Scheuer hat weitere Fördermilliarden für 5G bereit gestellt.

Bild: Deutscher Bundestag/Achim Melde Bundes­minister Andreas Scheuer hat am Freitag in einer "digi­talen Auftakt­ver­anstal­tung" 48 Konsor­tien, die um Kommunen und Land­kreisen gebildet wurden, eine Förde­rung ihrer 5G-Projekte in Höhe von jeweils bis zu vier Millionen Euro in Aussicht gestellt.

5G ist real

Digitalminister Andreas Scheuer hat weitere Fördermilliarden für 5G bereit gestellt.

Bild: Deutscher Bundestag/Achim Melde Der Minister erklärt das so: "5G ist real. Wir geben Deutsch­land einen Mobil­funk-Schub. Städte und Land­kreise setzen inno­vative 5G-Anwen­dungen um. Die Projekte machen mit modernen Mobi­litäts­anwen­dungen und neuen Dienst­leis­tungen beispiels­weise in der medi­zini­schen Versor­gung länd­liche Räume attrak­tiver, senken Emis­sionen und Kosten. 5G schafft völlig neue Möglich­keiten im Alltag und vor Ort. Fort­schritt erlebbar - diese Städte und Land­kreise machen es vor."

71 Städte und Regionen nehmen am 5G-Wett­bewerb teil

Im Rahmen des 5G-Inno­vati­ons­wett­bewerbs haben 71 Städte und Regionen in ganz Deutsch­land die Chancen ergriffen, inno­vative und krea­tive Konzepte für 5G-Anwen­dungen und Geschäfts­modelle zu entwi­ckeln - abge­stimmt auf den Bedarf vor Ort und in Zusam­men­arbeit mit regio­nalen Unter­nehmen und Forschungs­ein­rich­tungen.

Verteilt über ganz Deutsch­land wurden zunächst 10 Projekte ausge­wählt, die mit finan­zieller Unter­stüt­zung vom Bund ihre Konzepte umsetzen können. Da dieser Wett­bewerb deutsch­land­weit erfolg­reich war, wurde er mit Mitteln des Konjunk­tur­paketes ausge­weitet. Das bedeutet: Bis zu 50 weitere Kommunen können jetzt Förder­anträge stellen, um die bereits schon für sie reser­vierten Förder­mittel auch wirk­lich abzu­rufen.

Von Land­wirt­schaft bis Gesund­heit

Die Spanne der Anwen­dungen reicht dabei von den Themen­fel­dern Agrar- und Forst­wirt­schaft über Gesund­heit und Mobi­lität bis hin zu Bildung und Verwal­tung.

Tabel­larisch listet das Minis­terium verschie­dene Projekte auf.

So will beispiels­weise der Verband Region Rhein-Neckar in 68161 Mann­heim (Baden-Würt­tem­berg) 5G-Tech­nolo­gien zur Verbes­serung der Akut­ver­sor­gung beim Notfall­trans­port erproben. Das Ziel des Vorha­bens „Rettungs­netz-5G“ ist die Unter­suchung von 5G-Tech­nol­gien in der akuten Notfall­ver­sor­gung. Dabei könnten 5G-gestützte Anwen­dungen wie die mobile Notfall­robotik, eine schnelle Bild­über­tra­gung (z.B. aus dem Rettungs­fahr­zeug am Unfallort oder während des Trans­ports), sowie eine mobile Reani­mation zukünftig in Rettungs­wagen und -hubschrau­bern einsetzbar werden. Damit könnte die Qualität der medi­zini­schen Versor­gung bereits auf dem Weg ins Kran­ken­haus deut­lich gestei­gert werden, weil die behan­delnden Ärzte schon bestens infor­miert sind, wie es dem Pati­enten geht, bevor er im Kran­ken­haus eintrifft.

Andere Projekte wie in Pirma­sens (Rhein­land-Pfalz) dürften Daten­schüt­zern erst einmal das Blut in den Adern gefrieren lassen: Dort möchte man die Echt­zeit­über­mitt­lung von Bewe­gungs­daten und Lebens­funk­tionen von Menschen auspro­bieren.

Was sich zunächst "gruselig" anhört, könnte ein durchaus sinn­volles Konzept für den Einsatz von 5G-Tech­nolo­gien zur Stei­gerung der Lebens­qua­lität der älteren Bevöl­kerung sein, viel­leicht auch zur Berei­che­rung des Tourismus und zur Verbes­serung der Gesund­heits­ver­sor­gung. Dabei könnten Schuhen und Klei­dung mit vernetzten Sensoren ausge­stattet sein, um Standort und Lebens­funk­tionen der Anwender verfolgen zu können.

Das mag bei Senioren, die sich gerne einmal auch außer­halb ihrer Wohnung bewegen, aber im Ernst­fall schnelle Hilfe bekommen möchten, durchaus Sinn machen, wenn die Fragen des Daten­schutzes vorher genau geklärt wurden.

Bei Wande­rern, die in den Tiefen des südli­chen Pfälzer Waldes unter­wegs sein wollen, wo sich Fuchs und Hase gute Nacht sagen, könnte das eine trüge­rische Sicher­heit auslösen, denn dort gibt es bis heute über weite Stre­cken noch gar kein Netz, auch nicht mit 2G.

Länd­licher Raum möchte 5G

Die Gemeinde 25917 Leck (Schleswig-Holstein) möchte 5G im länd­lichen Raum erproben. Das Projekt „5G-TELK-NF“ soll den Einsatz von 5G-Tech­nolo­gien im öffent­lichen Perso­nen­nah­ver­kehr und der Wind­kraft­wirt­schaft im länd­lichen Raum in Küsten­nähe erlauben. Damit könnten auto­nome Busse, Liefer­drohnen und Flug­taxis besser gesteuert und Wind­kraft­anlagen besser in das Strom­netz inte­griert werden.

Man sieht bei vielen Ideen schnell: Bevor solche Projekte ihre Wirk­sam­keit entfallen können, wird ein richtig guter 5G-Netz­ausbau auch tief in der Fläche notwendig sein, eher in Koope­ration, als im Wett­bewerb der Anbieter.

Derweilen beschleu­nigt die Telekom durch Netz­ausbau das Fest­netz, was auch für 5G notwendig ist, um die Basis­sta­tionen anbinden zu können.