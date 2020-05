CSU: Fünf Milliarden Euro für deutschlandweites 5G

Zur Stär­kung des Wirt­schafts­stand­orts Deutsch­land nach der Corona-Krise fordert die bayri­sche CSU den flächen­de­ckenden Ausbau des schnellen 5G-Netzes bis zum Jahr 2025. „Dafür wollen wir die neue Mobil­funkin­fra­struk­tur­ge­sell­schaft des Bundes mit fünf Milli­arden Euro ausrüsten - mit dem Ziel: ultra­schneller Mobil­funk in ganz Deutsch­land“, heißt es im Leit­an­trag des CSU-Vorstandes, der am heute auf dem Parteitag beschlossen werden soll.

Infra­struk­tur­ge­sell­schaft soll es richten

Die Politik (hier die bayrische CSU) haben entdeckt, wofür schnelle Netze notwendig und wichtig sind

Foto: Picture Alliance / dpa „Wo schnelles Internet fehlt, werden wir mit der Mobil­funkin­fra­struk­tur­ge­sell­schaft das Aufrüsten anreizen“, heißt es weiter. Dadurch würden auch das Hand­werk und die Bauwirt­schaft geför­dert und die Entwick­lung des länd­li­chen Raums voran­ge­bracht. Um den Netz­ausbau voran­zu­bringen, müsse aber ein Inves­ti­ti­ons­stau verhin­dert werden. „Wir beschleu­nigen Planungs­pro­zesse und verkürzen Verfahren, wo immer es möglich ist.“

Diese Ideen sind alles andere als neu. Eine Infra­struk­tur­ge­sell­schaft geis­terte schon öfters durch die poli­ti­sche Land­schaft, wäre aber fern­mel­de­recht­lich entweder kompli­ziert bis hin zu unmög­lich. Soll diese Gesell­schaft selbst Sende­stand­orte errichten und wenn ja, soll sie gleich auch die passende Funk­technik dazu auf­bauen und quasi als eigener Sender­netz­be­treiber aktiv werden? Dafür hat sie aber gar keine Frequenzen (Lizenzen), weil die ja schon für viel Geld an die bekannten drei oder vier Netz­be­treiber (Telekom, Voda­fone, Telefónica (o2) und 1&1-Dril­lisch) vergeben wurden.

Was hilft gegen Büro­kratie?

Das Problem ist insbe­son­dere die über­bor­dende Büro­kratie und nur schwer in den Griff zu bekom­menden „Bedenken“ vor Ort. Aktu­ellstes Beispiel ist Kleßen-Görne in Bran­den­burg. Vom Zeit­punkt, wo auf Wunsch des Minis­ters eine provi­so­ri­sche Telekom-Sende­sta­tion in Betrieb ging, bis zur Frei­gabe des fertig aufge­bauten Sende­mastes einschließ­lich Sender- und Anten­nen­technik sind zwei Jahre vergangen. Dabei waren immer alle Betei­ligten dafür, dass der Mast kommt. Auch eine vermeint­liche Bürger­initia­tive entpuppte sich schnell als „Fake“. Warum muss das immer so ewig dauern?

Wie jagt man Funk­lö­cher?

Der Ansatz der Telekom „Wir jagen Funk­lö­cher“ ist eigent­lich der krea­tivste und erfolgs­ver­spre­chendste Ansatz derzeit. Gemeinden, die unter einem Funk­loch leiden, fassen einen verbind­li­chen Gemein­de­rats­be­schluss und stellen ein Gelände oder eine geeig­nete Dach­fläche zur Verfü­gung. Solche Stand­orte gehen und gingen teil­weise binnen weniger Monate an den Start.

Gemeinsam bauen und betreiben

Die Ankün­di­gung von Telekom und Voda­fone, bestimmte Stand­orte gemeinsam zu nutzen und die Signale von Telekom und Voda­fone (und theo­re­tisch auch Telefónica (o2) oder gar 1&1-Dril­lisch) über den glei­chen Sender laufen zu lassen, ist auch ein Schritt in die rich­tige Rich­tung, doch hier „prüfen“ Kartellamt und andere Behörden, weil sich schnell der Verdacht einschleicht, dass man eine "Notlage" (hier gibt es kein Netz­) gut „ausnutzen“ könnte, beispiels­weise durch stei­gende Preise. Und da sind wir wieder bei den Kosten.

Das Kern­pro­blem ist und bleiben die beträcht­li­chen Baukosten einer Sende­sta­tion gerade in den Regionen wo es sich tatsäch­lich oder vermeint­lich nicht „rechnet“, weil die Station von nur wenigen Kunden genutzt werden würde. Wenn aber immer mehr Funk­tionen unseres tägli­chen Lebens ins „Netz­“ verla­gert, werden die Netze auch „in der Provinz“ weitaus stärker genutzt werden.

Was kann der Kunde oder die Kundin tun?

Der/die Kunde/in kann derweilen seine Netz­- und Vertrags­wahl davon abhängig machen, welcher Netz­be­treiber bei ihm vor Ort bereits ausge­baut hat. Auch wenn der scheinbar oder tatsäch­lich etwas „teurer“ sein sollte.

Und wo es noch kein Netz­ gibt, können Kunden ihren örtli­chen Poli­tik­ver­tre­tern (Abge­ord­neten), Stadt-, Gemein­de­räte etc. immer und immer wieder klar machen, dass etwas getan werden muss. In dem sie beispiels­weise eine Bürger­initia­tive pro Ausbau gründen oder den in Frage kommenden Netz­be­trei­bern einen nutz­baren und geneh­mi­gungs­fä­higen Standort vorschlagen.