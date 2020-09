ProSiebenSat.1: "Verstehen besser, was bei unseren Kunden ankommt"

Benjamin Risom verantwortet bei ProSiebenSat.1 die Podcast-App "FYEO"

Foto: ProSiebenSat.1 Media SE Visu­elle Medien waren stets das Kern­geschäft von ProSiebenSat.1. Der Medi­enkon­zern hat sich jedoch mitt­ler­weile auch digital mit der Strea­ming-App Joyn neu aufge­stellt. Mit FYEO will das Unter­nehmen ein neues Hörerlebnis bei Podcasts bieten. Darüber spre­chen wir mit Benjamin Risom, Vice Presi­dent FYEO bei der ProSiebenSat.1 Media SE.

teltarif.de: Herr Risom, ProSiebenSat.1 hat sich stets nahezu ausschließ­lich auf das Thema Fern­sehen bzw. visu­elle Medien konzen­triert. Warum haben Sie mit FYEO eine eigene Podcast-App gestartet?

Benjamin Risom: ProSiebenSat.1 steht für tolles und platt­form­über­grei­fendes Enter­tain­ment. Wir wollen Menschen überall dort errei­chen, wo sie sich medial gerne aufhalten. Podcasts und Audio-Inhalte gehören längst zu sehr beliebten Medi­enan­geboten, deshalb war es für uns nur konse­quent, unsere eigene Audio-Platt­form zu entwi­ckeln. Auf FYEO wollen wir nicht nur einzig­artige Inhalte wie aufwändig produ­zierte "Audio-Block­buster", Serien oder Doku­men­tationen anbieten. Unser Ziel ist es auch, die Nutzung von Audio-Inhalten mit einer App wie FYEO voran­zutreiben und auf ein neues Level zu heben. Hier sehen wir noch sehr viele Möglich­keiten, den Markt zu prägen.

teltarif.de: Bei FYEO handelt es sich um ein Free­mium-Modell. Ein Groß­teil der Inhalte ist kosten­frei verfügbar, jedoch gibt es auch ein Subscrip­tion-Modell für FYEO-Origi­nals zum Preis von 4,99 Euro im Monat. Wie wird dieses Konzept am Markt ange­nommen?

Benjamin Risom: Wir sind sehr zufrieden mit unserem Start, die ersten Monate sind sehr viel­ver­spre­chend gelaufen. Die Kombi­nation aus Viel­falt und exklu­siven, hoch­wer­tigen Origi­nals kommt gut an – und wir konnten bereits erste Lehren ziehen. Wir verstehen immer besser, was bei unseren Kunden ankommt. Zusätz­lich haben wir auch auf Produ­zen­ten­seite tolle Erfah­rungen mit diesem, im Podcast-Bereich noch eher seltenen Geschäfts­modell gemacht. Dieses Modell bietet Autoren und Künst­lern enorme Frei­heiten, unab­hängig von Werbe­part­nern, Reich­wei­ten­druck oder thema­tischen Vorgaben.

Foto: ProSiebenSat.1 Media SE teltarif.de: Wer ist eigent­lich für Sie der größere Konkur­rent: Bertels­mann mit seiner Podcast-App "AUDIO NOW" oder Google Podcasts, mit dem der US-Konzern quasi einen sehr exklu­siven Zugang zu Android-Geräten hat?

Benjamin Risom: Beiden stehe ich sehr positiv gegen­über, denn sie helfen mit, das Medium Podcast zu verbreiten und die tägliche Nutzung zu stei­gern. Tatsäch­lich unter­scheidet sich ein Dienst wie FYEO sehr von den oben genannten Anbie­tern, gerade in Bezug auf seine Inhalte und seiner Ziel­gruppe. Wir sind über­zeugt, dass sich auch im Audio-Bereich außer­gewöhn­liche Inhalte durch­setzen werden. Mit unseren FYEO Origi­nals sehen wir noch sehr viel Spiel­raum, um uns im Podcast-Markt von anderen Anbie­tern zu unter­scheiden.

teltarif.de: Wird FYEO auch in Zukunft eine reine Podcast-App bleiben oder planen Sie weitere auch lineare Ange­bote, wie Radio­sender bzw. Live-Strea­ming (z.B. Konzerte) mit in den Katalog aufzu­nehmen?

Benjamin Risom: Der Podcast-Markt ist sehr dyna­misch, wir betrachten die Entwick­lungen sehr genau. Wir haben sehr viele Ideen und testen verschie­dene Szena­rien, aber aktuell fokus­sieren wir uns darauf, mit FYEO eine ganz beson­dere Podcast-App zu bieten.

teltarif.de: Mit Joyn gibt es inner­halb von ProSiebenSat.1 ja bereits ein durchaus attrak­tives Video­strea­ming-Angebot. Wäre es nicht viel­leicht sogar inter­essant gewesen, das Audio und Video­angebot in einer App zu verschmelzen?

Benjamin Risom: Da haben Sie recht, Joyn ist im Video­strea­ming heraus­ragend, der Ansatz eines Komplett­ange­bots ist sehr span­nend. Aber zum Start von FYEO haben wir uns bewusst für ein unab­hän­giges Setup entschieden, da dieses in vielen Aspekten Vorteile mit sich bringt. Aber wie bereits erwähnt: Der Markt ist dyna­misch und bietet noch viel Raum für verschie­dene Modelle.

teltarif.de: Welche neuen Features stehen aktuell bei FYEO auf der Agenda?

Benjamin Risom: Wir arbeiten intensiv daran, die App als ideale Bühne für unsere Inhalte ständig weiter­zuent­wickeln. Aktuell liegt ein Schwer­punkt darauf, wie wir unsere Inhalte noch einfa­cher erlebbar machen können. Ein erstes Ergebnis dieser Über­legungen ist der "Discover-by-Ear"-Modus, bei dem sich unsere Nutzer schnell durch die Empfeh­lungen hören können. Anstatt also aufgrund einer Beschrei­bung und eines Cover­bildes einen Podcast auszu­wählen, bekommen FYEO-Nutzer einen unmit­tel­baren Eindruck und können gleich in den Inhalt hinein­hören. Denn die Stimmen sind zwei­fellos eines der wich­tigsten Krite­rien bei der Auswahl eines Podcast.

teltarif.de: Gibt es bei Ihnen exklu­sive Koope­rationen (auch mit US-Part­nern)? Beispiels­weise laufen bei FYEO diverse Podcasts von Sirius XM und iHeartRadio.

Benjamin Risom: Wir arbeiten bei FYEO mit vielen Part­nern zusammen und setzen vor allem bei unseren Origi­nals auf quali­tativ hoch­wer­tige Koope­rationen: So machen wir zum Beispiel den Inves­tigativ-Podcasts "Deut­sche Abgründe – der NSU & der rechte Terror" in Koope­ration mit der Süddeut­schen Zeitung oder den Fußball-Podcast "Meine Liebe, mein Verein" gemeinsam mit der dpa. Weitere Part­ner­schaften sind geplant.

teltarif.de: Wird es die FYEO-App künftig auch auf weiteren Geräten (Smart Spea­kern, Fire TV etc.) geben?

Benjamin Risom: Wir bauen die Verbrei­tungs­wege von FYEO konse­quent aus und haben erst kürz­lich unser Angebot um Apple Car Play und Android Auto erwei­tert, da Podcasts gerade während der Auto­fahrt sehr gerne gehört werden.

teltarif.de: Welche Podcasts sind aktuell bei Ihnen beson­ders gefragt?

Benjamin Risom: Zu den klas­sischen Lieb­lings­inhalten der FYEO-User zählen Genres wie Nach­richten, Comedy oder auch True-Crime. Zusätz­lich geht unsere Wette rund um Doku­men­tationen und Fiction-Inhalte hervor­ragend auf: Die Nutzer schätzen Inhalte wie z.B. "Lynn ist nicht alleine", "MAKEL" oder "Ritus Modem" und geben uns sehr posi­tives Feed­back zu unserer Erzähl­weise und der Produk­tions­qua­lität. Auf diesem Niveau wollen wir weiter­machen!

teltarif.de: ProSiebenSat.1 expan­diert mit Joyn ins Ausland, aktuell steht dort Öster­reich auf der Agenda. Planen Sie dies auch mit FYEO?

Benjamin Risom: FYEO ist neben Deutsch­land auch in Öster­reich und in der Schweiz abrufbar.

teltarif.de: Herr Risom, vielen Dank für das Gespräch.

Zur Person: Benjamin Risom

Benjamin Risom ist Vice Presi­dent FYEO bei der ProSiebenSat.1 Media SE und verant­wortet die Entwick­lung der Podcast-App. Zuvor war er unter anderem als Head of Product bei waipu.tv der Exaring AG in München tätig. Risom hält einen Bachelor-Abschluss in Busi­ness Admi­nis­tra­tion der Ludwig-Maxi­milians-Univer­sität München sowie einen Master in Consumer and Busi­ness Marke­ting der Stock­holm Busi­ness School.

