Bild: teltarif.de Gemeinsam bespricht unsere Podcast-Redak­tion wich­tige Themen rund um Daten­netze und Mobil­funk-Tarife und Tele­kom­mu­ni­ka­tion. Doch warum ein Podcast? Als ein Zusatz­an­gebot können Sie teltarif.de auch auf Ihrem MP3-Player mitnehmen und sich nebenher etwa über den Breitband­ausbau in Deutsch­land, regu­la­to­ri­sche Hinter­gründe und Tarif­tipps infor­mieren. Zudem lassen sich einige Themen im Gespräch vertie­fend besser erklären. Der Podcast erscheint in loser Folge. Um keine aktu­elle Folge zu verpassen, können Sie den Podcast bequem: Strippenzieher und Tarifdschungel Podcast

Eine Liste aller bisher erschienen Episoden finden Sie unter­halb dieses Beitrags. In den Podcast-Arti­keln ist ein Player inte­griert, mit dem Sie die jewei­lige Folge direkt im Browser anhören können. Alter­nativ lassen sich die Podcast-Folgen auch als MP3-Datei herun­ter­laden und auf dem Abspiel-Gerät Ihrer Wahl wieder­ge­geben. Wir wünschen gute Unter­hal­tung und freuen uns auf Ihr Feed­back per E-Mail oder via Apple Podcasts.

Folge 124: Wie sicher sind Smart Speaker? (zum Artikel)

Folge 123: So schlägt sich das iPhone 12 Pro im Test (zum Artikel)

Folge 122: (Fast) bundes­weit neue DAB+-Programme (zum Artikel)

Folge 121: teltarif.de-Talk zum Samsung Galaxy Z Fold 2 5G (zum Artikel)

Folge 120: Telekom auf Kunden­fang, o2 startet 5G (zum Artikel)

Folge 119: Radio: Daher gehört UKW noch nicht zum alten Eisen (zum Artikel)

Folge 118: So lief die IFA Special Edition ab (zum Artikel)

Folge 117: Zweiter DAB+-Bundesmux startet (zum Artikel)

Folge 116: Produkt-Feuer­werk von Samsung (zum Artikel)

Folge 115: ARD und ZDF weiter in SD über Satellit? (zum Artikel)

Folge 114: DAB+ braucht drin­gend weitere Frequenzen (zum Artikel)

Folge 113: Smart­phone-Neuheiten im Sommer 2020 (zum Artikel)

Folge 112: Mit Urlaubs­sen­dern auf die Ferien einstimmen (zum Artikel)

Folge 111: Darum werden Podcasts immer beliebter (zum Artikel)

Folge 110: Produkt-High­lights auch ohne Messen (zum Artikel)

Folge 109: Das neue iPhone SE ist da (zum Artikel)

Folge 108: Rund­funk oder Strea­ming in Corona-Zeiten (zum Artikel)

Folge 107: So soll sich Digi­talradio schneller durch­setzen (zum Artikel)

Folge 106: Erst­eindruck vom Samsung Galaxy S20 Ultra (zum Artikel)

Folge 105: teltarif.de-Talk: Das bieten smarte Autos (zum Artikel)

Folge 104: Kostenlos fern­sehen: So geht's (zum Artikel)

Folge 103: teltarif.de-Talk: o2 schafft die Daten-Drossel ab (zum Artikel)

Folge 102: Live von der CES 2020: High­lights im teltarif.de-Podcast (zum Artikel)

Folge 101: So funk­tioniert Google Stadia (zum Artikel)

Folge 100: Smart­phone, Smart-TV & mehr: Technik-Trends 2020 (zum Artikel)

Folge 99: Mobil­funk-High­lights 2019/20: Henning Gajek im teltarif-Talk (zum Artikel)

Folge 98: Xiaomi Mi Note 10 & mehr: Hersteller mit großen Plänen (zum Artikel)

Folge 97: DAB(+), DRM+, HD-Radio: Radio-Normen-Chaos im Gespräch (zum Artikel)

Folge 96: Experten-Talk: Daran "krankt" das Digi­talradio DAB+ (zum Artikel)

Folge 95: iPhone 11 Pro im Podcast: Vor- & Nach­teile zum Vorgänger (zum Artikel)

Folge 94: IFA-Podcast: Neue Telekom-Tarife, Handy-High­lights & DAB+ (zum Artikel)

Folge 93: Apple Pay und Google Pay im Ausland (zum Artikel)

Folge 92: Erste Eindrücke vom Samsung Galaxy Note 10 (zum Artikel)

Folge 91: Nieder­sachsen "kämpft" gegen DAB+ (zum Artikel)

Folge 90: Telekom startet mit 5G (zum Artikel)

Folge 89: Rund­funk­zukunft über 5G? (zum Artikel)

Folge 88: Telekom StreamOn im ausführ­lichen Test (zum Artikel)

Folge 87: Ist CB-Funk heute noch zeit­gemäß? (zum Artikel)

Folge 86: Das ist neu bei vielen WLAN-Radios (zum Artikel)

Folge 85: Aktu­elle Tarif-Inno­vationen: o2 free & freenet Funk (zum Artikel)

Folge 84: Radio 2.0: So erreicht das Radio die "Genera­tion Spotify" (zum Artikel)

Folge 83: Zweiter DAB+-"Bundesmux" vor dem Start (zum Artikel)

Folge 82: DAB+: Darum senden nicht alle Programme dauer­haft (zum Artikel)

Folge 81: Vorsicht bei Import-Geräten: Augen auf beim Hard­ware-Kauf (zum Artikel)

Folge 80: Falt­bare Handys, 5G & mehr: Die High­lights vom MWC 2019 (zum Artikel)

Folge 79: teltarif.de-Talk: Messen, Handys und Tarife 2019 (zum Artikel)

Folge 78: CES-High­lights: 5G, einroll­bares TV-Display, falt­bares Handy (zum Artikel)

Folge 77: Tarife, Smart­phones, Technik: Rück­blick und Ausblick (zum Artikel)

Folge 76: Das sind die Technik-Trends 2019 (zum Artikel)

Folge 75: Sonos, Echo, Google Home: Talk über vernetzte Audio­technik (zum Artikel)

Folge 74: teltarif.de-Talk: Mobil Bezahlen mit Handy und Smart­watch (zum Artikel)

Folge 73: Experten-Talk: Alter­na­tiven zum analogen Kabel­radio (zum Artikel)

Folge 72: iPhone XS Max mit eSIM und Dual-SIM im Test (zum Artikel)

Folge 71: Das sind die IFA-High­lights 2018 (zum Artikel)

Folge 70: Die Fußball-Bundes­liga im TV und Radio (zum Artikel)

Folge 69: So empfangen Sie Inter­net­radio im Auto (zum Artikel)

Folge 68: Experten-Tipps: Roaming in der EU & in exoti­schen Ländern (zum Artikel)

Folge 67: Internet im Flug­zeug: Ange­bote, Preise, Kosten­fallen (zum Artikel)

Folge 66: teltarif.de-Talk: Neue Smart­phones, neue Tarife, Netz­ausbau (zum Artikel)

Folge 65: HAM Radio: Amateur­funk, Rund­funk, Power­line und mehr (zum Artikel)

Folge 64: Experten-Tipps: So können Sie DAB+ im Auto nutzen (zum Artikel)

Folge 63: Drohende UKW-Abschal­tung: Das ist der aktu­elle Stand (zum Artikel)

Folge 62: Messe­talk: High­lights vom Mobile World Congress 2018 (zum Artikel)

Folge 61: Radio auf Abruf: Das bieten Audio­theken und Podcasts (zum Artikel)

Folge 60: Tele­fo­nieren und Surfen im Fest­netz (zum Artikel)

Folge 59: Apple Pay, Google Pay etc.: Mobile Payment in Deutsch­land (zum Artikel)

Folge 58: Das waren die High­lights der CES 2018 (zum Artikel)

Folge 57: Das war 2017 bei Netzen, Tarifen und Smart­phones (zum Artikel)

Folge 56: Das war 2017 bei DAB+ und DVB-T2 HD (zum Artikel)

Folge 55: Telekom CarConnect: WLAN-Hotspot fürs Auto auspro­biert (zum Artikel)

Folge 54: WLAN-Radio & Smart-TV: Das passende Gerät finden (zum Artikel)

Folge 53: Der Weg zum Tarif­schnäpp­chen (zum Artikel)

Folge 52: Das iPhone X im gespro­chenen HandsOn (zum Artikel)

Folge 51: Voda­fone Pass: Alles Wich­tige zum Mithören (zum Artikel)

Folge 50: Fest- und Mobil­funk­netz in Vergan­gen­heit und Zukunft (zum Artikel)

Folge 49: Die IFA-Neuig­keiten der Telekom im Über­blick (zum Artikel)

Folge 48: Erfah­rungen mit dem neuen EU-Roaming (zum Artikel)

Folge 47: FRITZ!Box, Fusions-Gerüchte & G.fast: Die Anga Com (zum Artikel)

Folge 46: Rund­funk in Farbe: DAB+ ist auf dem Vormarsch (zum Artikel)

Folge 45: Rund um die Dril­lisch-Über­nahme von United Internet (zum Artikel)

Folge 44: Breko-Chef Dr. Stephan Albers im Inter­view (zum Artikel)

Folge 43: LTE-Frequenzen: Die perfekte Welle (zum Artikel)

Folge 42: StreamOn & StartTV: Die neuen Telekom-Features (zum Artikel)

Folge 41: DVB-T2 HD: Alles Wich­tige zum Start (zum Artikel)

Folge 40: Neuig­keiten von der CeBIT: LTE wirk­lich überall? (zum Artikel)

Folge 39: Streit­punkt Daten­au­to­matik: Die Vor- und Nach­teile (zum Artikel)

Folge 38: Nach dem 0180-Urteil des EuGH: Was war, was wird? (zum Artikel)

Folge 37: Amazon Echo: Erfah­rungen mit Alexa (zum Artikel)

Folge 36: Aus für EU-Roamingauf­schläge (zum Artikel)

Folge 35: Neues bei Wifi Calling (zum Artikel)

Folge 34: CES 2017 im Fokus (zum Artikel)

Folge 33: Die Mobil­funk- und Netze-High­lights 2016 (zum Artikel)

Folge 32: Tele­kom­mu­ni­ka­tions-Horror: Falsche Rech­nung & Co. (zum Artikel)

Folge 31: Hacker-Angriff bei Telekom und ICE-WLAN (zum Artikel)

Folge 30: "Thorsten Dirks ist jetzt o2 Free" (zum Artikel)

Folge 29: Rück­blick auf 1 Jahr teltarif-Podcast (zum Artikel)

Folge 28: Voda­fone: Wie gut ist die 90-GB-Giga­Ga­rantie? (zum Artikel)

Folge 27: Glas­faser: Anschluss­bu­chung wie im App-Store (zum Artikel)

Folge 26: Alles Wissens­werte zum Start von o2 Free (zum Artikel)

Folge 25: GBit-LTE, Vecto­ring und Live-VR-Stream (zum Artikel)

Folge 24: High­lights der Telekom-PK (zum Artikel)

Folge 23: Reseller, MVNOs und Blockaden (zum Artikel)

Folge 22: Wifi Calling im Fokus (zum Artikel)

Folge 21: Alles zu DVB-T2 (zum Artikel)

Folge 20: Tipps zum EU-Roaming (zum Artikel)

Folge 19: Fort­schritte durch 5G (zum Artikel)

Folge 18: 800-MBit/s-Internet & Amazon-Deal (zum Artikel)

Folge 17: National Roaming (zum Artikel)

Folge 16: Talk zu neuen Diensten (zum Artikel)

Folge 15: Die Vorteile der eSIM (zum Artikel)

Folge 14: Vecto­ring, Bundes­li­ga­rechte und EU-Roaming (zum Artikel)

Folge 13: Das iPhone SE (zum Artikel)

Folge 12: CeBIT 2016 Top-Themen (zum Artikel)

Folge 11: Galaxy S7 (Edge) (zum Artikel)

Folge 10: MWC Special (zum Artikel)

Folge 9: Vor- und Nach­teile von Prepaid (zum Artikel)

Folge 8: Mobil­funk-Portie­rung (zum Artikel)

Folge 7: Kommt ein deutsch­land­weites Glas­faser-Netz? (zum Artikel)

Folge 6: Jahres­vor­schau 2016 (zum Artikel)

Folge 5: Vecto­ring-Entschei­dung und Router­zwan­gende (zum Artikel)

Folge 4: Handy unter dem Weih­nachts­baum (zum Artikel)

Folge 3: Welcher Anbieter hat das beste Mobil­funk­netz? (zum Artikel)

Folge 2: Sind 50 MBit/s bis 2018 flächen­de­ckend umsetzbar? (zum Artikel)

Folge 1: Der neue Podcast von teltarif.de (Vorstel­lung) (zum Artikel)

