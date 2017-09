Die IFA-Neuigkeiten der Telekom im Überblick

In der heutigen Podcast-Folge berichten wir von der IFA in Berlin. Wer sich die neue Folge ohne Umschweife anhören möchte, findet am Ende des Artikels den Podcast-Player. Weiterhin gibt es eine Download-Möglichkeit und man kann den "Strippenzieher und Tarif­dschungel"-Podcast auch direkt per iTunes oder RSS-Feed abonnieren.

Darüber sprechen wir heute

Was gibt es neues auf der IFA? Der teltarif.de-Podcast informiert. Markus und Thorsten melden sich heute von der IFA in Berlin. Sie waren heute bei verschiedenen Telekom-Veranstaltungen und fassen die Neuigkeiten des Mobilfunk- und Breitbandanbieters zusammen. So hat die Telekom heute beispielsweise erstmals DSL-Anschlüsse vorgestellt, die gänzlich ohne Festnetz-Telefonie daher kommen. Sie richtet sich damit an junge Kunden, die nicht mehr übers Festnetz telefonieren. Überhaupt hat die Telekom die U27-Kundschaft ins Visier genommen: Es gibt auch neue MagentaMobil-Young-Tarife. Für die nicht U27-Kunden hat die Telekom tariflich jedoch wenig gemacht: Nur bei MagentaEINS gab es die Version 12.0 mit einem Rabatt bei den FamilyCards.

Wer zu den wenigen glücklichen gehört, der einen echten Glasfaseranschluss der Telekom in der Wohnung liegen hat, kann diesen nun auch erstmals sinnvoll nutzen: Es gibt einen 1-GBit/s-Tarif. Auch über diesen sprechen wir in unserem IFA-Podcast. Zudem berichtet Markus von den aktuellen Neuigkeiten vom Mobilfunkmarkt: Während die Telekom ihr Netz auf 500 MBit/s aufbohrt, hat o2 neue Tarife mit bis zu 25 GB Highspeed-Volumen auf den Markt gebracht.

