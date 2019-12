Smartphone, Smart-TV & mehr: Technik-Trends 2020

In unserem Jubi­läums-Podcast - das ist die 100. Ausgabe von Strip­penzieher & Tarif­dschungel - beleuchten wir die Technik-Trends des Jahres 2020. Dazu haben wir wieder einmal unseren Multi­media-Experten Michael Fuhr ins Podcast-Studio geholt.

Darüber spre­chen wir heute

Technik-Trends 2020 Die ersten 5G-Smart­phones sind bereits verfügbar. Für das kommende Jahr rechnen wir mit einer noch deut­lich größeren Geräte-Viel­falt. Von Apple sickerte zudem die Infor­mation durch, dass künftig noch mehr iPhone-Modelle auf den Markt kommen sollen. Aber auch Handys ohne 5G werden wohl noch nicht vom Markt befinden.

Im neuen Podcast spre­chen wir auch über das Thema Smart-TV. Die Geräte können immer mehr, aller­dings gibt es auch nega­tive Erleb­nisse - etwa wenn manche Apps nach wenigen Jahren von den Fern­sehern verschwinden. Sind daher viel­leicht externe Geräte wie Google Chro­mecast, Amazon Fire TV Stick oder Apple TV die bessere Wahl? Auch darüber spre­chen wir im neuen Podcast von teltarif.de.

Vernetzte Geräte werden immer beliebter. Seien es Multi­room-Laut­spre­cher-Systeme wie von Sonos oder aber Amazon Echo, Google Home und Apple HomePod: In vielen Haus­halten sind die Multi­media-Gadgets, die sich zudem mit Sprachas­sistenten bedienen lassen, mitt­lerweile ange­kommen. Wir blicken in die Zukunft und gehen auch darauf ein, welche weiteren vernetzten Haus­halts­geräte noch zu erwarten sind.

