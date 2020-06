Podcast über Podcasts

Grafiken: Image licensed by Ingram Image/telatrif.de, Foto/Montage: teltarif.de "Strip­pen­zieher und Tarif­dschungel" ist nur einer von unzäh­ligen Podcasts, die mitt­ler­weile ange­boten werden. Selbst große Medi­en­häuser wie die TV-Veran­stalter ProSiebenSat.1 und RTL haben das Medium Podcast für sich entdeckt. Grund für uns, einmal wieder einen Podcast zum Thema Podcasts zu machen. Dazu haben wir uns Michael Fuhr, unseren Medi­en­ex­perten ins Studio geholt.

Wer sich die neue Folge unseres Podcasts ohne Umschweife anhören möchte, findet am Ende des Arti­kels den Podcast-Player. Weiterhin gibt es eine Down­load-Möglich­keit und man kann den "Strip­pen­zieher und Tarif­dschungel"-Podcast auch direkt per iTunes oder RSS-Feed abon­nieren. Nicht zuletzt findet sich der Podcast von teltarif.de auch bei Spotify.

Darüber spre­chen wir heute

Grafiken: Image licensed by Ingram Image/telatrif.de, Foto/Montage: teltarif.de Podcasts werden immer beliebter. Dabei ist diese Art der Verbrei­tung von Hörfunk­sen­dungen oder radio­ähn­li­chen Inhalten für den Hörer prak­tisch. Er kann sich nämlich die Inhalte, die er hören möchte, selbst zusam­men­stellen und diese dann anhören, wenn er gerade Lust und Zeit dazu hat.

Waren Podcasts noch vor wenigen Jahren ein Nischen-Medium, das vor allem von Freaks genutzt wurde, so haben Smart­phones und Smart Speaker dafür gesorgt, dass die Nutzer­basis immer größer wird. Dazu haben Medi­en­häuser wie RTL und Spiegel TV, Welt und Sport 1 das Medium Podcast für sich entdeckt, um Inhalte zu verbreiten. Manch eine Rund­funk­an­stalt bietet Sendungen sogar exklusiv oder zumin­dest zuerst als Podcast und erst später im linearen Radio- oder TV-Programm an.

Doch wie findet man die Podcasts, die den eigenen Inter­essen entspre­chen, und wie kann man die Podcasts dann schließ­lich hören? Auch darüber spre­chen wir in der neuen Ausgabe von "Strip­pen­zieher und Tarif­dschungel".

