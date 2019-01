CES-Highlights: 5G, einrollbares TV-Display, faltbares Handy

In den vergangenen Tagen fand die diesjährige Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas statt. Wir blicken im Podcast auf die Messe-Highlights zurück.

Die Consumer Elec­tro­nics Show (CES) in Las Vegas geht heute zu Ende. Wir waren auch in diesem Jahr wieder beim ersten Bran­chen-High­light des neuen Jahres vor Ort und haben in den vergan­genen Tagen über die wich­tigsten Neue­rungen aus der Tele­kom­mu­ni­ka­tions- und Multi­media-Branche berichtet. Im heutigen Podcast blicken wir auf die vergan­gene Woche in Nevada zurück.

Darüber spre­chen wir heute

Rückblick auf die CES 2019 2019 ist das Jahr, in dem die ersten 5G-Smart­phones auf den Markt kommen werden. Erste Hersteller haben auf der CES schon entspre­chende Ankün­di­gungen gemacht. Qual­comm als Liefe­rant von Prozes­soren und Modems wagte auf der Messe sogar schon einen Ausblick auf die Anzahl der Hand­sets, die wir in diesem Jahr sehen werden.

Einige Smart­phone-Hersteller wollten unbe­dingt die ersten sein, die Handy mit falt­barem Display auf den Markt bringen. Samsung & Co. bekommen die Show aber nun von einem bislang völlig unbe­kannten chine­si­schen Unter­nehmen gestohlen. Doch was taugt das FlexiPai, wie sich die Tablet/Smart­phone-Kombi­na­tion nennt?

Span­nend ist aber auch der von LG vorge­stellte Fern­seher, bei dem sich der Bild­schirm komplett einrollen lässt. Über­haupt war das Fern­sehen eines der wich­tigsten Messe­themen. Die Bild­schirme wachsen auf eine Diago­nale von bis zu 98 Zoll an und die Hersteller wollen nun sogar schon Geräte mit 8K-Auflö­sung an den Mann bringen.

Nicht zuletzt ist der Nokia Commu­ni­cator wieder da. Nicht von Nokia, sondern von einem engli­schen Startup, dafür mit aktu­eller Hard- und Soft­ware. Auch in Deutsch­land soll das Smart­phone in Form eines Mikro-Note­books auf den Markt kommen. Wir haben uns das Gerät auf der CES ange­sehen.

