Nach dem 0180-Urteil des EuGH: Was war, was wird?

0180-Nummern und ihre Bedeutung In der heutigen Podcastfolge geht es um das 0180-Urteil des EuGH. Wer sich die neue Folge ohne Umschweife anhören möchte, findet am Ende des Artikels den Podcast-Player. Weiterhin gibt es eine Download-Möglichkeit und man kann den "Strippenzieher und Tarif­dschungel"-Podcast auch direkt per iTunes oder RSS-Feed abonnieren.

Am vergangenen Donnerstag hat der Europäische Gerichtshof (EuGH) geurteilt, dass vertragsrelevante Anrufe zu einer Firma über 0180-Nummern nicht teurer sein dürfen, als ein gewöhnliches Gespräch. Auf den ersten Blick sah das nach dem Ende der teuren 0180-Nummern aus - ist es aber nicht. Denn im Kern wurden nicht die Kosten für die Anrufe bemängelt, sondern die Verwendung der Rufnummer für vertragsrelevante Dinge. Was das am Ende für die Verbraucher bedeutet, wann sich etwas ändern wird und welche Bedeutung 0180-Nummern heute überhaupt noch haben, darüber unterhalten wir uns im heutigen Podcast. Und: Das Urteil ist nicht uneingeschränkt verbraucherfreundlich. Welche Nebenwirkungen das Urteil haben kann und warum es nicht gleichbedeutend mit einem neuen Gesetz ist, klären wir ebenfalls im Podcast.

Übrigens: Wer 0180-Nummern anrufen muss, der kann im 0180-Telefonbuch nachschauen, ob es für die Nummer auch eine Alternative gibt. Hier können auch Sie Alternativ-Nummern für Firmen mit 0180-Nummern eintragen.

