Talk zum Poco X6 Pro 5G: High-End in der Mittelklasse

Ein High-End-Smart­phone zum Mittel­klasse-Preis: Geht das über­haupt? Zumin­dest gibt die Xiaomi-Marke Poco dieses Verspre­chen, wenn es um das X6 Pro 5G geht. teltarif.de-Redak­teur Alex­ander Emunds hat sich den vermeint­lichen Flagg­schiff-Killer etwas genauer ange­sehen. Grund genug, um ihn einmal wieder ins Podcast-Studio einzu­laden.

Darüber spre­chen wir heute

Podcast zum Poco X6 Pro 5G

Foto: teltarif.de

Poco X6 pro Datenblatt

Test

Neuvorstellung

Das Poco X6 Pro 5G posi­tio­niert sich in der Smart­phone-Mittel­klasse. Das gilt zumin­dest für den Preis. Das Gerät ist nämlich schon für unter 350 Euro erhält­lich. Dafür wird dem Käufer aber einiges geboten: Großes 6,67-Zoll-AMOLED-Display mit 120Hz, ein starker Akku und eine solide Kamera.

Der Hersteller selbst spricht von Spit­zen­klasse zum Mittel­klasse-Preis. Doch was leistet das Poco X6 Pro 5G in der Praxis und nicht nur auf dem Papier? Wie sieht es mit Soft­ware-Updates aus? Muss ich als Käufer mögli­cher­weise befürchten, dass der Spei­cher schon bald an seine Grenzen stößt? Das sind Themen, über die wir in der aktu­ellen Ausgabe des Podcasts von teltarif.de spre­chen.

Wir gehen auch auf die Posi­tio­nie­rung des neuen Poco-Smart­phones als High-End in der Mittel­klasse ein. Das erin­nert so ein biss­chen an die Anfangs­zeiten von OnePlus, das zwar auch heute noch solide Mobil­tele­fone herstellt, von Schnäpp­chen­preisen aber mitt­ler­weile weit entfernt ist.

Erschei­nungs­weise und Feed­back

