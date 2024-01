Poco X6, X6 Pro und M6 Pro: Handys für Generation Z

Die Xiaomi-Toch­ter­firma Poco hat mit dem Poco X6, dem Poco X6 Pro und dem Poco M6 Pro ein Trio neuer Mittel­klasse-Smart­phones vorge­stellt. Laut eigenen Angaben sollen die Handys vornehm­lich die Gene­ration Z, also Teen­ager und junge Erwach­sene, anspre­chen. So hebt die Firma unter anderem eine hohe Perfor­mance beim Gaming und eine Bewe­gungs­ver­fol­gung der Kamera hervor. Letz­tere soll Vlogs begüns­tigen. Sowohl Poco X6 als auch X6 Pro und M6 Pro warten mit einem 6,67 Zoll großen AMOLED-Display (120 Hz) auf. Die Handys sind ab 229 Euro erhält­lich.

Poco X6 und Poco X6 Pro für Zoomer

So sieht das Poco X6 aus

Xiaomi Bekann­ter­maßen werden Alters­gruppen heut­zutage mit bestimmten Bezeich­nungen versehen. So fallen von 1996 bis 2012 gebo­rene Menschen in die Kate­gorie Gene­ration Z (Zoomer). Genau diese Klientel möchte Poco mit seinen neuen Smart­phones anspre­chen. Gehen wir zunächst auf die Gemein­sam­keiten von Poco X6 und Poco X6 Pro ein. Hierzu gehören das Full-HD-Plus-AMOLED-Display mit bis zu 1800 cd/m² und eine optisch stabi­lisierte Weit­winkel-Kamera mit 64 Mega­pixel. Ultra­weit­winkel (8 MP) und Makro (2 MP) runden das rück­sei­tige Setup ab. So sieht das Poco X6 Pro aus

Xiaomi Junge Erwach­sene legen aber auch häufig Wert auf eine gute Front­kamera, leider patzen das Poco X6 und X6 Pro dies­bezüg­lich. Es gibt eine 16-MP-Einheit mit Blende f/2.4 respek­tive f/2.45 ohne Auto­fokus. In puncto Konnek­tivität sind die nach IP54 geschützten Mobil­geräte dank 5G, LTE, WLAN, NFC, Blue­tooth, Infrarot und einem Under-Display-Finger­abdruck­sensor gut aufge­stellt. Der Akku der Handys lässt sich mit 67W laden. Beim X6 misst er 5100 mAh, beim X6 Pro 5000 mAh. Der größte Unter­schied ist der Chip­satz. So ist der Dimen­sity 8300 Ultra des X6 Pro merk­lich schneller als der Snap­dragon 7s Gen 2 des X6.

Poco M6 Pro sowie Preis und Verfüg­bar­keit

Das Poco M6 Pro in voller Pracht

Xiaomi Das Poco M6 Pro ist das güns­tigste Modell der Neuvor­stel­lungen. Trotzdem dürfen sich Anwender über ein 6,67 Zoll großes AMOLED-Display mit 120 Hz und Full HD+ freuen. Mit maximal 1300 cd/m² wird die Anzeige aber nicht so hell wie jene der X6-Geschwister. Außerdem ist der Chip­satz Helio G99 Ultra des Poco M6 Pro nicht so flott und effi­zient wie die Platt­formen der Artge­nossen. Eine optisch stabi­lisierte 64-MP-Knipse nebst 8-MP-Ultra­weit­winkel und 2-MP-Makro hat aber auch dieses Smart­phone zu bieten. Der 5000-mAh-Akku lässt sich mit 67W laden.

Alle drei Handys sind ab sofort über diverse Online­shops hier­zulande erhält­lich. Das Poco X6 kostet mit 8 GB RAM und 256 GB Flash 299 Euro, mit 12 GB RAM und 256 GB Flash 329 Euro und mit 12 GB RAM und 512 GB Flash 369 Euro. Für das Poco X6 Pro müssen Sie 349 Euro (8 GB RAM und 256 GB Flash) respek­tive 419 Euro (12 GB RAM und 512 GB Flash) einplanen. Die Xiaomi-Tochter offe­riert das Poco M6 Pro mit 8 GB RAM und 256 GB Flash für 229 Euro und mit 12 GB RAM und 512 GB Flash für 299 Euro. In den ersten 30 Tagen lockt das Unter­nehmen mit einem großen Rabatt auf dieser Event-Webseite.