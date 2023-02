Poco X5 Pro 5G: Frische Premium-Mittelklasse

Poco hat zwei neue Modelle gelauncht. Mit dem Poco X5 Pro 5G und dem Poco X5 5G möchte die aus dem Xiaomi-Unter­nehmen entstan­dene Marke wieder die "junge Gene­ration von Tech­nik­begeis­terten" anspre­chen. Im Kern bedeutet das: Aussa­gekräf­tige Spezi­fika­tionen, die es auch bei Premium-Modellen gibt, gleich­zeitig aber vergleichs­weise güns­tige Preise.

Maximal rund 400 Euro kostet die teuerste Ausfüh­rung nach UVP. Trotz des Preis­punkts hält sich das Poco X5 Pro 5G nicht mit Selbst­bewusst­sein zurück. So hat es ein Display mit der markt­üblich hohen Bild­wie­der­hol­rate, eine Kamera mit hoch­auf­lösendem Sensor und ein Akku, der schneller aufge­laden werden kann als der des aktu­ellen Samsung Galaxy S23. Wir fassen die wich­tigsten Specs von Poco X5 Pro 5G und dem Poco X5 5G zusammen. Alle Daten finden Sie im jewei­ligen Daten­blatt.

Poco X5 Pro 5G: Wieder Premium-Specs in der Mittel­klasse

Poco X5 Pro 5G

Bild: Poco

Die Specs des Poco X5 Pro 5G lesen sich gut: Es gibt ein 120-Hz-AMOLED (FHD+) mit einer Größe von 6,67 Zoll, eine Haupt­kamera mit 108-Mega­pixel-Sensor und ein 5000 mAh großer Akku, der mit 67W wieder aufge­laden werden kann. Weiterhin ist ein Snap­dragon 778G von Qual­comm verbaut, der mit dem passenden Modem auch den 5G-Mobil­funk­stan­dard unter­stützt.

Hervor­zuheben sind auch Maße und Gewicht. Im Hinblick auf den dicken Akku wiegt das Poco X5 Pro 5G laut Herstel­ler­angaben nur 181 Gramm und hat Abmes­sungen von 162,91 mm mal 76,03 mm mal 7,9 mm. Gut zu lesende Specs müssen nicht zwangs­weise auch in der Praxis gut sein. Denn die tatsäch­liche Leis­tung ist das, was deut­lich teurere Smart­phones im Premium-Sektor mit ähnli­chen Specs meist besser machen. Unein­geschränkt empfehlen können wir die neuen Pocos ohne ausführ­lichen Test daher nicht.

Poco X5 5G: Abge­speckter, dafür (noch) güns­tiger

Beim Poco X5 5G gibt es teil­weise etwas weniger in der Ausstat­tung, dafür hat Poco den Preis nochmal nach unten geschraubt. Während beim Display auch mit einem 6,67 Zoll großen AMOLED mit 120 Hz und FHD+-Auflö­sung geworben wird, lädt der Akku nur mit 33W schnell auf. Dafür ist er aber mit 5000 mAh genauso groß. Poco X5 5G

Bild: Poco Zudem gibt es bei der Kamera nur einen 48-Mega­pixel-Sensor, und der Prozessor ist vom Typ Snap­dragon 695, eben­falls mit 5G-Unter­stüt­zung.

Sowohl Poco X5 5G als auch die Pro-Vari­ante unter­stützen NFC für kontakt­loses Bezahlen und besitzen eine 3,5-mm-Kopf­hörer­buchse. Im Gegen­satz zum Poco X5 5G kann der interne Spei­cher des Poco X5 Pro 5G nicht per Micro-SD-Karte erwei­tert werden. Dafür gibt es aber duale Laut­spre­cher.

Unter­schiede gibt es auch bei der Konnek­tivität. Das Poco X5 Pro 5G hat den WLAN-Stan­dard "ax" an Bord, beim Poco X5 5G ist mit "ac" Schluss. Weiterhin gibt es beim normalen Poco im Gegen­satz zum Pro-Modell (Blue­tooth 5.2) nur Blue­tooth in der Version 5.1.

Preise und Verfüg­bar­keit

Das Poco X5 Pro 5G wird in den Farben Schwarz, Blau und Gelb jeweils in zwei Spei­cher­vari­anten ange­boten. In der Konfi­gura­tion 6 GB Arbeits­spei­cher und 128 GB interner Spei­cher­kapa­zität kostet es 349,90 Euro. Für die Version mit 8 GB und 256 GB wird ein Preis in Höhe von 399,90 Euro aufge­rufen. Bis zum 13. Februar gibt es "Early-Bird-Preise", die bei 299,90 Euro (128 GB) und 349,90 Euro (256 GB) liegen.

Die Farben des Poco X5 5G sind Grün, Blau und Schwarz. Von diesem Modell gibt es eben­falls Vari­anten mit 6 GB/128 GB und 8 GB/256 GB. Diese kosten 299,90 Euro bezie­hungs­weise 349,90 Euro. Bis zum 13. Februar sind die Preise redu­ziert und liegen bei 249,90 Euro (128 GB) und 299,90 Euro (256 GB).

