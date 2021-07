Poco M3 Pro: Gut ausgestattetes 5G-Handy heute günstiger

Die Smart­phone-Marke Poco lädt zum Sparen ein und offe­riert vorüber­gehend das 5G-Modell Poco M3 Pro für 154,90 Euro. Für diese Summe erhalten Käufer ein Mittel­klasse-Mobil­gerät zum Preis eines Einsteiger-Mobil­geräts. Beson­ders erwäh­nens­wert ist das 6,5 Zoll messende IPS-LCD mit 90 Hz Bild­wie­der­hol­fre­quenz und Full HD+. Dank des SoC MediaTek Dimen­sity 700 gibt es eine ordent­liche Perfor­mance. Für Schnapp­schüsse stehen drei Kameras parat und der 5000 mAh umfas­sende Akku sorgt für eine hohe Ausdauer. Gibt es das Poco M3 Pro aber anderswo noch güns­tiger?

Poco M3 Pro: Viel Smart­phone für wenig Geld

Heute günstig zu haben: Poco M3 Pro

Poco

Poco M3 Pro 5G Datenblatt

[ Angebot ]

Ende 2020 verab­schie­dete sich die ehema­lige Xiaomi-Toch­ter­firma gänz­lich vom Mutter­kon­zern. Als eigen­stän­diges Unter­nehmen bringt Poco seitdem Smart­phones mit vorbild­lichem Preis-Leis­tungs-Verhältnis heraus. Wie etwa das Poco M3 Pro, das im Mai debü­tierte. Aus der UVP in Höhe von 199,90 Euro wurden jetzt 159,90 Euro. Weitere fünf Euro sparen Sie, wenn Sie auf der Webseite oder in der Poco-Store-App den Gutschein­code POCO5 während des Bestell­pro­zesses eingeben. Auf diese Weise kostet das Poco M3 Pro in der 64-GB-Vari­ante (aufrüstbar per microSD) also nur noch 154,90 Euro. Versand­kosten fallen keine an.

Wie sieht es aber nun bei anderen Händ­lern aus? Der Amazon-Verkäufer BS Deutsch­land offe­riert das Poco M3 Pro für 169 Euro ohne Liefer­pau­schale. Außer­halb eBays ist dies das güns­tigste Angebot, das wir vorfanden. Sie sparen also mindes­tens 14 Euro. Danach folgt der Online­shop Gomibo.de, der 177 Euro versand­kos­ten­frei für das Telefon aufruft. Alle anderen Händler, unter anderem Amazon selbst, verlangen mindes­tens 190 Euro für das Poco M3 Pro. Achtung: Das Poco-Angebot gilt nur heute, am 9. Juli 2021.

Weitere Infor­mationen über das Poco M3 Pro

Mit dem unge­wöhn­lichen Design samt auffäl­ligem Kamera-Element sticht das Handy aus der Breite der Masse hervor. Als Farben stehen Cool Blue, Poco Yellow und Power Black zur Auswahl. Da die Smart­phone-Kamera oftmals ein wich­tiges Kauf­kri­terium ist, gehen wir kurz noch auf diesen Aspekt ein. Das Poco M3 Pro besitzt eine durchaus ordent­liche Haupt­kamera (48 MP, Blende f/2.0, Phasen­auto­fokus) und zwei obli­gato­rische Lücken­füller. Mit der Makro-Knipse und dem Tiefen­sensor (jeweils 2 MP mit Blende f/2.4) kann man in der Praxis kaum etwas anfangen. Für Selfies stehen 8 MP mit Blende f/2.0 zur Verfü­gung.

Wer mehr Leis­tung und ein 120-Hz-Display braucht, könnte sich für das Poco X3 Pro und das Poco F3 inter­essieren.