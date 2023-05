Offiziell: Poco F5 und F5 Pro starten mit hohem Rabatt

Die ehema­lige Xiaomi-Tochter Poco hat mit dem Poco F5 und dem Poco F5 Pro inter­essante Smart­phones der geho­benen Mittel­klasse vorge­stellt. Im Rahmen einer Early-Bird-Aktion gibt es eine Woche lang güns­tigere Preise. Dadurch kostet das Poco F5 momentan unter 380 Euro und das Poco F5 Pro unter 480 Euro. Beide Handys haben hoch­wer­tige AMOLED-Displays mit 120 Hz und Full HD+, eine Triple-Kamera mit opti­schem Bild­sta­bili­sator und einen 67W-Schnell­lade­mecha­nismus. Zu den weiteren Vorteilen zählen ein Staub- und Spritz­was­ser­schutz nach IP53, 5G und ein flottes Qual­comm-SoC.

Die neuen Pocos starten mit Vorbe­stel­ler­aktionen

Das Poco F5 in voller Pracht

Poco Seit knapp zwei­ein­halb Jahren agiert Poco als eigen­stän­diges Unter­nehmen. Doch auch ohne Xiaomi bringt die Firma span­nende Mobil­geräte auf den Markt. So wurden heute das Poco F5 und das Poco F5 Pro vorge­stellt. Die beiden Smart­phones erscheinen noch diesen Monat in Deutsch­land. Zuvor haben Inter­essenten die Möglich­keit, mit einer Vorbe­stel­lung zu sparen. Bis zum 16. Mai um 23:59 Uhr gewährt der Hersteller bis zu 130 Euro Rabatt. So schlägt das Poco F5 mit 256 GB Flash und 8 GB RAM mit 379,90 anstatt 429,90 Euro und mit 256 GB Flash und 12 GB RAM mit 399,90 anstatt 479,90 Euro zu Buche.

Beim Poco F5 Pro werden in der güns­tigsten Ausfüh­rung (256 GB Flash und 8 GB RAM) 479,90 Euro fällig. Regulär sind es 579,90 Euro. Für die Ausgabe mit 256 GB Flash und 12 GB RAM möchte die Firma von Vorbe­stel­lern 499,90 anstatt 629,90 Euro haben. Sollen es 512 GB Daten­platz und 12 GB Arbeits­spei­cher sein, erhöhen sich die Anschaf­fungs­kosten auf 549,90 Euro. Norma­ler­weise müssen 649,90 Euro inves­tiert werden. Versand­kosten fallen keine an. Die Poco Watch gibt es zu einem Aufpreis von 59,99 Euro dazu. Der aktuell güns­tigste Händler (extreme digital) verlangt samt Liefer­pau­schale 70,99 Euro.

Spezi­fika­tionen von Poco F5 und F5 Pro

Das Poco F5 Pro in voller Pracht

Poco Wir fassen die wich­tigsten Eckdaten des Smart­phone-Duos zusammen. Kommen wir zuerst zum Poco F5. Dieses besitzt ein 6,67 Zoll großes AMOLED-Display mit Support für HDR10+ und Dolby Vision, 120 Hz und 1000 cd/m² Spit­zen­hel­lig­keit. Die Auflö­sung beträgt 2400 mal 1080 Pixel. Hobby-Foto­grafen finden eine Triple-Kamera mit 64 MP (Weit­winkel), 8 MP (Ultra­weit­winkel) und 2 MP (Makro) vor. Ange­trieben wird das Poco F5 vom SoC Snap­dragon 7+ Gen 2 und einem 5000 mAh messenden Akku. Zur Konnek­tivität zählen 5G, LTE, ein seit­licher Finger­abdruck­sensor, Wi-Fi 6, Blue­tooth 5.3, NFC, GPS und USB-C.

Das Poco F5 Pro wartet mit einem helleren Display (maximal 1400 cd/m²) samt höherer Auflö­sung (3200 mal 1440 Pixel) und dem schnel­leren Snap­dragon 8+ Gen 1 auf. Weitere Vorzüge sind ein 5160 mAh messender Akku, der sich auf Wunsch drahtlos (30W) laden lässt sowie ein Under-Display-Finger­abdruck­sensor.

Etwas teurer, aber teils auch besser ausge­stattet, ist das jetzt erhält­liche Moto­rola Edge 40.