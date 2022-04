Poco F4 GT: Starkes Smartphone (nicht nur) für Gamer

Gamer aufge­passt: In einem Live-Stream stellte die Tech­nolo­gie­marke Poco gestern das neue Flagg­schiff F4 GT zusammen mit Kopf­hörern namens Buds Pro Genshin Impact Edition und der Poco Watch vor.

Das Poco F4 GT wollen wir uns hier einmal genauer anschauen.

6,67-Zoll-Display mit 120 Hz

Wer sein Smart­phone gerne als Ersatz für die Konsole nutzt, legt in der Regel Wert auf ein reak­tions­schnelles Display mit einer Super-Darstel­lung. Diesem Wunsch kommt Poco, mit einem flachen 6,67-Zoll-AMOLED-Screen mit 10 Bit TrueColor und einer 480-Hz-Touch-Abtast­rate, nach. Das Display löst mit ange­nehmen 2400 x 1080 Pixel (394 ppi) auf und verfügt über eine 120-Hz-Bild­wie­der­hol­rate.

Variable Spei­cher­aus­stat­tung und Snap­dragon 8 Gen 1

Silberfarbenes Poco F4 GT

Bild: Poco Der hier zum Einsatz kommende Snap­dragon 8 Gen 1 hat sich bereits in anderen aktu­ellen Smart­phones wie dem OnePlus 10 Pro bewährt.

Ihm stehen eine Adreno-730-Grafik­ein­heit und ein wahl­weise 8 GB oder 12 GB großer LPDDR5-Arbeits­spei­cher sowie ein 128 GB oder 256 GB fassender interner Spei­cher zur Seite.

LiquidCool 3.0 kühlt hitzige Smart­phones runter

Viel Leis­tung erzeugt Wärme, der Poco beim F4 GT mit der LiquidCool-Tech­nologie 3.0 entge­gen­wirken will. Hier­durch behält auch der 4700-mAh-Akku, der sich mit starken 120 W ultra­schnell laden lässt, einen kühlen Kopf.

Laut Herstel­ler­angabe ist die Kraft­zelle nach 17 Minuten Lade­zeit wieder einsatz­fähig und nach 27 Minuten zu 100 Prozent geladen.

Ultra­schnelle Pop-Up-Tasten

Als spie­ler­freund­liche Beson­der­heit verbaut Poco zwei magne­tische Pop-up-Tasten an der rechten Seite des Smart­phones. Die an- und abschalt­baren Sensoren dienen dem Gamer als eine Art Ersatz für physi­sche Buttons und sollen beson­ders reak­tions­schnell sein. Poco F4 GT - magnetische Pop-up-Tasten

Bild: Poco Außer­halb des Gaming-Modus lassen sich die frei beleg­baren Felder als Schnell­zugriffe auf wich­tige Funk­tionen nutzen. Die Pop-up-Trigger sollen eine Lebens­dauer von bis zu 1,5 Millionen Druck­impulsen haben.

Quad-Laut­spre­cher und Dolby-Atmos-Unter­stüt­zung sowie verschie­dene Vibra­tions­modi sollen ein realis­tisches Spiel­erlebnis ermög­lichen.

Spaciges Design in drei Farben

Mit 162,5 x 76,7 x 8,5 mm und 210 g Gewicht ist das F4 GT zwar nicht gerade super­schlank und leicht, liegt für ein Gerät mit seiner Display­größe aber noch im guten Mittel­feld.

In puncto Design kommt das Flagg­schiff mit einer futu­ris­tisch wirkenden Rück­seite in den Farben Gelb, Silber oder Schwarz daher.

64-MP-Triple-Cam von Sony

Die Drei­fach-Kamera auf der Rück­seite beher­bergt einen 64-MP-Sony-IMX686-Sensor, einen 8-MP-Ultra­weit­win­kel­sensor sowie einen 2-MP-Makro­sensor. Selfies können Sie mit einer 20-MP-Knipse aufnehmen, die Poco beim F4 GT in ein Punch-Hole am oberen Display­rand pflanzt.

Seinen Finger­abdruck­sensor verbirgt das Device nicht etwa unter dem Display, sondern unter seinem Home-Button. Das NFC-fähige Gaming-Phone kommt werk­seitig mit Android 12 und MIUI 13.

Der frühe Vogel fängt das Poco F4 GT

Vom 26. April ab 15 Uhr bis zum 29. April um 23.59 Uhr listet Poco das F4 GT als Early-Bird-Angebot. Die schwarze Vari­ante mit 8 GB / 128 GB kostet in dieser Zeit­spanne 499,90 Euro anstelle von 599,90 Euro. Für die 12-GB-Version mit 256 GB internem Spei­cher werden 599,90 Euro anstatt 699,90 Euro fällig. Die gelben und silber­far­bene Vari­anten kommen etwas später auf den Markt.

Wer sich schnell für eines der beiden Modelle entscheidet, spart außerdem 20 Euro beim Kauf der neu vorge­stellten Buds Pro Genshin.

Für Gamer sicher ebenso inter­essant: PlayStation Plus startet hier­zulande am 22. Juni. Mehr darüber erfahren Sie in einem anderen Artikel.