Pockid: App-Bankkonto und Mastercard für den Nachwuchs

Mit physi­schem Taschen­geld können Kinder und Jugend­liche im Internet nicht beson­ders viel anfangen und bargeld­loses Zahlen in Geschäften ist für den Nach­wuchs häufig nicht problemlos möglich. Pockid, Koffer­wort aus Pocket und Kid, nennt sich ein deut­scher Dienst, welcher sich diesen Umständen annimmt. Der Service setzt sich aus App-basiertem Bank­konto und einer Prepaid-Master­card zusammen. Über einen Webzu­gang können Eltern die Trans­aktionen ihrer Kinder im Blick behalten. Zum Start ist das Basis­paket von Pockid kostenlos erhält­lich.

Pockid: Taschen­geld 2.0 gestartet

Pockid: Mehr finanzielle Möglichkeiten für Kids

Pockid Viele Eltern kennen sicher die Situa­tion, dass die Spröss­linge regel­mäßig ange­flitzt kommen, weil sie die Hilfe eines Erwach­senen brau­chen, um digi­tale Inhalte für Minecraft, Fort­nite und Co. zu erwerben. Lösungen wie die Paysafecard werden nicht immer unter­stützt und lassen den Über­blick über die Finanzen vermissen. Gene­rell dürfte es manchen Kindern schwer­fallen, mangels einseh­baren Trans­aktionen ihre Einnahmen und Ausgaben nach­zuvoll­ziehen. Online-Bezah­lungen, per Smart­phone zu verwal­tendes Konto und eine als Bargeld-Alter­native nutz­bare Kredit­karte sind mit Pockid für den Nach­wuchs machbar.

Kinder und Jugend­liche in einem Alter zwischen 7 und 17 Jahren haben mit dem Service die Möglich­keit, die Vorzüge moderner Bezahl­mög­lich­keiten zu nutzen. Die Eröff­nung des Kontos erfolgt hierbei durch ein Eltern­teil. Dieses zahlt mittels einer Web-Ober­fläche Geld ein und nutzt Features wie einen Taschen­geld-Assis­tenten. Es lassen sich Abhe­bungen an Geld­auto­maten hinzu­fügen und kontakt­loses Zahlen akti­vieren oder deak­tivieren. Mit demselben Zugang können Eltern auch Trans­aktionen mehrerer Kinder einsehen. Die Gefahr, dass die Kids in eine Schul­den­falle geraten, besteht durch die Gutha­ben­basis nicht.

Die Kondi­tionen von Pockid

Pockid auf einem iPhone

Pockid Es gibt zwei Pakete, Neo Beginner und Neo Pro. Bei Neo Beginner sind ein Konto mit IBAN, eine Debit-Master­card und die Möglich­keit des Bezah­lens offline und online enthalten. Der maxi­male Konto­stand ist aller­dings auf 100 Euro begrenzt, es lassen sich pro Zahlung höchs­tens 50 Euro ausgeben, eine Bargeld­abhe­bung entfällt und das Einsatz­gebiet ist auf Deutsch­land beschränkt. Regulär kostet diese Vari­ante 2,99 Euro im Monat, im Rahmen einer Aktion ist die Offerte momentan gratis. Bei Neo Pro gibt es weder Guthaben- noch Ausgabe-Limit, Geld­auto­maten-Abhe­bungen und der welt­weite Einsatz sind möglich. Es werden 6,99 Euro monat­lich fällig.

Auf Wunsch kann die Debit-Kredit­karte bei Neo Pro aus Kirsch­holz gefer­tigt sein. Die dazu­gehö­rige App für Pockid lässt sich mit Android-Smart­phones und iPhones nutzen. Auch Erwach­sene ab 18 Jahren können den Service in Anspruch nehmen. Hierbei werden aber 4,99 Euro Konto­füh­rungs­gebühren pro Monat berechnet und Eltern haben keinen Zugriff auf das Konto.

