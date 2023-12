Mehr kostenlos streamen: Neue Kanäle bei PlutoTV

Das neue Jahr startet gleich mit einem Pauken­schlag auf der Strea­ming-Platt­form Pluto TV. Im Januar will kosten­lose Strea­ming­portal des Medi­enun­ter­neh­mens Para­mount Global drei neue Chan­nels starten.

"MacGyver" und "Der Sentinel"

Beson­ders Fans von Agent und Rettungs­helfer "MacGyver", der sich mit Büro­klam­mern, Klebe­band und Taschen­messer aus einer brenz­ligen Situa­tion befreit, kommen auf ihre Kosten: Pluto TV startet am 3. Januar einen eigenen Channel mit Schau­spieler Richard Dean Anderson. Bei Pluto TV soll es alle Staf­feln mit den insge­samt 139 Episoden, die zwischen 1985 und 1992 produ­ziert wurden, in dem spezi­ellen MacGyver-Kanal geben. Pluto TV erweitert Portfolio

Foto: Pluto TV Eben­falls einen eigenen Channel mit nur einer Serie gibt es zu "Der Sentinel – Im Auge des Jägers". Diese verbindet Action und Mystery mit einer Prise Humor und wurde von 1996 bis 1999 produ­ziert. Die Hand­lung: Nach einer Mili­tär­mis­sion muss James Ellison 18 Monate allein im perua­nischen Dschungel über­leben. Diese Zeit schärft seine Sinne so sehr, dass er später als Poli­zist mithilfe von über­sinn­lichen Fähig­keiten Krimi­nal­fälle löst. An seiner Seite ist der Anthro­pologe Blair Sand­burg.

Pluto TV zeigt alle vier Staf­feln mit insge­samt 65 Folgen. Start auf der Platt­form ist der 22. Januar.

Talk­show "Hot Ones" in eigenem Channel

"Hot Ones" ist eigent­lich eine ameri­kani­sche Talk­show auf YouTube, erstellt von Chris Schon­berger, mode­riert von Sean Evans und produ­ziert von First We Feast und Complex Media. Seine Grund­vor­aus­set­zung besteht darin, dass Evans Promi­nente bei einer Platte mit zuneh­mend würzigen Chicken Wings inter­viewt. Pluto TV zeigt ab Januar die Staf­feln 3 bis 20 dieser preis­gekrönten Show, eben­falls in einem eigenen Channel.

Mit den neuen Chan­nels baut Pluto TV sein Port­folio auf über 100 Live-TV-Sender und mehr als 1000 Filme auf Abruf aus. Nutzer können ihre Lieb­lings-Filme, Sport-Shows, Cartoons, Dramen und Comedy-Programme streamen. Das Angebot ist kostenlos und werbe­finan­ziert.

