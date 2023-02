"Frauenpower": Pluto TV startet Kanäle in neuer Rubrik

Zum Welt­frau­entag im März präsen­tiert die Strea­ming-Platt­form Pluto TV neue TV-Kanäle, bei denen sich alles um das weib­liche Geschlecht dreht. Auch in bestehenden Kanälen gibt es "Frau­enpower".

Am 8. März ist Inter­natio­naler Welt­frau­entag - ein Anlass für die Strea­ming-Platt­form Pluto TV, alle Frauen und Mädchen in diesem Monat mit der neuen Kate­gorie "Frau­enpower" in den Fokus zu rücken. Daher startet der werbe­finan­zierte, kosten­lose Dienst die neuen Fast-Chan­nels "Pluto TV Power Frauen", "Nick Girl Power", "MTV Frauen Power" und "Teen Mom".

Zuschauer erwarten laut Eigen­dar­stel­lung "mitrei­ßende Geschichten, span­nende Dokus und humor­volle Serien rund um facet­ten­reiche, weib­liche Persön­lich­keiten". Außerdem bekommt eine Frau auf Pluto TV ihren eigenen Sender: Drew Barry­more mit The Best of Drew Barry­more Show zeigt das Beste aus ihrer aktu­ellen Talk­show, die 2020 erst­mals in den USA star­tete.

High­lights der neuen Chan­nels

Neue Kanäle bei Pluto TV

Screenshot: Michael Fuhr/teltarif.de In Pluto TV Power Frauen finden Zuschauer Filme und Serien über histo­rische Figuren und fiktive Charak­tere. Das Spek­trum reicht von der Kern­phy­sikerin Lise Meitner über den Oscar-prämierten Film "Frida" mit Salma Hayek in der Haupt­rolle bis hin zu Fran Drescher in der Sitcom "Happily Divorced".

Teen Mom beinhaltet Folgen der MTV-Serien "Teen Mom OG", "Teen Mom: Young and Pregnant" und "Teen Mom 2". Hier werden junge Mütter begleitet und ihnen im Fern­sehen eine Bühne geboten. Dabei sehen Zuschauer, wie die Teenage­rinnen einige Höhen und Tiefen meis­tern: Bezie­hungs­pro­bleme, Hoch­zeit, Adop­tion, Schul­abschluss, College, Finanzen, Jobsuche sowie den ganz normalen Alltag. Bis heute läuft die Erfolgs­serie auf MTV.

Im Fokus des Senders Nick Girl Power stehen ab 1. März rund um die Uhr die Serien "iCarly", "Victo­rious", "Sam & Cat", "True Jackson" mit ihre starken Heldinnen. Bei MTV Frauen Power dreht sich alles um die Musik und Videos von weib­lichen Stars wie Madonna, Adele, Beyoncé, Taylor Swift, Billie Eilish und vielen mehr.

Frau­enpower auch in bestehenden Chan­nels

Neben den neuen Chan­nels stehen zur Prime­time an jedem Mitt­woch auf "Pluto TV Biografie" im März weib­liche Persön­lich­keiten aus Kultur, Politik und Wissen­schaft im Mittel­punkt. Den Anfang machen die Lite­ratu­rikonen Margaret Atwood und Emily Dickinson. Es folgen Wissen­schaft­lerinnen, Mode­schöp­ferinnen und briti­sche Royals.

Auch beim Sender "Pluto TV Docu­men­taries" stehen im März an jedem Mitt­woch ab 22 Uhr vor allem Frauen im Vorder­grund. Die Doku "Eroti­sche Geständ­nisse der Porno-Queens" widmet sich Stimmen der Gesell­schaft, die seltener gehört werden. Zudem zeigt der Sender die zwei Schwes­tern Carla und Elke Braun-Elwert auf ihrem Ski-Aben­teuer durch die Alpen in "Symphony on Skis".

Neue Chan­nels schon zum Valen­tinstag

Dass Pluto TV auf Anlässe mit neuen Ange­boten reagiert, ist nichts Neues: Schon zum Valen­tinstag am 14. Februar zauberte der Strea­ming-Dienst die Kate­gorie "Volle Pulle Liebe" aus dem Hut, mit den Sendern "Tele­novela ZDF", "Pluto TV Roman­tische Film­komö­dien", "Pluto TV Romance" und den Serien-Chan­nels zu "Sophie - Braut wider Willen" sowie "Verbo­tene Liebe".

