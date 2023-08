Playstation Plus: Massive Preiserhöhung im Jahres-Abo

Sony wird PlayStation-Besitzer mit einer Preis­erhö­hung von PlayStation Plus in den September schi­cken. Sie müssen einen Aufschlag von bis zu 27 Prozent zahlen. Jeden­falls, sofern Sie das Abon­nement jähr­lich abbu­chen lassen. An den Gebühren für einen Monat oder drei Monate ändert sich nichts. Trotz der teureren Pauschale ist die Jahres­vari­ante immer noch am güns­tigsten. Aller­dings sparen Gamer nicht mehr so viel Geld wie zuvor. Explizit werden ab dem 6. September 71,99 Euro für Essen­tial, 125,99 Euro für Extra und 151,99 Euro für Premium jähr­lich verlangt.

PlayStation Plus bald mit gesal­zenem Aufpreis

Preisaufschlag bei den PS-Plus-Abos

Andre Reinhardt Vor über einem Jahr führte Sony die neuen Abon­nement­modelle unter der Marke PlayStation Plus ein. Bislang hat die japa­nische Firma nicht an der Preis­schraube gedreht. Wie viele anderen Dienst­leis­tungen bleibt aber auch diese nicht von gestie­genen Gebühren verschont. Ab dem 6. September 2023 müssen Sie tiefer in die Tasche greifen. Die Ände­rungen für die Jahres-Abos sehen folgen­der­maßen aus:

PS Plus Essen­tial: 71,99 Euro anstatt 59,99 Euro

PS Plus Extra: 125,99 Euro anstatt 99,99 Euro

PS Plus Premium: 151,99 Euro anstatt 119,99 Euro

Lohnt sich das Jahres­abon­nement noch?

Entspre­chend fordert Sony zwölf Euro mehr bei der güns­tigsten, 26 Euro mehr bei der mitt­leren und 32 Euro mehr bei der teuersten Vari­ante. Das entspricht einer Preis­erhö­hung von 20 Prozent bei Essen­tial, 26 Prozent bei Extra und knapp 27 Prozent bei Premium. Sony recht­fer­tigt die stei­genden Gebühren damit, die finan­ziellen Mittel zu benö­tigen, um weiterhin hoch­wer­tige Spiele und Vorteile für die Abon­nenten anbieten zu können.

Bei den momentan noch gültigen Pauschalen sparen Kunden bei der zwölf­mona­tigen Abrech­nung 47,89 Euro (PS Plus Essen­tial), 67,89 Euro (PS Plus Extra) und 83,89 Euro (PS Plus Premium im Vergleich zum Monats­abon­nement. Ab dem 6. September redu­ziert sich die Ersparnis auf 35,89 Euro, 41,89 Euro und 51,89 Euro. Sie füttern also weiterhin das Spar­schwein mit der zwölf­mona­tigen Abrech­nung, aber auf einem deut­lich nied­rigeren Niveau. Die Pakete unter­scheiden sich im Feature-Umfang. Für Cloud-Strea­ming von Spielen benö­tigen Sie beispiels­weise das Premium-Abo.

Vor kurzem fand die Gamescom 2023 statt auf der viele Spiele-High­lights vorge­stellt wurden.