PlayStation 5: Neuer Fakeshop-Betrug besonders dreist

Die Nach­frage nach Sonys neuer Spiel­kon­sole Play­sta­tion 5 (PS5) über­steigt seit ihrem Markt­start im November das Angebot deut­lich. Im Handel ist sie wegen der anhal­tenden Halb­leiter-Knapp­heit auf dem Welt­markt prak­tisch nicht zu finden - und die Unge­duld der Spiele­fans wächst und wächst.

Ein Umstand, den Krimi­nelle konse­quent ausnutzen, um Kasse zu machen, warnt das Bundesamt für Sicher­heit in der Infor­mati­ons­technik (BSI). Beson­ders dreist gehe derzeit ein Betrüger-Netz­werk vor, das reihen­weise Fake­shop-Seiten online stellt, die das Design von Sonys Play­sta­tion-Seiten nach­ahmen und sugge­rieren, man würde eine PS5 direkt bei dem japa­nischen Unter­nehmen ordern.

Fake­shops sehen profes­sio­nell aus

PlayStation 5: Der Webauftritt betrügerischer Shops sieht professionell aus

Fotos: teltarif.de/Sony, Grafik/Montage: teltarif.de Die betrü­geri­schen Shops seien aufwendig gestaltet, nur klei­nere Recht­schreib­fehler und Bild­details mit kyril­lischen Verpa­ckungs­auf­schriften deuteten darauf hin, dass auf diesen Seiten bestellte Konsolen nie ankommen werden. Fast alle von den Betrü­gern genutzten Seiten haben gemein, dass sie die Begriffe Play­sta­tion oder PS5 in der Inter­net­adresse tragen, teils sogar Sony.

Wenn etwa eine Seite abge­stellt wird, taucht der Fake­shop unter einer neuen Inter­net­adresse bald wieder im Netz auf, hat Heise online fest­gestellt. Trotz aller Mahnungen, PS5-Konsolen nur bei etablierten Händ­lern zu kaufen, fielen immer noch zu viele Kundinnen und Kunden auf Betrugs­maschen wie diese herein - und ein Ende sei derzeit nicht in Sicht.

Wer bislang keine der neuen Konsolen ergat­tern konnte, trotzdem aber neue Spiele zocken will, kann dies beispiels­weise über Cloud-Gaming machen. Xbox Cloud Gaming, der Dienst von Micro­soft, ist in der Beta­ver­sion kürz­lich für iOS-Geräte frei­geschaltet worden. Welche Voraus­set­zungen dafür erfüllt sein müssen, lesen Sie in einer weiteren News.