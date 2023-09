Google Pixel 8: SIM-Kartensteckplatz bleibt (wahrscheinlich)

Jüngst behaup­tete ein Leaker, Google könne bei den demnächst erschei­nenden Flagg­schiffen Pixel 8 und Pixel 8 Pro das SIM-Karten­fach weglassen, um ganz auf eSIM zu setzen. Dieses Gerücht wird nun entkräftet. Außerdem gibt es Neuig­keiten zur Kamera des Pixel 8 Pro.

Der SIM-Karten­steck­platz bleibt (wahr­schein­lich)

Im Gegen­satz zu einer herkömm­lichen SIM-Karte ist eine eSIM fest im Gerät instal­liert und benö­tigt keinen Extra-Steck­platz mehr. Der Vorteil der fixen Karte ist, dass ein neuer Tele­fon­anbieter den SIM-Chip einfach umschreiben kann, wodurch das Warten auf die Zusen­dung einer Karte entfällt. Zudem müssen keine fehler­anfäl­ligen Karten­mecha­nismen mehr verbaut werden. Promo-Video zeigt Audio Magic Eraser beim Pixel 8

Screenshot: @EZ8622647227573 / Twitter / Google Es gibt jedoch auch Nach­teile, beispiels­weise, wenn man in ein Land reist, in dem die lokalen Mobil­funk­anbieter keinen eSIM-Support anbieten. Einige Handy-Hersteller statten ihre Dual-SIM-fähigen Geräte deshalb sowohl mit einem physi­schen Nano-SIM-Karten­steck­platz als auch mit einer eSIM aus.

Der Gedanke, das Pixel 8 ausschließ­lich mit eSIMs betreiben zu können, so wie es bei den iPhone-14-Modellen in den USA der Fall ist, stieß nicht bei allen Nutzern auf posi­tive Reso­nanz. 9to5Google will nun erfahren haben, dass das physi­sche SIM-Karten­fach an Ort und Stelle bleibt, Gegner der neuen Technik können also höchst wahr­schein­lich aufatmen.

Pixel 8 Pro bekommt Nacht­sicht für Video­auf­nahmen

In puncto Kamera und Aufnahmen bei schlechten Licht­bedin­gungen gibt es eben­falls Neuig­keiten, die das Pixel 8 Pro betreffen. Bereits beim Pixel 6 fielen Nacht­sicht­fotos dank eines größeren hinteren Sensors, der mehr Licht einfängt, schärfer und detail­lierter aus. Ein Laser-Auto­fokus-System ermög­lichte gemeinsam mit dem Tensor-SoC schnel­lere Bewe­gungs­erken­nungs­algo­rithmen.

Beim Pixel 7 wurde die Mindest­belich­tungs­zeit für Nacht­sicht um die Hälfte verkürzt, was zusammen mit ML-(maschi­nelles Lernen)-Tech­niken und HDR+ mit Bracke­ting (Belich­tungs­reihen) zu weniger Bewe­gungs­unschärfe führte. In diesem Jahr soll die Aufnah­mequa­lität bei Dunkel­heit beim Pixel 8 Pro mit einer Nacht­sicht­funk­tion für Videos noch einmal verbes­sert werden.

Mit dem "Audio Magic Eraser" ist ein weiteres Video-Feature bekannt geworden, das nichts mit Nacht­sicht zu tun hat und wohl auch das Basis­modell betrifft. In einem angeb­lichen Produkt­video vom Pixel 8, das der User EZ (@EZ8622647227573) vor einigen Wochen auf X (ehemals Twitter) geteilt hat, wird ersicht­lich, wie die Soft­ware störende Geräu­sche in einem Video auto­matisch erkennt, und wie Sie diese per Knopf­druck unter­drü­cken können.

Google will die neuen Pixel-Modelle am 4. Oktober offi­ziell vorstellen.

In einem weiteren Artikel erfahren Sie mehr über den Markt­start des Pixel 8 (Pro) und der Pixel Watch 2.