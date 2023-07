Pixel Watch 2: Gewichtsabnahme durch Aluminiumgehäuse

Google will bei der zweiten Gene­ration seiner Pixel Watch angeb­lich auf Alumi­nium umsteigen, außerdem soll die Fitbit-App beim Start der Pixel Watch 2 ein Feature namens „Fitbit Coach“ bekommen.

Fitbit Coach & Aluge­häuse für die Pixel Watch 2

Fitbit Coach ist genau genommen nichts wirk­lich Neues und bereits Bestand­teil des aktu­ellen Fitbit-Premium-Abon­nements. Hierbei handelt es sich nicht etwa um den gleich­namigen Trai­nings­assis­tenten, an dem Google einst gear­beitet haben soll, sondern um einen Personal-Trainer-Dienst mit übungs­basierten Videos. Google Pixel Watch

Bild: Google

Während Google bei der ersten Pixel Watch auf ein Edel­stahl­gehäuse setzt, soll die zweite Vari­ante laut 9to5Google mit einem Alumi­nium­body daher­kommen. Zwar ist stabiles Edel­stahl Bestand­teil manch einer Smart­watch aus dem teureren Segment, dafür ist Alumi­nium erheb­lich leichter.

Nehmen wir beispiels­weise die Apple Watch Series 8 in der 41-mm-Version aus Edel­stahl: Diese wiegt 42,3 Gramm, während dieselbe Uhr mit einem Gehäuse aus Alumi­nium nur mit nur 32,2 Gramm auf die Waage drückt. Was zunächst einmal uner­heb­lich klingt, macht sich am Hand­gelenk deut­lich bemerkbar und auch im Geld­beutel, da Apple für die Edel­stahl-Vari­ante satte 230 Euro mehr verlangt.

Die erste Google Watch wiegt ohne Armband 36 Gramm, sodass die zweite dem Vergleich nach sogar auf unter 30 Gramm kommen könnte.

Snap­dragon W5+ Gen 1 soll für Leis­tungs­stei­gerung sorgen

Dabei wird der opti­sche Unter­schied zwischen dem Edel­stahl- und einem Alumi­nium­gehäuse voraus­sicht­lich gar nicht mal so dras­tisch ausfallen - voraus­gesetzt, das übrige Design bleibt gleich. Das gewölbte Glas der ersten Pixel Watch zieht sich weit hinunter bis zum Gehäu­serand, das einzigen von oben sicht­baren Edel­stahl­ele­ment ist die seit­lich ange­brachte dreh­bare Krone. Wie sich der Alumi­nium­korpus in puncto Stabi­lität gegen­über jenem aus Edel­stahl schlägt, bleibt aller­dings abzu­warten.

Ein Upgrade stellt der Umstieg auf einen Snap­dragon W5+ Gen 1 dar, der die Pixel Watch 2 strom­spa­render und leis­tungs­fähiger machen soll. Neben einem cEDA-Sensor zur Ermitt­lung des Stress­levels soll ein weiterer Sensor verbaut sein, der die Haut­tem­peratur misst.

Google wird seine neue Watch voraus­sicht­lich im Herbst zusammen mit dem Pixel 8 und Pixel 8 Pro vorstellen.

Wird auch die Apple Watch Ultra leichter?

Wie MacRumors berichtet, soll auch die dies­jäh­rige Apple Watch Ultra leichter als ihre Vorgän­gerin werden. Das aktu­elle Modell wiegt 61,3 Gramm. Das Gerücht stammt aus einem auf Weibo veröf­fent­lichten Beitrag, der vom Nutzer „Setsuna Digital“ kommt. Dieser hatte in der Vergan­gen­heit bereits mehr­mals zutref­fende Einblicke in die Pläne von Apple gegeben. Apple Watch Ultra

Bild: Apple Ein Grund für das verrin­gerte Gewicht könnte sich in einer Aussage des Apple-Analysten Ming-Chi Kuo wider­spie­geln, dessen Behaup­tung nach die neue Watch Ultra über 3D-gedruckte mecha­nische Teile verfügen soll, darunter die Krone, der Seiten­knopf und der Akti­ons­knopf.

Es wird speku­liert, dass Apple seine kommende Watch Ultra noch in diesem Jahr neben den Modellen der Apple Watch Series 9 auf den Markt bringen will.

Wie WhatsApp auf der Google Pixel Watch funk­tio­niert, haben wir für Sie in einem anderen Artikel getestet.