Gerücht: Produktion von Google Pixel Fold startet Q1 2023

Bereits Ende 2021 kamen erste Gerüchte rund um das Pixel Fold alias Pixel Notepad auf, jetzt gibt es Neuig­keiten bezüg­lich Produk­tion und Markt­ein­füh­rung. Ein Infor­mant aus der Display-Zulie­fer­branche will erfahren haben, dass die Produk­tion des Display­panels des falt­baren Smart­phones in vier Monaten startet.

Entspre­chend würde die Ferti­gung Anfang 2023 beginnen. Der Insider rechnet damit, dass das Google-Foldable im April kommenden Jahres den Massen­markt erreicht. Es soll sich um ein Konzept ähnlich jenem des Galaxy Z Fold 4 handeln.

Lebens­zei­chen vom Google Pixel Fold

Lässt sich noch Zeit: Pixel Fold (Konzeptgrafik)

Bild: 9to5Google Samsung, Xiaomi, Huawei, Oppo, Honor, Vivo und Moto­rola Mobi­lity sind bereits mit falt­baren Smart­phones vertreten, auf Google warten wir aber bis heute. Erst­mals berich­teten wir im November vergan­genen Jahres über das Pixel Fold, welches auch als Pixel Notepad erscheinen könnte.

Schon damals griffen wir auf Infor­mationen von Ross Young, seines Zeichens Chef einer Bera­tungs­firma für Display-Zulie­ferer, zurück. Eben jener meldete sich kürz­lich via Twitter mit neuen Details zum Pixel Fold.

Pixel Fold: Konkur­renz wächst

In vier Monaten würde die Panel-Produk­tion des flexi­blen Google-Tele­fons starten. Höchst­wahr­schein­lich werden kurz darauf auch andere Kompo­nenten in die Ferti­gung gehen. Young nimmt an, dass die Markt­ein­füh­rung des Pixel Fold im März 2023 erfolgt. Entspre­chend würde noch einige Zeit vergehen, bis Foldable-Fans dieses Mobil­gerät in Händen halten können. Vor allem aufgrund des unbe­rührten Android-Betriebs­sys­tems und des guten Update-Supports dürfte das Handy Inter­essenten finden.

Mit Samsung und Huawei sind bereits zwei große Hersteller falt­barer Smart­phones auf dem euro­päi­schen Markt vertreten. Gerüchten zufolge könnte sich Vivo demnächst dazu­gesellen und auch von Xiaomi ist ein Eintritt in den Foldable-Sektor in unseren Gefilden denkbar.

Ferner soll sich ein falt­bares OnePlus-Smart­phone in Entwick­lung befinden. Bis das Pixel Fold erscheint, könnte es hier­zulande also zahl­reiche Wett­bewerber geben. Es bleibt abzu­warten, ob das gelen­kige Google-Telefon in puncto Hard­ware und Soft­ware über­zeugt. Wenn­gleich soft­ware­seitig mit Android 12L bereits Erfah­rungen gesam­melt wurden.

Samsungs ältere Fold­ables erhalten indes OneUI 4.1.1.